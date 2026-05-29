Por Fernanda Huapaya

Se acabó la espera. La selección peruana presentó este jueves su lista de convocados para los amistosos frente a Haití y España, encuentros que marcarán una nueva prueba para el proceso encabezado por Mano Menezes. La nómina refleja una clara apuesta por la renovación, con varios futbolistas jóvenes que buscarán ganarse un lugar en la nueva base de la ‘Bicolor’ rumbo al próximo ciclo mundialista.

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