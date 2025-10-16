De Garcés, el primer titular del recambio, a Chávez, el futuro que no puede esperar: las primeras conclusiones del inicio de una nueva era para Perú

En el estadio Bicentenario de La Florida, al suroriente de Santiago, con césped sintético y capacidad para 12 mil personas; la ‘nueva’ selección peruana se presentó. A pesar del resultado adverso (caída por 2-1 ante Chile en un ‘Clásico del Pacífico’ peculiar con muchos jóvenes por ambos lados), la Bicolor dio el primer paso a una nueva era, pensando más en ampliar el universo de futbolistas con miras al Mundial de 2030 que consolidando un once.

Así, con Manuel Barreto como cabeza de esta corta etapa de transición que acabará en noviembre con los dos amistosos en Rusia (ante los locales y contra Chile), el combinado local se plantó ante los chilenos con cuatro debutantes: los titulares Diego Enriquez, Matías Lazo y Maxloren Castro, y Felipe Chávez, quien ingresó en el segundo tiempo.

LOS DEBUTANTES de la selección peruana 1 Diego Enriquez 23 años El portero de Sporting Cristal le ganó la pulseada a los otros dos porteros y ofreció una buena actuación bajo los tres palos. Poco y nada pudo hacer en los goles de Chile. 2 Matías Lazo 22 años El defensor de Melgar se posicionó como lateral derecho y tuvo serios problemas para controlar los ataques rivales. Lamentablemente anotó el autogol que le dio la victoria al cuadro sureño. 3 Maxloren Castro 17 años El atacantes de Sporting Cristal mostró cosas interesantes en su debut con Perú. Barreto lo hizo jugar de extremo izquierdo y posteriormente de mediapunta, y mostró mucha sensibilidad y desequilibrio para poner en jaque a Chile en las transiciones ofensivas. 4 Felipe Chávez 18 años El canterano del Bayern Múnich ingresó a los 78' y no pudo desplegar su fútbol. Entró en medio del caos y las arremetidas sureñas, y apenas tocó el balón.

Pero así como hubo caras nuevas que marcan el inicio de un camino largo, también estuvieron los denominados líderes que deberán guiar a los más jóvenes. Uno de ellos: Renzo Garcés. El central de 29 años ha tenido un paso particular en la selección: jugó por la Sub17 y Sub20, y fue llamado a la Copa América 2021 por Ricardo Gareca, pero luego desapareció del radar hasta que Óscar Ibáñez apostó por él colocándolo como titular indiscutible en los seis partidos por Eliminatorias que dirigió.

El aliancista hizo dupla con Miguel Araujo, pero trasladó su nivel irregular que viene mostrando en su club a la selección: apenas tres recuperaciones, dos dueños ganados y dos despejes. Sin embargo, en Videna confían en lo que puede dar y sus actitudes de liderazgo mostradas en torneos internacionales con Alianza Lima.

Garcés pasó de ser un central oculto en la Liga 1 a ser “importante para la selección” como lo calificó en alguna oportunidad Óscar Ibáñez. Titular indiscutible en Alianza Lima en los últimos años, el nacido en Pucallpa tendrá que verter su experiencia en esta nueva era de la Bicolor que tiene jugadores con “hambre de gloria”, tal como lo señaló César Inga, el autor del gol peruano, tras el amistoso ante Chile.

“Es un grupo nuevo, yo también estoy entrando, y el grupo tiene hambre de gloria de querer superarnos, trabajando para los partidos que vienen”, comentó el defensor de Universitario.

Felipe Chávez y la selección peruana: el futuro es ahora

Con la número 14 de Claudio Pizarro en la espalda, Felipe Chávez hizo su debut absoluto en la selección peruana. Sin embargo, apenas fueron 15 minutos en el campo de juego en un contexto complicado: con Chile dominando el partido y generando más llegadas.

Chávez no pudo mostrar sus virtudes con el balón, pero sí lo hizo en lo táctico. Parado como un ‘10’, siempre se mostró como opción de pase para sus compañeros; y cuando Alex Valera salía de su zona, ocupaba el espacio del delantero para fijar a los centrales.

Con 18 años y sin haber debutado en un partido oficial con el Bayern Munich aún, Felipe Chávez aún tiene un largo camino por recorrer en la selección peruana. Es, para los hinchas, la esperanza de los próximos años. La buena noticia es que en la Videna le están dando la importancia debida a su carrera.

