El Comercio conversó con Diego Penny, exarquero del Burnley, sobre la incorporación de Sonne al equipo inglés. Penny, quien defendió los colores del club entre 2008 y 2010, compartió su visión sobre lo que le espera al defensor peruano en un ambiente tan competitivo y desafiante. A través de esta entrevista, el exfutbolista nos brinda una mirada única sobre las sensaciones que experimenta un jugador que se forma en Europa y sobre las expectativas que se generan cuando se juega en un equipo que pelea por un ascenso a la Premier League.

-Diego, ¿qué recuerdos guardas de tu tiempo en Burnley y cómo fue el proceso de adaptación al club y a su entorno?

Mi tiempo en Burnley fue una experiencia muy positiva. En aquel entonces, el equipo estaba en la Championship, la segunda división de Inglaterra, igual que ahora. Fue en 2008, un año en el que el club había realizado una buena inversión para competir en el torneo. Llegué desde Bolognesi y, desde el primer momento, me recibieron de forma excelente. Das Darren, el jefe de comunicaciones, me recogió en el aeropuerto. Aunque mi inglés era básico, logramos comunicarnos bien, y él se encargó de explicarme todo sobre el club, sus instalaciones y lo que significaba formar parte del equipo. En Burnley tienen una tradición especial: es el capitán quien se encarga de presentar al nuevo jugador, algo que viví en mi llegada. Me presentó a mis compañeros y me mostró las instalaciones, lo que me hizo sentir muy bien acogido. Además, la conexión con los hinchas fue algo único. Me crearon una canción y aplaudían cada acción que tenía en los partidos de pretemporada. Esa cercanía con la afición marcó una etapa muy especial para mí.

-¿Cómo describirías la cultura futbolística en Inglaterra, especialmente en un equipo como Burnley?

El fútbol en Inglaterra, especialmente en la Championship, es muy físico y directo. Los partidos son intensos, con mucho juego aéreo y pelotazos, buscando aprovechar los errores del rival. En equipos como Burnley, jugar en casa es una gran ventaja. En el Turf Moor, el estadio de Burnley, las condiciones del terreno y el ambiente hacen que el equipo se vuelva muy fuerte. En invierno, las lluvias y el frío hacen que las canchas sean rápidas, lo que aumenta la intensidad de los encuentros. Culturalmente, Burnley es un equipo guerrero, muy identificado con el esfuerzo y la lucha constante en cada partido.

La hinchada del Burnley es reconocida como una de las más fieles del fútbol inglés. (Foto: Agencias)

-¿Qué diferencias culturales y futbolísticas encontraste entre el fútbol peruano y el inglés? ¿Consideras que los jugadores formados en Europa, como Sonne, tienen una ventaja significativa?

La diferencia entre el fútbol peruano y el inglés es enorme, tanto a nivel cultural como futbolístico. En Inglaterra, desde los 8 o 10 años, los niños participan en entrenamientos y competencias altamente competitivas. En Perú, en cambio, muchas veces se busca evitar la competencia a esas edades, lo que genera una brecha considerable desde la formación. Otro aspecto clave es la alimentación. No se trata de comparar sabores o gastronomías, sino de una dieta diseñada específicamente para desarrollar atletas. En Inglaterra, la nutrición está enfocada en aportar los elementos necesarios para fortalecer músculos y optimizar el rendimiento físico, algo que aún no es una prioridad en muchos clubes peruanos. En cuanto al juego, el futbolista peruano suele destacarse por su técnica, pero el inglés también es técnico y combina esa habilidad con una gran fortaleza física, inteligencia táctica y capacidad de adaptación. En Perú, a pesar de tener talento con el balón, nos cuesta adaptarnos rápidamente a distintos sistemas de juego o cambios en el planteamiento táctico. Estas diferencias no solo afectan a los equipos, sino a todo el sistema deportivo. Si hubiera una idea clara y unificada de cómo formar jugadores y desarrollar sus capacidades desde la base, podríamos cerrar esa brecha y competir a un nivel más alto. Sin duda, jugadores formados en Europa, como Sonne, tienen una ventaja significativa. Están acostumbrados a un entorno donde la competencia, la exigencia y la preparación física y mental son mucho mayores. Esto les permite adaptarse mejor a ligas competitivas como la inglesa.

-¿Qué te parece la reciente incorporación de Oliver Sonne al Burnley y qué impacto crees que puede tener en el club?

Oliver Sonne ha demostrado ser un jugador con mucha técnica. Aunque aún no lo hemos visto en su mejor versión con la selección, tiene un nivel reconocido en Europa, especialmente como lateral. Escuché al entrenador del Burnley destacar su velocidad y su capacidad para jugar por las bandas, características que serán muy valiosas en la Championship. Es una liga muy dinámica y física, con partidos de ida y vuelta constantes. Creo que Oliver está llegando a un entorno muy competitivo donde tendrá que mostrar su mejor nivel en cada entrenamiento y partido. Esta liga exige consistencia y esfuerzo semana tras semana, y estoy seguro de que tiene las condiciones para destacar.

-Desde tu perspectiva, ¿cómo perciben en Inglaterra a los futbolistas peruanos? ¿Crees que jugadores como Sonne, que vienen de Europa, parten con ventaja?

En Inglaterra, la percepción de los futbolistas peruanos no es especialmente prominente. En el caso de Oliver Sonne, su contratación no se dio necesariamente por su vínculo con Perú, sino más bien por su trayectoria en Dinamarca , jugando en el Silkeborg durante tanto tiempo. Su participación en la Selección Peruana, eso sí, le otorgó una vitrina adicional que ayudó a posicionarlo mejor. Es interesante notar que el entrenador del Burnley lo identifica como un lateral, una posición en la que casi no ha jugado con la selección peruana, donde ha sido utilizado más como interior. Esto sugiere que el club lo evaluó principalmente en función de su desempeño en su equipo anterior y los videos o informes que pudieron analizar. En ese sentido, los jugadores que se forman en Europa, como Sonne, parten con una ventaja clara . Están acostumbrados a un entorno mucho más competitivo y estructurado, lo que los hace más atractivos para equipos ingleses. Su experiencia en ligas europeas les da un perfil distinto al de los futbolistas que llegan directamente desde Sudamérica.

Oliver Sonne disputó cuatro temporadas con el Silkeborg IF, consolidándose como un jugador clave durante su etapa en el club. (Foto: Silkeborg IF)

-Durante tu etapa en Burnley, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste, tanto en lo deportivo como en la adaptación al estilo de vida inglés?

Durante mi estadía en Inglaterra, lo más difícil fue lidiar con la convivencia diaria con los jugadores, ya que es una cultura completamente distinta. La adaptación fue complicada porque, cuando uno es joven y está solo, resulta mucho más difícil integrarse rápidamente a un grupo. Aunque los compañeros suelen recibirte bien y hacen lo posible para que te sientas cómodo, al final depende de ti adaptarte rápidamente, ya que no vas a recibir demasiada ayuda. Cada uno lucha por su puesto a muerte, y eso genera un ambiente competitivo constante. En el caso de Oliver, su situación es distinta. Es un jugador que domina el inglés y, al ser europeo, ha crecido conociendo cómo entrenarse y desenvolverse dentro de un grupo. Por eso, estoy seguro de que para él será mucho más fácil superar este tipo de desafíos.

-El Burnley tiene una historia rica en el fútbol inglés. ¿Qué fue lo que más te impresionó del club durante tu paso por él? ¿Cómo crees que recibirá el club a Sonne en este momento en que busca regresar a la Premier League?

Lo que más me impresionó del Burnley fue su estadio. Tiene tres tribunas con estructuras modernas, como se espera en el fútbol inglés, pero lo curioso es que la tribuna de Occidente no ha sido renovada en años. Esto no se debe a falta de dinero, sino a que el club ha decidido conservarla como parte de su tradición, ya que Burnley es uno de los equipos más antiguos de Inglaterra. Esa mezcla de modernidad y respeto por la historia del club me llamó mucho la atención. Otro aspecto que me sorprendió fue el fervor de los hinchas. Aplauden cada jugada, especialmente si eres nuevo. Incluso si simplemente te barres con todo y envías la pelota al lateral, ellos valoran ese esfuerzo y te lo hacen sentir con su apoyo. Estoy seguro de que recibirán a Oliver Sonne de la misma manera, con ese cariño y entusiasmo que caracteriza a los seguidores del Burnley, especialmente en este momento en el que el equipo busca regresar a la Premier League.

El Turf Moor, estadio del Burnley, cuenta con una capacidad para albergar a 22 mil espectadores. (Foto: Agencias)

-Durante los últimos años, pocos arqueros peruanos han emigrado. ¿Por qué crees que es tan difícil para el fútbol peruano exportar arqueros a ligas de alto nivel?

Es una realidad complicada. Mira, un caso claro es el de Pedro Gallese. Pedro es, sin duda, uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol peruano, si no el mejor. A pesar de su calidad, y de todo lo que ha demostrado en la selección, en Copa América y en el Mundial, no ha logrado dar el salto a Europa. Es algo que nunca me gustó porque sé que tiene el nivel para competir allí. He visto arqueros de otros países sudamericanos llegar a Europa sin problemas, muchas veces favorecidos por tener otro pasaporte que les facilita el camino. Sin embargo, siento que Pedro ha abierto puertas importantes.

Hoy en día, tenemos otro arquero joven, Diego Romero, que acaba de salir hacia Banfield, en Argentina. Estoy seguro de que le irá muy bien. Argentina tiene un nivel futbolístico superlativo en comparación con Perú, y esa exigencia será clave para su desarrollo. Pero, ¿por qué no exportamos más arqueros? Creo que se debe a una falta de confianza en el arquero peruano. Además, es fundamental trabajar en el biotipo desde menores. Un arquero peruano debería medir más de 1.90 metros, tener potencia, mando, buena ubicación y reacción. Con estas características, serán mucho más competitivos en el extranjero.

-En la Liga 1 de Perú, ¿qué arqueros crees que tienen el potencial de emigrar al extranjero en el corto o mediano plazo? ¿Qué cualidades destacarías en ellos?

Bueno, ya mencioné a Diego Romero, que está en Banfield. Además, Diego Enríquez tiene mucho potencial. Es arquero de un equipo grande y seguramente tendrá la oportunidad de jugar la Libertadores, lo que le dará experiencia. Creo que una liga más exigente sería ideal para su desarrollo. Fuera de ellos, es difícil identificar a otros arqueros con opciones reales de emigrar. Para cambiar esto, se debe trabajar desde las categorías menores, enfocándose en el biotipo y en desarrollar las habilidades específicas de los porteros.

Diego Enríquez será el portero titular de Sporting Cristal durante la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

-¿Qué características debe tener un arquero peruano o sudamericano para triunfar en Inglaterra u otras ligas de élite? ¿Consideras que es posible volver a tener representación bajo los tres palos en estas competiciones?

Primero que nada, un arquero debe ser bueno en su posición. Esto implica tener reflejos, reacción, velocidad y todas las condiciones necesarias al más alto nivel. Pero, además de las habilidades técnicas, la confianza y la personalidad son fundamentales. Sin ellas, es prácticamente imposible destacar, ni siquiera en ligas locales, mucho menos en competiciones de élite.

En el Perú, creo que hay talento, pero me preocupa que en los últimos años se ha priorizado traer arqueros extranjeros, lo que limita las oportunidades para los jóvenes peruanos. Desde 2015, con nombres como Leao Butrón, hemos visto arqueros nacionales defendiendo bien los arcos en la Liga 1. Pero últimamente, parece que estamos regresando a una etapa en la que se apuesta más por porteros foráneos. Esto no beneficia al desarrollo de nuestros propios jugadores. Apostar por el arquero peruano es clave para retomar ese camino.

-Rodrigo Vilca fue el último peruano en llegar a Inglaterra, aunque no logró debutar en Newcastle. Según tu experiencia, ¿qué factores dificultan que los peruanos triunfen en ligas como la Premier League o el Championship?

Rodrigo no tuvo muchas oportunidades en Inglaterra y terminó siendo cedido a préstamo. No conozco a detalle su experiencia, pero creo que uno de los factores que pudo haberlo afectado fue el aspecto físico y dinámico del juego. Él llegó desde Perú con una gran técnica, un estilo de juego que todos reconocemos, pero el fútbol en Inglaterra exige más que eso. El día a día en esas ligas es muy competitivo y el físico juega un rol fundamental. Además, le dan mucha importancia al aspecto mental. Cuando llegas, es posible que no juegues de inmediato, y ahí es donde debes demostrar perseverancia, adaptarte y pelear por tu puesto. En Europa, nadie te va a mimar ni a estar pendiente de si necesitas apoyo. Si no reaccionas, si no te entrenas al máximo, el camino se complica mucho más. Esto es algo que también aprendí durante mi tiempo allá: la exigencia es constante, y si no estás preparado en todos los aspectos, se vuelve difícil destacar.

Rodrigo Vilca formó parte del Newcastle United entre 2020 y 2024, aunque nunca logró debutar con el primer equipo. (Foto: Newcastle)

-Más allá del fútbol, ¿cómo fue tu experiencia de vida en Inglaterra? ¿Qué crees que un jugador sudamericano debe tener para adaptarse a ese entorno?

En general, mi experiencia fue regular. No logré jugar la cantidad de partidos que esperaba. Tuve la oportunidad de debutar en la Championship, en la Premier League y en la Carling Cup, que hoy se llama Copa de la Liga. Sin embargo, no pude sostenerme como titular. Logramos el ascenso de la Championship a la Premier, pero mi objetivo era quedarme mucho más tiempo. Estuve casi dos años y medio, pero no cumplí con mis propias expectativas. En cuanto a los jugadores sudamericanos, es difícil ver muchos en la Championship, hay muy pocos. Adaptarse requiere un cambio de mentalidad. Es una liga extremadamente competitiva. Uno podría pensar: “Es solo la segunda división de Inglaterra”, pero en algunos aspectos, puede ser incluso más desafiante que la Premier League. El ritmo de juego, la intensidad y la agresividad con la que se compite hacen que el nivel sea altísimo. Adaptarse a ese entorno no es fácil y exige preparación física, mental y táctica desde el primer día.