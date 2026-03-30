Por José Antonio Bragayrac

La premisa de la gira europea sigue siendo la misma: que todos, los 24 convocados, sumen minutos en los 180 minutos que tendrá Perú entre Senegal y Honduras. Así, tras el exigente debut frente a los africanos, mañana la idea es darle mayor protagonismo a los de menor experiencia a nivel selección peruana. ¿Cuánto puede cambiar de lo que vimos ante Senegal y qué tanto variaría la idea ante un rival como Honduras, más a nuestro nivel?

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