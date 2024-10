La única vez que Jorge Fossati coincidió en un partido de fútbol con Marcelo Bielsa fue en el Perú. Hace más de 20 años, la Uruguay del ‘Flaco’ sucumbió 4-2 ante la Argentina del ‘Loco’ en el estadio Miguel Grau de Piura, por la fase de grupos de la Copa América. Y si bien nunca más estuvieron tan cerca el uno del otro, el destino quiso que este viernes 11, ahora sosteniendo el timonel de una alicaída selección peruana, el técnico charrúa busque una revancha ante el hombre con quien tiene una relación tan fría como la que tuvieron Juan Román Riquelme y Martín Palermo en Boca Juniors. ¿Por qué?

Fossati fue arquero y sabe cómo pegar. Recientemente, le preguntaron por Bielsa en una de esas conferencias de prensa al paso que da en la Videna y respondió desde el respeto. “Es un técnico con una experiencia enorme, con un estilo particular que le conozco desde hace muchos años”, lanzó la semana pasada, quizá guardando las formas por el cargo que ocupa actualmente. Pero también sabe hacerse sentir con sus palabras, como la vez que cuestionó el nombramiento del ‘Loco’ como entrenador de Uruguay o cuando el argentino dejó fuera de lista por primera vez a Luis Suárez.





“El técnico de la selección debe ser uruguayo”

En abril del 2023, un mes antes del nombramiento de Bielsa como técnico de Uruguay, le pidieron Fossati su opinión acerca de la llegada del argentino a la ‘Celeste’. El ‘Flaco’ siempre es voz autorizada en su país, porque dirigió a su selección en las Eliminatorias a Alemania 2006 y estuvo a punto de clasificar al Mundial. Y en medio de la planificación deportiva que tenía en Universitario, equipo con el que había firmado para a fin de año sacarlo campeón, Fossati partió de un principio irrefutable para su pensamiento: el técnico de Uruguay debe ser uruguayo.

“Siempre me he manifestado como partidario de que el técnico de la selección uruguaya debería ser uruguayo . Tampoco es una obligación. Yo creo en la capacidad del técnico uruguayo y lo ha mostrado de mil maneras diferentes, inclusive yendo a la guerra con una honda, peleando muchas veces solo junto a los jugadores para disimular un montón de cosas que la selección no tenía. Eso es una filosofía general”, expresó el ‘Flaco’ en una radio uruguaya.

Jorge Fossati llegó a la Selección Peruana en reemplazo de Juan Reynoso. (Foto: FPF)

Fossati también dijo en Carve Deportiva de Montevideo que la contratación de Bielsa confirmaba la poca confianza que los directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tenían en el técnico uruguayo como tal. “Si contratan a un técnico del exterior para la selección, es porque piensan que los entrenadores uruguayos no tienen la capacidad suficiente y esto sí que no lo voy a permitir”, aseguró con fiereza, como si a quien estuvieran dejando fuera del cargo fuese él.

Pero, en honor a la sinceridad, cualquiera defendería a su selección nacional si fuese afectada. Fossati es el primero de ellos, aunque lo cortés no quita lo valiente. Si bien cuestionó el nombramiento de Bielsa como entrenador de Uruguay, lo llenó de elogios por su trayectoria como entrenador. “No tengo ninguna amistad con él. Lo he defendido públicamente. Cuando dirigió a Argentina, eran muchísimos más los detractores que defensores que tenía, porque era un técnico, a mi gusto, vanguardista. Para ese momento, (ambos) éramos unos locos que jugábamos con línea de tres. Tengo los mejores conceptos de él como entrenador. De ahí a que me baje de lo que siempre he pensado es otra cosa” , apuntó.

📋 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦



Estos son los citados Marcelo Bielsa para los partidos con Perú y Ecuador por Eliminatorias.



📺 https://t.co/qVMBrYKoRh

🎟️ https://t.co/vqqqTqtlNO#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/Iy1B4WKxSO — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 7, 2024





“No vi nada que me diga que está usando el tiempo para algo”

Fossati no solo apuntó a la designación de Bielsa como DT de Uruguay, sino también a su forma de trabajar y sus decisiones. Tras derrotar a Nicaragua y Cuba en sendos amistosos, y con el debut en las Eliminatorias 2026 ante Chile acercándose, el ‘Nono’ volvió a ‘pegarle’ al ‘Loco’ en septiembre del año pasado. “Me preocupa cómo se ha usado el tiempo hasta ahora. Desde que está nombrado Marcelo Bielsa hasta ahora yo no vi nada que me diga que está usando el tiempo para algo” , cuestionó en La Tercera de Chile.

Su crítica iba dirigida al hecho de que Marcelo convocó a 40 futbolistas para los amistosos contra los centroamericanos en lugar de, según Fossati, definir un equipo para enfrentar a Chile. “De esos que llevó, ¿cuántos podrán estar en la convocatoria para las Eliminatorias? No creo que sean más de 10. Entonces, ¿qué aprovechamos de eso?”, agregó el ‘charrúa’.

Luis Suárez expuso detalles inéditos sobre el comportamiento de Marcelo Bielsa. (Foto: Getty Images)

Pero no quedó allí. La decisión de Bielsa de no llamar a Luis Suárez ni Edinson Cavani en esa primera fecha doble impactó a los uruguayos, porque se trataba de dos referentes y pilares que habían sostenido a la ‘Celeste’ en los últimos años. El recambio generacional era necesario; y aunque Suárez volvió a ser considerado por Bielsa, Cavani nunca más regresó.

“Me extraña que no estén. Suárez estuvo en los últimos tres o cuatro mundiales y es el goleador histórico de la selección uruguaya. Bielsa debe saber que hablamos de Cavani y Suárez, no de Juancito y de Pepito. Bueno, cada uno tiene su estilo [...] Creo que ninguno, nadie, incluyendo el técnico que en este caso es Bielsa, es más importante que la selección” , comentó Fossati al respecto.

Hoy, ya como técnico de la selección peruana, Fossati guarda las formas cuando se refiere a Bielsa. No lo hace como un uruguayo más, sino como colega y próximo rival en las Eliminatorias 2026. “[Marcelo] es un hombre con un largo recorrido y con experiencias de todo tipo de clubes importantes y especialmente de selección, le tengo mucho respeto y consideración más allá de que no soy de subestimar a nadie”, finalizó el DT.