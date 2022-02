Conforme a los criterios de Saber más

A una semana de que se cumplan dos meses desde que se eligió la nueva junta directiva de la Federación Peruana de Fútbol, se ha iniciado un proceso de cambios y de importantes decisiones. El martes se hizo oficial la salida del secretario general Óscar Chiri, uno de los hombres de confianza de Agustín Lozano. Los constantes traspiés en el Tribunal Arbitral del Deporte obligaron a una reforma en la Videna. Esta semana se definirá al nuevo secretario, pero hay muchos pendientes más en la recargada agenda 2022 de la FPF.

1. Cuarenta días para definir una renovación

A finales de marzo se vencen los contratos de Ricardo Gareca y del director deportivo Juan Carlos Oblitas. El acuerdo preliminar con Agustín Lozano es sentarse a dialogar después del partido con Paraguay por Eliminatorias. Desde este Diario hemos podido recoger la información de que hay interés de ambas partes por renovar el vínculo. “Perú sigue siendo la prioridad”, ha repetido el ‘Tigre’ en los últimos meses para desbaratar cualquier rumor sobre un preacuerdo con otra selección. “Yo quiero ser coherente, para nosotros el plan A siempre ha sido Ricardo”, nos respondió Oblitas.

A inicios de semana, circuló una información en redes sociales sobre un posible preacuerdo de Gareca con la selección de Colombia. Desde su entorno nos confirmaron no solo que la información es falsa, sino que el entrenador argentino aún mantiene a la bicolor como primera opción para continuar su carrera.

2. En tres meses, el TAS asomará por la FPF

La Federación Peruana de Fútbol, ahora sin Chiri como secretario, tendrá que afrontar tres casos más en el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Todos corresponden a demandas de los clubes Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y Cienciano.

Uno es por la aprobación de los estatutos de la FPF el año pasado, otro por la convocatoria de elecciones y finalmente un reclamo por la realización de las elecciones en diciembre pasado. “Las audiencias ante el TAS están programadas para mayo en Lima. Para ese tiempo ya podríamos tener un alcance de cómo quedará ese caso”, nos respondió Julio García, abogado de estos clubes de oposición.

Los conflictos con los clubes no solo se trasladan al TAS, sino también a una disputa por temas comerciales. Un grupo de clubes profesionales han manifestado su desacuerdo por cómo está llevando la Federación el tema del marketing y auspicios durante los encuentros de la Liga 1. Ese es otro pendiente que comienza a acumularse.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/R8MOBZJmYr — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 4, 2022

3 Directiva FPF no está en Registros Públicos

El directorio de Agustín Lozano no está reconocido aún por Registros Públicos. A inicios de este mes, la Sunarp envió una esquela de observación para confirmar que no reconocerá, por el momento, a la junta elegida de la FPF. Esta situación no es atípica y tiene conocidos antecedentes. En el 2006, la Sunarp actuó de la misma manera con la gestión de Manuel Burga.

“Queremos subsanar las tachas que vaya poniendo Registros Públicos en el camino de este procedimiento. Se sabe que irán apareciendo tachas y lo que corresponde es ir subsanando. De antemano se sabía que es un procedimiento que toma un tiempo determinado. No es automático”, nos respondieron desde la FPF.

Esquela de la SUNARP dirigida a la Federación Peruana de Fútbol a inicios de febrero.

Esquela de la SUNARP dirigida a la Federación Peruana de Fútbol a inicios de febrero.

4 Legitimidad para organizar el Mundial Sub 17

No tener a su directorio reconocido en Registros Públicos complica la autonomía de la federación para manejar sus finanzas (movimientos en sus cuentas bancarias) y hasta para firmar acuerdos con el Estado o firmar contratos. “Es como manejarse en dos universos distintos, una FPF reconocida en el ámbito deportivo por FIFA y Conmebol y otro a nivel de Estado donde no están reconocidos como directorio”, nos explica García.

Recordemos que en el 2023 nuestro país organizará el Mundial Sub 17 y, para ello, se requiere una carta de respaldo desde la Presidencia de la República. En la Videna ya pidieron formalmente el documento al presidente Pedro Castillo. Aún no hay respuesta.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Uno de los clubes más populares y tradicionales del fútbol peruano cumple 121 años de fundación. Mira el sentimiento de los hinchas blanquiazules por su institución.