Selección peruana: Diego Penny se manifestó sobre el caso Paolo Guerrero

El arquero del Melgar, Diego Penny, cedió una entrevista para Radio Ovación en donde se refirió al caso de Paolo Guerrero. En la misma, recordó también su paso por la selección peruana durante las eliminatorias para Rusia 2018.

“Se está hablando mucho del tema, recordemos que hay un equipo unido, compenetrado y mentalizado en hacer un gran papel”, manifestó el portero sobre el caso del 'Depredador'.

Diego Penny estuvo presente durante las eliminatorias a Rusia 2018, el arquero fue considerado por Ricardo Gareca la primera parte del proceso.

"Estuve dos años con Gareca, me tocó salir, luego volver. Uno siempre quiere estar, trata de dar lo mejor, a veces no se dan las cosas y ahora me toca apoyar desde mi lugar como hincha", sentenció el ex Sporting Cristal.

Cabe señalar que la selección peruana debutará el próximo 16 de junio frente a Dinamarca por jornada 1 del Grupo C de Rusia 2018. Dicha serie la completan Francia y Australia.