“La idea es que en cada convocatoria estén los mejores sin importar la edad y también sumar algunos chicos que nosotros vemos con un presente y con una proyección importante”, declaró Ibáñez en su primera conferencia de prensa. Y, en cierta parte, cumplió: convocó nuevos rostros como Erick Noriega (23 años), Kenji Cabrera (22), Kevin Quevedo (28), Renzo Garcés (28), Catriel Cabellos (20) y Luis Ramos (25). De ellos, solo Garcés (28 años, cuatro partidos y estos dos últimos de titular) y Ramos (25, dos partidos ingresando desde el banco) tuvieron minutos en estas Eliminatorias.

Los futbolistas que utilizó Óscar Ibáñez en la fecha FIFA:

Club Edad Pedro Gallese Orlando City

Estados Unidos 35 Luis Advíncula Boca Juniors

Argentina 35 Renzo Garcés Alianza Lima 28 Luis Abram Atlanta United

Estados Unidos 29 Carlos Zambrano Alianza Lima 35 Miguel Trauco Alianza Lima 32 André Carrillo Corinthians

Brasil 33 Renato Tapia Leganés

España 29 Sergio Peña PAOK

Grecia 29 Andy Polo Universitario 30 Bryan Reyna Belgrano

Argentina 26 Paolo Guerrero Alianza Lima 41 Marcos López Copenhague

Dinamarca 25 Gianluca Lapadula Spezia

Italia 35 Kevin Quevedo Alianza Lima 28 Pedro Aquino Santos Laguna

México 29 Edison Flores Universitario 30 Promedio de edad: 31.1

Sin embargo, lo que llamó la atención es que en los dos partidos que tuvo la selección con Ibáñez, el seleccionador decidió dejar fuera de lista, entre otros, a Cabellos y Jesús Castillo (23 años). Y no tuvieron minutos Noriega, Cabrera y Ramos. Garcés fue titular en ambos encuentros y Quevedo ingresó en el segundo tiempo.

Entendiendo que eran dos finales las que se jugaba Perú, Ibáñez decidió afrontarlas con la experiencia de futbolistas que él conocía de cuando era preparador de arqueros en la era Gareca, con los mundialistas y los que estuvieron cerca de Qatar 2022. Por eso decidió, por ejemplo, contar nuevamente con Paolo Guerrero pese a que el delantero de 41 años había decidido retirarse de la selección justamente para darle paso a nuevos valores.

Los resultados claramente no acompañaron: aunque sumó tres puntos, Perú se quedó en el noveno puesto con diez unidades y está ahora a cinco del séptimo lugar que lo tiene Venezuela y otorga un cupo al repechaje. Quedan cuatro fechas (visitas a Colombia y Uruguay, y de local frente a Ecuador y Paraguay) y el panorama es totalmente sombrío. Entonces, más allá de la victimización por el polémico arbitraje del chileno Cristian Garay ante la Vinotinto, la pregunta ahora es si llegó el momento de las nuevas caras, del recambio generacional que tanto se pide hace años. Y, sobre todo, si tenemos con qué hacerlo.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026:

Mirar el futuro, pero… ¿con qué?

“El recambio depende de los chicos que van apareciendo”, señaló Óscar Ibáñez con respecto a las nuevas caras en la selección peruana. Sin embargo, esta fecha doble dejó en claro que en Perú no existe tal recambio. O al menos no lo hemos visto hasta ahora.

La Bicolor solo utilizó un Sub 25 (Marcos López) con Ibáñez en el banco, una categoría clave pensando en las próximas Eliminatorias. Venezuela, que hoy está en zona de repechaje, tiene a ocho futbolistas de dicha categoría; Bolivia, otro rival directo, a once.

Peor aún, si miramos otras categorías menores que en un futuro cercano deberían alimentar al seleccionado mayor, el entrenador no usó a ningún Sub 23 ni Sub 20, por el contrario el ‘9’ titular en ambos encuentros fue Paolo Guerrero de 41 años.

Promedio de edad

de jugadores utilizados

en esta fecha FIFA Menores de 20 años usados Menores de 23 años usados Perú 31.1 0 0 Chile 29 0 4 Paraguay 28.3 0 4 Venezuela 28 0 3 Colombia 27.8 0 1 Argentina 26.9 1 2 Uruguay 26.7 0 2 Ecuador 25.3 2 6 Brasil 25 2 5 Bolivia 24 2 5

Justamente ahí radica otro problema para la Bicolor. Y es que Paolo no solo es el jugador más veterano de las Eliminatorias, sino que la mayoría de selecciones tiene en su portero al más longevo. Solo Perú y Chile (Fernando Zampedri de 37 años, argentino nacionalizado chileno) tienen la experiencia en ataque.

Además, Perú es el único seleccionado que no tiene un jugador de 23 años o menor al que haya utilizado en estos últimos dos partidos. Quitando a las potencias Argentina y Brasil, sorprende que incluso Bolivia (cinco futbolistas de 23 años o menos) ya esté pensando en el futuro.

Y aquí recaen nombres que están sosteniendo un gran nivel en sus clubes como el caso de los mencionados Erick Noriega en Alianza Lima o Kenji Cabrera y Matías Lazo en Melgar. Está en Óscar Ibáñez decidir si en los últimos cuatro partidos que le quedan a la Blanquirroja en las Eliminatorias los juega con nuevas caras dando un paso importante para el futuro.