Por José Antonio Bragayrac

Cuando Mano Menezes presentó su primera lista como técnico de la selección peruana, en marzo pasado, había una cifra que resumía el espíritu de su proyecto: 26,28 años de edad de promedio. Matías Zegarra, con 19 años, aparecía como el rostro más joven de una nueva etapa. Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, André Carrillo y Miguel Araujo representaban la experiencia. Entre ambos extremos se intentaba construir el futuro.

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