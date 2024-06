—¿Qué selección es el máximo candidato a ganar la Copa América?

A Uruguay lo tengo como gran candidato. Está en un gran nivel. Le ha ganado a Argentina y Brasil jugando muy bien. Nos ilusiona, tienen un gran equipo. También pongo a Argentina y Brasil, claro.

—¿Marcelo Bielsa tiene la obligación de ganar la Copa América?

No, para nada. Creo que ninguna selección tiene la obligación de ganarla. Sí tienen posibilidades, algunas más como Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, pero ninguno tiene obligación de hacerlo.

—Es la última Copa América de Messi. ¿Si la gana está para pelear un Balón de Oro más pese a jugar en en la MLS?

Veremos cómo juega durante la Copa América, no solo es ganarla. Pero él o Cristiano Ronaldo, que es capitán de Portugal en la Eurocopa, son jugadores que están vigentes pese a no jugar en ligas europeas.

—¿Crees que Messi llegue al Mundial de 2026?

Difícil. No lo sé. Messi dijo hace unos días que no irá a los Juegos Olímpicos porque no puede jugar tantos partidos. Seguramente le encantaría ir, pero está en una etapa en la que prioriza otras cosas, además del descanso, como su familia. Está bien eso también. Igual, él tiene la calidad intacta para seguir los años que quiera en el fútbol.

—Mencionaste a Messi y Cristiano. A ambos le ganaste un Balón de Oro en el Mundial Sudáfrica 2010. ¿Dimensionas ese logro?

Poca gente tiene en cuenta eso. Ahora lo dimensiono mucho más que antes. Estuve en la final del Mundial en Qatar y cuando le estaban dando el Balón de Oro a Messi, me decía a mi mismo: y pensar que ese Balón de Oro que le dan lo tengo en mi casa. Y ahora que lo nombras, también pude ganar dos Botas de Oro compitiendo contra ellos y en equipos que no son de la fortaleza del Barcelona o Real Madrid. Eso para mí tiene un valor enorme, indescriptible.

—La Copa América arrancó y marcó también el debut en un torneo de Jorge Fossati, quien te dirigió en Uruguay. ¿Cómo es como técnico?

Ha demostrado ser un gran técnico en todos los equipos en los que estuvo. Sabe lo que es salir campeón. Hace poco hizo campeonar a Universitario de aquí después de diez años, si no me equivoco. Es un gran técnico, sin duda alguna, y creo que Perú va a mejorar con él, deben tener paciencia.

Diego Forlán con Jorge Fossati

—¿Es el técnico ideal para hacer resurgir a la selección peruana?

Sin ninguna duda. Como te dije, es un gran técnico, con mucha experiencia e historial que lo respalda, tanto en clubes como en la selección uruguaya.

—Su convocatoria para esta Copa América causó polémica por la inclusión de Paolo Guerrero por su edad (40 años). ¿Qué opinas? En Uruguay, Cavani, con 37, no está, por ejemplo.

Cavani no está porque no quiere, se retiró de la selección. Después, claro, había que ver si lo citaban. Pero está Suárez que tiene 37 años. Eso de la edad no es lineal en el fútbol. Hoy, Guerrero, con la edad que tiene, por su experiencia y calidad, tiene ganado el derecho de estar en la Copa América. No es una desventaja llevarlo.

—¿Cómo ven a Paolo Guerrero desde Uruguay?

Es un grandísimo delantero, respetado. Seguramente no es el mismo de hace diez años, eso le pasa a cualquier ser humano, pero es un jugador que si lo rodean bien y hay una buena selección detrás, hará goles y eso es lo que vale, no la edad.

—Otro nombre que causó polémica es el de Christian Cueva, quien no juega hace ocho meses y se viene recuperando de una grave lesión. ¿Lo hubieses llevado a una Copa América si fueras el técnico?

Cueva es un jugador con mucha experiencia, de renombre. Si el maestro Fossati lo llevó a pesar de no tener ritmo competitivo, es porque es un referente dentro del plantel, un jugador con mucha jerarquía y para darle confianza para lo que se viene, que son las Eliminatorias. Ese es el objetivo principal, creo yo.

Forlán campeonó en dobles junto a su compatriota Alberto Brause en el MT1000 de Lima. En singles cayó en cuartos de final.

—Es imposible no preguntarte: ¿Mito o verdad que estuviste cerca de llegar a Universitario en 2016?

Hubo ahí una posibilidad, un interés. Tengo una gran amistad con Chemo [del Solar]. Me habló al respecto, me quiso llevar. Venía de jugar en Japón. Pero en ese momento estaba Peñarol ahí, con una propuesta, entonces no lo pensé y regresé a mi país. Peñarol es el equipo en el que jugó mi padre y del que soy hincha. No había mucho que pensar.

—Se está jugando la Eurocopa también, un torneo que para Mbappé es más difícil que el Mundial. ¿Opinas lo mismo?

El Mundial está por encima de todo. Eso no entra en discusión.

—No es la primera vez que Mbappé se refiere con desprecio al fútbol sudamericano, antes dijo que Argentina y Brasil no juegan partidos de nivel para llegar al Mundial…

Tuve la oportunidad de jugar en muchas partes del mundo. Jugué en Sudamérica, Europa y Asia. Y en todos los lugares el fútbol tiene sus dificultades. ¿Qué te quiero decir con todo eso? Que en Eurocopa no es fácil clasificar al Mundial o la Eurocopa, pero tampoco lo es aquí. Jugar en Lima, Montevideo, Buenos Aires o en Río no es fácil. Ir a la altura de Bolivia o Ecuador, el calor de Colombia… ahora hay más cupos para el Mundial, pero en su momento había cuatro cupos directos y uno iba al repechaje, hasta Uruguay y Chile quedaron fuera.

—¿Estás de acuerdo con que haya más cupos para el Mundial?

No lo sé. Obviamente que clasificarán selección que tienen menos nivel futbolístico, pero también creo que le dará muchas oportunidades a países de vivir por primera vez un torneo de tal magnitud. Habrá diferencia entre la primera instancia y las demás porque estas últimas serán mucho más competitivas, pero en el fútbol nunca se sabe. Ahora en la Eurocopa, Bélgica perdió con Eslovaquia, por ejemplo. El fútbol tiene esas cosas.