Tantas veces Pedro. Si bien la selección peruana puede entrar en malas rachas y tener malos resultados, siempre hay alguien que mantiene su regularidad y a quien se le termina agradeciendo, más allá de marcadores: Pedro Gallese. El ‘Pulpo’, para muchos considerado el mejor arquero de la historia, es la gran ausencia para el duelo decisivo de este viernes ante Chile y, por su parte, Diego Penny, golero de Deportivo Garcilaso y con pasado en la ‘bicolor’, conversó con El Comercio sobre qué tanto podría influir esta ausencia y quién debe ser el encargado de reemplazarlo entre Carlos Cáceda, Diego Romero y Diego Enriquez.

Diego Penny fue elegido por Ricardo Gareca para ser el tercer arquero de la Selección Peruana luego de la lesión de Leao Butrón. (Foto: Getty Images)

El gran ausente

Como se recuerda, Pedro Gallese fue suspendido para el duelo ante Chile por acumulación de tarjetas amarillas y, sin duda, es la ‘baja’ que más encendió las alarmas en la previa de este encuentro. El ‘Pulpo’, un capitán sin cinta dentro del equipo, lleva más de cien partidos oficiales con la selección peruana y, a sus 34 años, es considerado uno de los mejores -o el mejor- arqueros de la historia nacional.

Por su parte, Diego Penny, actual golero de Deportivo Garcilaso y que ha sumado 17 partidos con la selección peruana, incluyendo el inicio del sueño mundialista rumbo a Rusia 2018, conversó con El Comercio sobre qué implica la ausencia del ‘Pulpo’: “Afecta mucho la ausencia de Pedro Gallese porque hace siete años que no deja el arco peruano en un partido oficial. De hecho la última vez que no jugó me parece que fue contra Ecuador para las Eliminatorias del 2018 y es un referente del equipo por sus actuaciones, liderazgo y capacidad. Más allá de que tenemos otras bajas, como las de Carlos Zambrano o Renato Tapia, creo que la de Pedro es la más importante, pero espero que el que lo supla tenga una gran noche y podamos ganar el partido”.





Pedro Gallese se lució con sus atajadas en el Perú - Argentina. (Agencias)

En tanto a quién debería ser el arquero que se ubique bajo los tres palos de la ‘bicolor’, Penny sostuvo: “Creo que quien reemplazará a Pedro Gallese es Carlos Cáceda por su experiencia, su buen momento y la continuidad que tiene en la selección, recordemos que es mundialista también y cuando ha tenido la oportunidad de jugar por la selección lo va a hacer muy bien y va a cumplir con las expectativas”.

Por otro lado, Penny también se refirió a la amplia diferencia que hay entre nuestro arquero titular y los habituales suplentes convocados: “De hecho, Pedro está un peldaño arriba que el resto de arqueros suplentes con diferencia, sobre todo porque él es un arquero que juega en el extranjero, es de muy buen nivel y uno de los mejores de Sudamérica. El resto de arqueros juegan en la liga local y desde ahí ya hay una gran diferencia, además del tema físico y técnico. Para mí, Pedro es el mejor arquero peruano de los últimos tiempos”.

Carlos Cáceda se unió a la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Por último, Diego Penny se mostró bastante optimista respecto al resultado que se pueda sacar ante el equipo dirigido por Ricardo Gareca: “En mi cabeza no tengo otro panorama que no sea una victoria peruana. El escenario de que Perú pierda o lo empate, no lo tengo. En el momento, en la coyuntura, creo que Perú es muy superior, Chile no viene bien y hay que pisarle la cabeza y esperemos que sea una gran noche. Si bien este partido no te mete al Mundial ni a la zona de repechaje, se acerca bastante considerando los partidos que se le vienen a la selección”.

Duelo decisivo

La selección peruana se medirá ante Chile este viernes 15 de noviembre a partir de las 8:30 p.m. en el estadio Monumental y luego visitará a Argentina el martes 19 de noviembre a las 7:00 p.m. en La Bombonera. La ‘bicolor’ se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con seis unidades, mientras que la ‘Roja’ también está urgida de un buen resultado al encontrarse en el último lugar con cinco puntos.