La selección peruana no logró clasificar al Mundial Qatar 2022 tras caer ante Australia por penales en el repechaje. En dicha instancia, la gran figura fue el golero australiano Andrew Redmayne, que sorprendió a más de uno con sus extraños movimientos debajo del arco y atajó el disparo de Alex Valera.

El guardameta de los ‘Socceroos’ ingresó antes de que culmine el partido en lugar de Ryan y cumplió su labor en la tanda de penaltis. Ahora, días después de lo sucedido en Al-Rayyan, Diego Penny reveló que la selección peruana no tenía conocimiento de Andrew Redmayne.

“Ayer conversé con André Carrillo por su cumpleaños y me contó que sí practicaron penales pero no sabían el tema del arquero (Andrew Redmayne). El comando técnico siempre te llena de información, quizá en esta oportunidad se les pasó esa situación”, comenzó diciendo el portero nacional.

“Le estamos dando mucha vida a los movimientos del arquero australiano. El baile igual es válido, puedes hacer cualquier movimiento mientras no sea infracción”, añadió.

Por otro lado, Diego Penny salió en defensa de Pedro Gallese luego de conocer que Redmayne tiró su botella con apuntes en la tanda de penales. “Es el que se debió dar cuenta en caso Redmayne haya botado su papel porque desde lo que vemos en la cámara no te puedes dar cuenta. No creo que él haya sido más vivo que nosotros. No pudimos hacer el gol que nos faltó para clasificar”

“Pedro Gallese es el mejor arquero nacido en Perú que he visto. Tiene para muchos años más, seguro dos eliminatorias más”, sentenció en diálogo con RPP.