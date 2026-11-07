La crisis de la selección peruana no se explica únicamente por la falta de gol. También está en su propia área. Después de ocho amistosos bajo la dirección de Mano Menezes, la Bicolor apenas consiguió una victoria, empató dos partidos y perdió los otros cinco. Recibió 17 goles en ese camino, una cifra que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento defensivo de un equipo que necesita reconstruirse para las Eliminatorias al Mundial 2030.

En ese proceso, el arco también entra en evaluación. Pedro Gallese continúa siendo el titular indiscutible y el capitán de Perú. El guardameta juega en Deportivo Cali, donde mantiene continuidad, y su experiencia lo convierte en una pieza importante para el proyecto de Menezes pensando en las Eliminatorias 2030. Sin embargo, el entrenador brasileño ya empezó a mirar más allá del presente: necesita construir una segunda línea de arqueros que pueda sostener a la selección cuando el ‘Pulpo’ no esté.

𝗟𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 🇵🇪❤️ Presentamos a los convocados de #LaBicolor para el amistoso internacional frente a Bolivia 🇧🇴, en el estadio Alejandro Villanueva 🏟️ #VolvamosACreer https://t.co/8TeaCZUnYA — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 5, 2026

“Pero tengo que pensar para el futuro. Tengo que pensar para el segundo y tercer puesto en el arco”, explicó Menezes antes del amistoso frente a Canadá, al referirse a la posibilidad de darle minutos a otros guardametas. El técnico también recordó que el puesto tiene una particularidad: “Nosotros podemos, a veces, improvisar para que un jugador ocupe otra posición, pero el arquero es arquero y punto”.

En ese sentido, las convocatorias de Diego Romero y Matías Córdova responden a esa búsqueda. De hecho, ambos han sido convocados nuevamente por Mano Menezes con miras al partido ante Bolivia este 13 de noviembre. Más allá de sus actuaciones en la Liga 1, sus características físicas permiten identificar el perfil de arquero que Menezes quiere seguir evaluando: guardametas de buena estatura, con condiciones para imponerse en el área y margen de crecimiento.

Romero, de Universitario, mide 1,89 metros. Córdova, de Comerciantes Unidos, alcanza los 1,95 metros. Son dos alternativas con recorridos distintos, pero que han encontrado continuidad en el torneo local.

Según los registros de SofaScore consignados para esta temporada, Romero disputó 23 partidos, mantuvo su arco en cero en seis ocasiones y promedió tres atajadas por encuentro. Córdova, por su parte, acumuló 29 presentaciones, cinco porterías imbatidas y también tres salvadas por partido.

Los números no cuentan toda la historia, pero sí permiten observar a dos arqueros que necesitan consolidarse y ganar experiencia internacional. La decisión de Menezes de darles espacio no significa que Gallese haya perdido su lugar. Se trata, más bien, de evitar que la selección vuelva a depender de una sola opción en un puesto que exige continuidad y confianza.

Diego Romero, de metro 90, ha sido constantemente convocado por Mano Menezes a la selección peruana. (Foto: ITEA Sports)

Mesías, de la Sub 20, la apuesta a largo plazo

La mirada del comando técnico tampoco termina en los convocados de la selección mayor. Fabrisio Mesías, arquero de 19 años de Alianza Lima, aparece entre los jóvenes que siguen de cerca en la Videna. El guardameta integró la selección peruana Sub 20 que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos, bajo la conducción de Thiago Kosloski.

Su caso representa una apuesta de más largo aliento. Mientras Gallese aporta experiencia y Romero y Córdova buscan consolidarse, Mesías forma parte de una generación que necesita oportunidades para desarrollarse y competir por un lugar en el futuro de la Bicolor.

¿Perú sigue siendo tierra de arqueros?

La búsqueda también reabre una vieja discusión. Durante décadas, la frase “Perú, tierra de arqueros” acompañó la historia del fútbol nacional, desde figuras como Juan Valdivieso y Juan Honores hasta generaciones posteriores que destacaron bajo los tres palos.

Diego Penny, exarquero de la selección, defiende esa tradición y pone el foco en la formación local. “Perú es tierra de arqueros. A mí no me gusta que traigan arqueros extranjeros, aunque hay algunos que vienen a sumar. Pero considero que hay suficiente capacidad para que la mayoría de los equipos tengan arqueros nacionales. ¿Por qué? Porque hay muy buenos preparadores de arqueros en Perú. Eso es muy bueno. Hay muy buen nivel”, sostuvo.

La discusión no pasa únicamente por la estatura. También exige preparación técnica, lectura del juego, regularidad y experiencia competitiva. Menezes tiene en Gallese una garantía para el presente, pero sabe que el próximo proceso necesita alternativas preparadas para asumir responsabilidades. Romero, Córdova y Mesías representan distintos momentos de esa búsqueda. El desafío será convertir las condiciones físicas y el talento en arqueros capaces de responder cuando la selección más los necesite.

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