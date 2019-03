Una selección peruana con las defensas bajas

Marco Quilca León



Para Ricardo Gareca, uno de los requisitos que debe cumplir un jugador para ser convocado a la selección peruana es gozar de continuidad en su respectivo club. A tres semanas de los amistosos ante Paraguay y El Salvador, al técnico le ha surgido un dolor de cabeza. Y es que el momento actual de sus defensores no es el mejor.

Christian Ramos es uno de los casos más preocupantes, a pesar de fichar por Melgar. El central llegó a préstamo del Al Nassr de Arabia Saudí hasta junio con el objetivo de jugar la Copa Libertadores, pero su inactividad –no juega desde el 2 de febrero– y la proximidad del torneo –los arequipeños debutan el martes ante San Lorenzo– lo dejarían fuera, al menos, en los primeros encuentros. Además, llega a Arequipa luego de no tener una buena performance en su antiguo club. En el 2019, el defensor solo jugó tres partidos de los seis que disputó el cuadro árabe.

Con Ramos, ya son tres los mundialistas que volvieron al fútbol peruano este año. Pedro Gallese y Wilder Cartagena reforzaron a Alianza Lima. A eso se le suma que el único portero que está en el exterior es Alejandro Duarte (Lobos BUAP).

Números alarmantes

Un dato nada alentador es que de los 12 defensores que Gareca llamó después de la Copa del Mundo, solo cuatro de ellos han jugado más del 50% de los minutos que disputó su equipo en el año: Anderson Santamaría en Atlas (61,4%), Luis Advíncula en Rayo Vallecano (77,7%), Aldo Corzo en Universitario (100%) y Johan Madrid en Sporting Cristal (100%).

Los tres últimos son laterales derechos y solo Lucho juega en el exterior. Incluso, estuvo en la banca en las dos fechas anteriores por decisión técnica y recién ayer reapareció en la caída ante el Girona (2-0) por la Liga, donde se encuentra en zona de descenso.

Las lesiones han dejado fuera a la mayoría de centrales en estos primeros meses. Santamaría sufrió un golpe en el pie derecho y quedó sin jugar los últimos cuatro encuentros del Atlas. Miguel Araujo se perdió más de la mitad de los partidos de Talleres por problemas físicos y recién está volviendo [jugó en la eliminación de la Copa ante Palestino]. La misma situación pasó Luis Abram en Vélez.

El panorama no cambia cuando se habla de las variantes. Carlos Zambrano volvió a jugar después de 15 meses en el Basilea, pero también se lesionó y está fuera de competencia por estos días. Alexander Callens aún no ha disputado encuentros oficiales este año con el New York City.

“La selección necesita jugadores que sean titulares”, dijo Gareca. Para los amistosos de marzo, su selección estará con las defensas bajas. Será el primer problema con el que deberá lidiar este 2019.