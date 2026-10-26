La selección peruana Sub 15 terminó líder de su grupo y aseguró su lugar entre las 32 mejores del torneo en Azerbaiyán 2026. (Foto: FPF)
La selección peruana Sub 15 terminó líder de su grupo y aseguró su lugar entre las 32 mejores del torneo en Azerbaiyán 2026. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La selección peruana Sub 15 consiguió una histórica clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub 15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. El equipo dirigido por Diego Ortiz terminó como líder del Grupo O, con 13 puntos, y se metió entre las 32 mejores selecciones del certamen.

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