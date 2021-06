Conforme a los criterios de Saber más

El Perú pasa por uno de sus peores momentos en su historia. La pandemia por la COVID-19 está dejando miles de muertos, hospitales colapsados, gente haciendo colas para recargar balones de oxígenos. A eso se le ha sumado la crisis política y las elecciones que ha dividido en dos al país. En medio de este panorama, la selección peruana nos ha dado una pequeña alegría.

La victoria 2-1 sobre Ecuador por las Eliminatorias a Qatar 2022, ha llegando en un momento complicado para el Perú. Está victoria nos ha devuelto la alegría en plena crisis y nos ha unido por un poco más de 90 minutos. Esta no es la primera vez que la selección peruana obtiene un triunfo cuando el país no la pasa nada bien.

TERREMOTO DEL 70

En 1970 la selección peruana se alistaba para disputar el Mundial en México. Había mucha algarabía por ver en acción al super equipo de Didí. Ahí estaban Rubiños, Eloy Campos, Héctor Chumpitaz, Ramón Miflin, Roberto Chale, Pedro León, Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y más figuras que ilusionaron a todo el pueblo.

El debut de la selección peruana estaba programado para el 2 de junio ante Bulgaria en el Estadio Guanajuato de León. La previa de este partido debía ser una fiesta para todo el Perú; sin embargo, pasó uno de los peores desastres naturales en la historia de nuestro país que cambió todo.

La selección peruana llegó a cuartos de final en México 70. (Foto: AFP)

La tarde del 31 de mayo de 1970, un terremoto de 7.9 grados de magnitud remeció el Callejón de Huaylas. Como consecuencia del movimiento hizo temblar la costa, sierra y norte del Perú. También provocó que se desprendiera un gigantesco bloque de hielo del Huascarán que terminó de sepultar al pueblo de Yungay.

Ese desastre llegó cuando millones de peruanos terminaban de escuchar la inauguración del Mundial México 70. La noticia comenzó a difundirse hasta llegar a los jugadores de la selección peruana que no podían creer lo que estaba pasando. Los ánimos en la blanquirroja no eran los mejores: llegaban mal en cuanto resultados previo a la cita mundialista, estaban preocupados por sus familiares y les habían robado en plena concentración.

Tras la devastación, la población se entregó a la difícil tarea de remover escombros y buscar posibles sobrevivientes. TERREMOTO DE HUARAZ 31 DE MAYO DE 1970. 31/05/1970

Así quedó la ciudad de Huaraz tras el terremoto de 1970.

Terremoto en Áncash del 31 de mayo de 1970 (Archivo Prensmart)

Con todo eso encima debutaron ante Bulgaria. A los 13′, Dermendzhiev puso el único tanto del primer tiempo. Durante el descanso los ánimos no eran los mejores en el vestuario de la selección peruana. Hasta que entró Javier Aramburú Menchaca, un dirigente que acompañó al equipo en el Mundial.

Dicen los ex mundialistas que Aramburú agarró tierra de una maceta que estaba fuera del camarín y dijo: “¡Muchachos, esta tierra es peruana, tienen que jugar por el Perú!”. Esto le cambió los ánimos a todos los jugadores que salieron con otra actitud al campo de juego. El final es historia conocida. La selección peruana volteó el partido y ganó 3-2 a Bulgaria con goles de Gallardo, Chumpitaz y Cubillas.

MEXICO, 02 DE JUNIO DE 1970 MUNDIAL MEXICO 70: SELECCION PERUANA VS BULGARIA EN EL ESTADIO DE GUANAJUATO. FOTO: JOSE MARTINEZ / EL COMERCIO

SECUESTRO EN LA EMBAJADA DE JAPÓN

A fines del año 1996, la selección peruana había perdido su último partido por 2-0 ante Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias a Francia 98. El partido se jugó el 15 de diciembre y dos días después Lima fue epicentro de uno de los momentos más tensos que nos tocó vivir a lo largo de la historia. El 17 de diciembre de aquel año, fue secuestrada la residencia del embajador japonés a cargo de 14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Estos terroristas tomaron como rehenes a diplomáticos, oficiales del gobierno, militares de alto rango y empresarios que habían asistido a la celebración del aniversario del nacimiento del Emperador de Japón Akihito organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en el Perú, Morihisa Aoki.

Durante 126 días el Perú y el mundo estuvieron pendientes de cada acontecimiento en la residencia del embajador japonés tomada por el MRTA.

LIMA, 12 DE ENERO DE 1997 UN GRUPO DE TERRORISTAS DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TUPAC AMARU, MRTA, MANTIENE CAUTIVOS A CIUDADANOS PERUANOS Y EXTRANJEROS EN LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE JAPON. PERIODISTAS QUE CUBREN LA TOMA DE LA RESIDENCIA OBSERVAN EL PARTIDO ENTRE PERU Y CHILE POR LAS ELIMINATORIAS AL MUNDIAL FRANCIA 1998. FOTO: TATI QUI„ONES / EL COMERCIO

Fueron meses de mucha angustia. Los ojos del mundo estaban puestos en el Perú. Prensa de diferentes países comenzó a llegar a nuestro país para cubrir el desenlace de este secuestro. Pasaron las fiestas de fin de año y en enero de 1970, no había ninguna noticia positiva, mucho menos se avecinaba la liberación de todos los secuestrados.

El 12 de enero la selección peruana volvía a jugar por las Eliminatorias. Los ánimos no eran los mejores, pero aun así la gente apoyó a la blanquirroja. Y es que el rival de turno era Chile, no se podía perder. El Nacional de Lima, aquella noche, lució completamente lleno. No cabía ni un alfiler.

Flavio Maestri y Roberto Palacios le dieron el triunfo a la selección peruana por 2-1 sobre Chile. Aquella victoria fue dedicada a todos los rehenes que estaban escuchando por radio este triunfo de la blanquirroja. Dicen que hasta los miembros del MRTA celebraron los goles peruanos.

GOLPEADOS POR EL “NIÑO COSTERO”

Durante el 2017, el Perú fue azotado por el “El Niño Costero” provocó uno de los mayores desastres naturales en el país dejando miles de damnificados, decenas de fallecidos y varias casas colapsadas y millones de afectados. Todo producto de las lluvias, huaicos y desbordes que se registraron a nivel nacional.

En marzo de aquel año, la selección peruana volvía a jugar por las Eliminatorias a Rusia 2018. Consiguió un 2-2 de visita ante Venezuela. La tabla comenzaba a complicarse y estaba obligado a ganarle a Uruguay en Lima. Los muchachos de Ricardo Gareca se sintieron muy tocados por lo que estaba pasando el Perú.

Lluvias en Trujillo: así fue el primer huaico durante El Niño costero del 2017. (Foto: Johnny Aurazo)

El periodista de El Comercio, Jason Curi, escribió unas líneas muy sentidas que describían el sentir de todo el pueblo peruano: “Un triunfo que cure las heridas de un país con las venas abiertas. Muchachos, hay que ganar por el Perú de todos. Sobre todo por la batalladora familia Flores del parque Santa Rosa en el inundado Huarmey de Áncash. Por los valerosos Cueva de Virú que han resistido siete huaicos en la última semana en La Libertad. Por la fuerza que muestran los Carrillo de Cayaltí que siguen durmiendo a la intemperie en Lambayeque. Por la resistencia de los Guerrero del Centro Histórico de Piura que hace dos días perdieron la casa. Por los incansables Tapia que no podrán vivir más al borde del río Rímac en Chaclacayo. Por los resistentes Rodríguez que tuvieron que ser evacuados desde Morropón tras las 15 horas seguidas de lluvia. Y por el aguante de los Araujo que esperan que el agua llegue pronto hasta Antioquía en Huarochirí. Urge un triunfo que no solo mire la tabla de posiciones, sino a los peruanos que no tienen luz y escucharán el partido alrededor de una radio a pilas. Un triunfo que nos abrace como país al menos por noventa minutos más”.

Sánchez había adelantado para Uruguay a los 30 minutos. En vez de hundir al equipo de Ricardo Gareca, la blanquirroja reaccionó muy rápido. Primero marcó Paolo Guerrero y selló la victoria Edison Flores. Un triunfo que nos devolvió la alegría en un momento tan complicado. En aquel partido se demostró que todo el Perú era una sola fuerza.

PARTIDO DE FUTBOL ENTRE PERU Y URUGUAY ESTADIO NACIONAL PAOLO GUERRERO EDINSON FLORES PREVIAS MINISTRO CARLOS BASOMBRIO

El plantel peruano con el mensaje "Una Sola Fuerza" después del triunfo ante Uruguay en marzo del 2017. (Foto: FPF).

CRISIS POLÍTICA Y DIVIDIDOS POR LOS VOTOS

Este 2021 ha comenzado muy cargado para el Perú. La COVID-19 está golpeando muy fuerte a todos. Miles de personas han perdido la vida, otras que siguen peleando por vencer a este virus en un hospital y un gran número está a la espera de alguna cama UCI para poder internar a sus familiares.

Una imagen de 9 de mayo en la ciudad peruana de Iquitos, donde las personas hacen cola para recargar tanques de oxígeno. (Foto: Ginebra PENA / AFP).

Países como el Perú han sido especialmente golpeados en muertes por millón. (Foto: Diego Ramos / AFP)

Bajo todo ese panorama se ha llevado a cabo las Elecciones 2021 que ha demostrado ser una de las peores contiendas electores de la historia. Peleas en las calles y redes sociales, marchas y denuncias de fraude. Es más, los jugadores de la selección peruana en su momento fueron criticados por su campaña “Ponte la Camiseta”.

Esto no les gustó a miles de hinchas que comenzaron a insultar a los jugadores. Hasta el punto de celebrar la victoria de Colombia por 3-0 sobre la blanquirroja en el Nacional. Pero los muchachos de Ricardo Gareca superaron este mal momento y lograron un sorprendente triunfo.

La selección peruana enfrentaba a Ecuador en la altura de Quito. En la previa todo pintaba feo para la blanquirroja. Sin embargo, este grupo de jugadores sacó adelante este partido que sirvió para calmar por un momento todo lo que se estaba viviendo en el Perú.

Peru's Luis Advincula celebrates with teammates after scoring his side's second goal against Ecuador during a qualifying soccer match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador, Tuesday, June 8, 2021. (AP Photo/Franklin Jacome/Pool via AP)

