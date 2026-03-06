Por Marco Quilca León

Hay historias que no necesitan un regreso para seguir vivas. Una de ellas es la que une a Mano Menezes y Paolo Guerrero, un vínculo que nació en los pasillos del Corinthians y que hoy, más de una década después, vuelve a aparecer en la agenda emocional de la selección peruana. No significa una posible convocatoria -Paolo se retiró de la Bicolor-, sino para tender puentes en un momento en el que el fútbol peruano necesita más diálogos que silencios.

