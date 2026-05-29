Se acabó la espera. La selección peruana presentó este jueves su lista de convocados para los amistosos frente a Haití y España, encuentros que marcarán una nueva prueba para el proceso encabezado por Mano Menezes. La nómina refleja una clara apuesta por la renovación, con varios futbolistas jóvenes que buscarán ganarse un lugar en la nueva base de la ‘Bicolor’ rumbo al próximo ciclo mundialista.

Entre las principales novedades aparece Bassco Soyer, una de las mayores promesas del fútbol peruano. El mediocampista ofensivo de 19 años viene destacando en el Gil Vicente Sub-23 de Portugal, donde registra 12 goles y 6 asistencias en 29 partidos durante la temporada 2025/26. Su crecimiento en Europa y sus actuaciones en selecciones juveniles lo han convertido en uno de los nombres más llamativos de la convocatoria.

Soyer ya había tenido un acercamiento con la selección absoluta y acumula experiencia en categorías menores de Perú. Con la Sub-20 disputó 13 encuentros y anotó dos goles, mientras que con la selección mayor ya registra una aparición y un tanto. Su presencia responde al objetivo de Menezes de reducir el promedio de edad del plantel y potenciar nuevos talentos para el futuro.

Otra de las sorpresas es la convocatoria del arquero Alejandro Duarte. El guardameta de Alianza Lima vuelve a ser considerado por la selección luego de consolidarse como una alternativa importante bajo los tres palos en el cuadro blanquiazul. Su llamado le permitirá competir por un puesto junto a Pedro Gallese y seguir sumando experiencia internacional en esta nueva etapa de la ‘Blanquirroja’.

Además de las inclusiones de Soyer y Duarte, la convocatoria cuenta con otros futbolistas jóvenes como Rodrigo Vilca, Matías Zegarra, Adrián Quiroz y Kenji Cabrera, evidenciando la intención del técnico brasileño de ampliar el universo de seleccionables. Menezes ha reiterado que el proyecto pasa por una reconstrucción que permita formar una selección más competitiva para las próximas Eliminatorias.

Bassco Soyer jugó en el amistoso de Perú vs. Bolivia. (Foto: Instagram / SAFAP)

Perú enfrentará primero a Haití el próximo 5 de junio en el Nu Stadium de Florida, Estados Unidos, mientras que el duelo ante España se disputará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Ambos compromisos servirán para evaluar nuevas alternativas y seguir consolidando la idea futbolística del entrenador brasileño.

El caso Renato Tapia

La ausencia de Renato Tapia fue una de las principales sorpresas de la convocatoria. Según pudo conocer El Comercio de fuentes cercanas a la Videna, su no inclusión responde exclusivamente a una decisión técnica de Mano Menezes. Asimismo, está previsto que el estratega brasileño viaje a reunirse con el mediocampista en su club una vez concluidos los amistosos frente a Haití y España, con el objetivo de conversar personalmente sobre su presente y el rol que podría desempeñar en la selección peruana de cara a la siguiente Eliminatoria. Es sabido que Tapia, de momento, se encuentra distanciado de la FPF.

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