Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pedro Gallese sería el portero titular de Perú con miras a las Eliminatorias 2026. (Foto: Andrés Lino / FPF)
Pedro Gallese sería el portero titular de Perú con miras a las Eliminatorias 2026. (Foto: Andrés Lino / FPF)
Por Marco Quilca León

La crisis de la selección peruana no se explica únicamente por la falta de gol. También está en su propia área. Después de ocho amistosos bajo la dirección de Mano Menezes, la Bicolor apenas consiguió una victoria, empató dos partidos y perdió los otros cinco. Recibió 17 goles en ese camino, una cifra que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento defensivo de un equipo que necesita reconstruirse para las Eliminatorias al Mundial 2030.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?