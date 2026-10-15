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Resumen

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Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
Mano Menezes. (Foto: Getty Images)
Por Pedro Ortiz Bisso

El “nuevo amanecer del fútbol peruano” va camino a convertirse en su noche más oscura.

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