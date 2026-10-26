La selección peruana Sub 15 consiguió una histórica clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub 15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. El equipo dirigido por Diego Ortiz terminó como líder del Grupo O, con 13 puntos, y se metió entre las 32 mejores selecciones del certamen.

La Bicolor selló su pase este lunes con dos victorias consecutivas. Primero derrotó por 2-1 a Mali, con un doblete de Dayro Maldonado, y luego superó por 1-0 a Mongolia gracias al tanto de Jeanfranco Trujillo. Estos resultados le permitieron asegurar el primer lugar de su serie y avanzar a la siguiente ronda en la que competirá con los otros 31 selecciones que ganaron sus respectivos grupos.

El camino de Perú en la fase de grupos comenzó con un empate 2-2 ante Bielorrusia. Después llegó una contundente goleada por 12-0 frente a Papúa Nueva Guinea y un triunfo por 2-0 ante Botsuana. Con el cierre perfecto ante Mali y Mongolia, la selección nacional terminó con 13 unidades, por delante de Mali, que sumó 12 puntos.

🇵🇪 ¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗟Í𝗗𝗘𝗥𝗘𝗦 𝗬 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗠Á𝗦! #LaBicolor Sub15 🇵🇪 aseguró su clasificación a los 16avos de final como líder de su grupo en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. 🔥 #UnSentimientoQueNosUne https://t.co/fRij7STVhE — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 26, 2026

La clasificación también representa un hito para el fútbol peruano. Según la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la Sub 15 logró una marca que la selección absoluta había alcanzado en el Mundial de Argentina 1978 y la Sub 17 en el Mundial de Corea del Sur 2007: terminar como líder de su grupo en una Copa del Mundo.

Ahora, el equipo de Diego Ortiz se prepara para afrontar los dieciseisavos de final, programados para este miércoles 28 de octubre. Perú espera conocer a su próximo rival al cierre de la jornada de este lunes, con la ilusión de seguir avanzando en una competencia que reúne a jóvenes talentos de distintas partes del mundo.

De ahora en adelante, la Bicolor jugará en llaves de eliminación directa con miras a la gran final.

Resultados de Perú

Perú 2-2 Bielorrusia

Perú 12-0 Papúa Nueva Guinea

Perú 2-0 Botsuana

Perú 2-1 Mali

Perú 1-0 Mongolia

Tabla de posiciones Grupo O