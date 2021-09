Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana femenina ya está en Quito lista para disputar dos partidos amistosos ante Ecuador por fecha FIFA. Lo que tendría que ser una gran noticia para el fútbol femenino de nuestro país que no compiten hace dos años, se ha visto enfrascado en nuevo lío. Adriana Lúcar y Myriam Tristán, dos jugadoras importantes para la blanquirroja, dejaron la concentración a un día del viaje.

Esta noticia sorprendió a todo el grupo y sobre todo al técnico de la selección peruana que cuando regresó de una entrevista con un medio ecuatoriano, se dio con la sorpresa de que ambas futbolistas habían dejado la concentración en horas de la noche.

Al parecer todo iba bien en el grupo. Los entrenamientos previos al partido ante Ecuador se habían realizado de la mejor manera. Sin embargo, el problema comenzó cuando las chicas se tomaron la foto oficial antes del viaje.

Tanto Adriana Lúcar y Myrian Tristán hicieron algunas publicaciones en sus redes sociales. Habían publicado un video con las camisetas y claramente se podía ver que no tenían el corte para una mujer. Luego otra foto donde salen con números de camisetas distintas a las que usan en Alianza Lima.

Selección peruana Femenina: la publicación de Adriana Lúcar.

“Nosotros estamos muy tranquilos. Se pasó muy bien todos los entrenamientos. Las dos chicas que hoy no están con nosotros formaban parte del equipo titular. Esto me pegó de sorpresa, la actitud de salir de la convocatoria. En ningún momento ellas me lo comunicaron. Yo estaba en plena entrevista con un medio de Ecuador y cuando voy al lonche, me pegó de sorpresa que ellas ya no estaban más”, explicó Doriva Bueno, técnico de la selección peruana sobre este caso.

El técnico de la selección contó que había hablado con Adriana Lúcar y Myriam Tristán, pero no pensó que el tema pasaría a mayores, mucho menos a un día del viaje a Quito para disputar un partido amistoso. Ellas estaban en la lista final de las 20 viajeras y ahora solo irán 18 futbolistas.

“Lo que pasó fue que yo me di cuenta de algunas informaciones sobre algunas publicaciones que salieron en las redes. Que las chicas al principio reclamaban las tallas de los uniformes que no eran para el fútbol femenino sino para el masculino. También por la numeración de la camiseta que se les había asignado. Cuando un jugador llega a una selección tanto masculina como femenina no puede exigir la misma numeración que tiene en su equipo. Me da pena tener que hablar sobre esto. Desde los Panamericanos ya había hablado sobre esto. Yo había dicho que no importaba el número de camiseta, lo que importa es el compromiso con la selección”, declaró el técnico a FPF Play.

Adriana Lúcar, futbolista y administradora.

Doriva Bueno intentó poner punto final a los rumores de posibles amenazas hacia las jugadoras que se quejaban. El estratega dijo que cada futbolista puede tener opiniones distintas, pero son posturas que sirven para ellas. Eso no quiere decir que ellas no pueden exponer sus opiniones, pero lo tienen que hacer de la manera correcta y en un momento adecuado.

“Hay muchas cosas por tenemos que mejorar, está claro, pero no a 24 horas de un partido. Yo creo que es oportunismo que no debió hacerse. No era el momento indicado. Yo simplemente hablé con ellas porque ya sabía de qué se trataba. En la noche las chicas no me comunicaron nada y se fueron de la concentración”, agregó el técnico brasileño.

Respuesta

Al cierre de esta nota intentamos comunicarnos con Adriana Lúcar y Myriam Tristán; sin embargo, no recibimos ninguna respuesta. Eso sí, la goleadora de la Liga Femenina sí usó sus redes sociales para dejar en claro que no se fue por el número de camiseta o la talla del uniforme.

“Decir que me fui de la concentración por la talla del uniforme o el número, está lejos de la verdad. Se conversó con el jefe de equipo antes de retirarnos y él sabe las verdaderas razones”, publicó Adriana Lúcar en su cuenta de Instagram.

Selección peruana Femenina: Adriana Lúcar realizó esta publicación luego de las declaraciones de Doriva Bueno.

Selección femenina: Comunicado de las jugadoras Adriana Luccar y Myriam Tristán.

Esta no es la primera vez que las chicas de la selección peruana hacen un reclamo. En el año 2019, hicieron una denuncia por un trato justo que no se les daba. Las condiciones de trabajo eran totalmente distintas a los de los hombres y había una gran diferencia con lo que les daban a ellas.

Todo esto se terminó luego de una reunión donde estuvo Myriam Tristán, Doriva Bueno y el secretario general FPF, Óscar Chiri. Aquella vez, se dijo que mejorarían los canales de comunicación; sin embargo, todo parece seguir igual.

Respecto a las camisetas de hombre que tendrán que usar las selecciones femeninas, la FPF precisa que Marathon no tenía contemplado confeccionar camisetas con corte para jugadoras este año porque no estaban confirmados ningún amistoso debido a la pandemia por la COVID-19. Sobre la numeración es decisión del profesor Doriva Bueno.

Fructífera reunión entre el Secretario General FPF, Óscar Chiri, el entrenador de la @SeleccionPeru femenina, Doriva Bueno, y las futbolistas Myriam Tristán y María Parró. Se mejoran los canales de comunicación y se brinda todo el apoyo a nuestras chicas. #ArribaPerú 🇵🇪💪 pic.twitter.com/CcWgHv7sZ7 — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) April 30, 2019

¿Habrá sanción?

El periodista Eduardo Combe, que viene siguiendo el fútbol femenino desde hace varios años, asegura que el tema sobre una posible sanción pasa por las manos de la Federación Peruana de Fútbol. Ya depende de ellos ver cómo van actuar ante este caso.

Por el momento no hay nada oficial por parte de la Federación Peruana. Lo único cierto es que las demás compañeras de selección tampoco se han pronunciando ni en redes sociales sobre este tema. Todas están concentradas para el partido ante Ecuador.

Doriva Bueno fue campeón dos veces del Sudamericano Sub 20 femenino con Brasil. (Foto: Jesús Saucedo)

Doriva Bueno también dejó en claro que nadie tiene las puertas cerradas de la selección peruana. Ya dependerá de ambas futbolistas si es que quieren seguir representando al país a nivel internacional.

“Las puertas de la selección siempre estarán abiertas para las mejores jugadoras. A mi nunca me importó la edad. Ellas son importantes en la selección, pero estar en la selección implica cumplir algunas normas. Pueden tener opiniones distintas, pero son opiniones que sirven para ellas. Eso no quiere decir que ellas no pueden exponer sus opiniones, pero lo tienen que hacer de la manera correcta y en un momento adecuado”, sentenció el técnico de la selección peruana.

¡Llegamos! ⚽️🙋🏻‍♀️



Nuestra @SeleccionPeru Femenina 🇵🇪 ya se encuentra en Quito para afrontar los amistosos de preparación ante @LaTri Femenina 🇪🇨 con miras a la Copa América 2022. #ArribaPerú 💪🏼 pic.twitter.com/5uMlFvOlkI — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 15, 2021

