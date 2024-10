En las calles de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre y otras grandes ciudades se ha instaurado una especie de secreto a voces: esta versión de Brasil ya no es la misma de antes. Luego de la eliminación de Qatar 2022 y la posterior renuncia de Tite, la pentacampeona del mundo ha logrado apenas el 48% de los puntos posibles entre partidos oficiales y amistosos . La cifra es fría, pero no deja de sorprender. Y si vamos al detalle, el próximo rival de la Bicolor solo ganó ocho de sus últimos 20 compromisos; es decir, menos del 50%.

Sondeo ¿Consideras que Perú puede clasificar al Mundial si gana contra Brasil? Sí No

Para ver el resultado del sondeo, completa tus datos ¡Gracias! Género: Mujer Hombre Prefiero no informar Guardar

Sondeo ¡Gracias por participar! ¿Consideras que Perú puede clasificar al Mundial si gana contra Brasil? Sí 91% 10 No 9% 1 Total: 11

Buscarle un porqué no resulta difícil. De hecho, basta con trazar una línea de tiempo desde la caída en la Copa del Mundo y mirar todo lo ocurrió después. En ese lapso, Brasil afrontó problemas dirigenciales que le hicieron retrasar la conformación de un proyecto deportivo y la elección de un nuevo entrenador. Pasaron cuatro técnicos en casi dos años (Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz y Dorvial Júnior), fue eliminado en cuartos de final de la última Copa América 2024 por penales, sufrió cuatro derrotas en las Eliminatorias (tres ante rivales como Colombia, Uruguay y Paraguay) y demanda la aparición de estrellas capaces de replicar en su selección lo que bien hacen en sus clubes.

Los partidos de Brasil tras las ‘era Tite’

Competición Triunfos Empates Derrotas Eliminatorias 2026 4 1 4 Copa América 2024 1 2 1 Amistosos 3 2 2 Total 8 5 7

¿La peor Brasil de la historia?

Luego de la eliminación de la Copa América 2024, empezó la tormenta de críticas a la ‘Canarinha’. Flavio Dias, editor del diario Folha Vitoria, lanzó una pregunta retórica y punzante: “¿Es el peor equipo brasileño de los últimos años?”, cuestionó. Al mismo tiempo, lamentaba la decepcionante performance de su selección y la definía como un equipo de “fútbol débil, resultados decepcionantes y sin rumbo definido”. Y para cerrar el análisis, su respuesta a la interrogante inicial se redujo a las estadísticas: “Los números dirán que sí”.

El presentador y periodista brasileño Milton Neves también fue directo, pero dirigió su crítica hacia la generación de futbolistas que hoy forman parte de la selección. “Se acabó. Miras y piensas si hay mejores opciones para jugar, y no las hay. Lo mejor que tenemos está en la cancha. Es una generación de cuarto orden. Triste”, sentenció en sus redes sociales, intentando encontrar una explicación que pudiera justificar su desazón. Y, de igual manera, Cahé Mota, periodista de la cadena O Globo, afirmó que esta generación de futbolistas “puede hacer que Brasil atraviese su periodo más largo sin títulos mundiales”.

Posible alineación de Brasil para recibir este martes a Perú por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026.





Futbolistas como Vinícius Jr, Rodrygo, Endrick y otros más son los llamados a liderar una nueva generación en Brasil, aunque el recuerdo de lo que fue el ‘jogo bonito’ de Ronaldinho, Ronaldo, Kaká y, hasta hace poco Neymar, ensombrece cualquier intento de protagonismo de los anteriores . Ninguno de ellos ha podido subir un escalón de grandeza ni marcar la diferencia en esta nueva versión del ‘Scratch’. Vinícius, muy probablemente ganador del próximo Balón de Oro, es cuestionado por su bajo rendimiento y por la poca trascendencia que adquiere cuando juega por su selección. Necesitó 34 partidos para marcar cinco goles con Brasil, mientras que a Neymar solo le bastó ocho compromisos para llegar a la misma cifra. ¿Tan grande es la diferencia?

La estrella del Real Madrid no brilla con la camiseta de su país; sin embargo, en esta ocasión, el foco no debería estar puesto en él, sino en sus compañeros. Vinícius no jugó contra Chile y tampoco lo hará ante Perú, por lo que la responsabilidad del gol recae en Rodrygo, Savinho, Raphinha e Igor Jesús. Este último tiene 23 años, juega en Cuibabá del Brasileirao y fue recientemente llamado por Dorival Júnior para ser el ‘9′ de este Brasil. Jugó los primeros 76 minutos en el triunfo en Santiago y es altamente probable que repita las acciones este martes en el Mineirao.

Números de los delanteros de Brasil

Futbolista Partidos Goles Asistencias Rodrygo 30 7 1 Endrick 12 3 0 Savinho 8 1 2 Raphinha 28 7 6 Igor Jesús 1 0 0





Brasil y un problema en la defensa

Un dato frío: Brasil es la cuarta selección más goleada en lo que va de las Eliminatorias 2026, solo por detrás de Bolivia, Chile y Perú (en ese orden). Le encajaron, en promedio, un gol por partido, algo que no ocurrió nunca desde que se juega bajo el sistema todos contra todos (1998) en Conmebol. Y resulta todavía más curioso concluir que, solo en lo que va de las presentes clasificatorias, ya le hicieron casi el doble de goles que en todo el proceso anterior rumbo a Qatar 2022 (ver cuadro de abajo). Es decir, existe un problema no menor que preocupa y asusta.

Así le fue a Brasil en las Eliminatorias (todos contra todos)

Edición Posición y puntos Goles recibidos Partidos jugados Eliminatorias Francia 1998* - - - Eliminatorias Corea-Japón 2002 3º (30 pts.) 17 18 Eliminatorias Alemania 2006 1º (34 pts.) 17 18 Eliminatorias Sudáfrica 2010 1º (34 pts.) 11 18 Eliminatorias Brasil 2014** - - - Eliminatorias Rusia 2018 1º (41 pts.) 11 18 Eliminatorias Qatar 2022 1º (45 pts.) 5 18 Eliminatorias Norteamérica 2026** 4º (13 pts.) 9 9

*No participó por ser campeón defensor / **No participó por ser anfitrión / ***En curso.





Pero este no es un síntoma reciente. Desde que Tite dejó el cargo tras Qatar 2022, Brasil ha encajado más goles que partidos jugados: recibió 24 tantos en 20 enfrentamientos , lo que acrecienta todavía más su mal presente defensivo. Al respecto, el técnico Dorival Júnior ha intentado corregir ese problema y darle esa solidez atrás que todo equipo necesita. Encontró su línea de cuatro con Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Guilherme Arana, aunque este último no fue considerado para la fecha doble de octubre. Y con ellos en cancha transmitió cierta tranquilidad a esa zona. ¿Le alcanzará para sostenerlo hasta el final del proceso?

Sea como fuere, los números de Brasil confirman una realidad: sufre para ganar y ya no asusta como antes. Pasó del ‘jogo bonito’ de Neymar a ser catalogado por sus críticos como la “peor versión de la historia”. Cambió los tiempos de magia de Ronaldinho por los intentos hasta ahora frustrados de Vinícius Jr. y compañía. Pero, más allá de su presente, no olvidemos algo: Brasil sigue siendo Brasil. Con todos sus problemas, con jugadores en las mejores ligas del mundo, con su talento individual y sus cinco estrellas en el escudo, una selección que vale 25 veces más que la nuestra no se puede subestimar. Y un milagro de octubre, como ante Uruguay, tampoco nos caería mal esta vez. Que así sea.