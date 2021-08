Conforme a los criterios de Saber más

Una gran noticia llegó desde el Viejo Continente. Para ser más exacto desde España. Y es que Alessandro Burlamaqui fue convocado en el inicio de LaLiga española con el Valencia. El volante llegó como reserva y se está ganando un puesto en el primer equipo del conjunto ‘che’. Si comienza a sumar minutos, es probable que dé el salto a la selección peruana para esta Eliminatorias Qatar 2022. ¿En qué posición juega y con quiénes competiría en la blanquirroja? Aquí te contamos todo.

Alessandro Burlamaqui fue parte de la última selección sub-17 que estuvo cerca de clasificar al Mundial de la categoría en el 2019. Ese equipo, dirigido por Carlos Silvestri, mostró jugadores muy interesantes y uno de ellos fue la joven promesa del Espanyol de aquel entonces.

Fue una sorpresa la presencia de Burlamaqui en esa selección sub-17. Quizás pocos saben, Alessandro nación en Perú en el 2002. Al año siguiente, sus padres decidieron partir hacia España en busca un mejor futuro. En dicho país hizo toda su formación deportiva.

Llegó a los 13 años al Espanyol de Barcelona donde fue capitán en todas sus categorías. Eso hizo que desde la Federación Peruana lo inviten a participar de las selecciones juveniles. Burlamaqui aceptó y disputó el Sudamericano Sub-17 que se jugó en Perú.

Alessandro Burlamaqui completó 9 partidos en aquel torneo con la selección peruana, 5 de ellos lo hizo como titular. Su nivel marcó la diferencia. De hecho, antes del Sudamericano era considerado como una de las 60 jóvenes promesas que tiene el fútbol mundial según el diario The Guardian.

Luego de un aceptable torneo, volvió a España donde continuó jugando por el Espanyol. Su crecimiento iba en ascenso y comenzó a entrenar con el primer equipo del conjunto catalán. Es más, se decía que iba a comenzar a tener minutos; sin embargo, su carrera dio un giro inesperado.

Alessandro Burlamaqui es un peruano de 19 años que juega en Valencia CF. (Foto: Valencia CF)

El Valencia había pegado el ojo en Burlamqui. Sabían que era un diamante en bruto y buscaban pulirlo. Es por eso le ofrecieron un contrato para su equipo filial (VCF Mestalla), además le dijeron que iba a tener oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo. Todo eso se cumplió.

Alessandro Burlamaqui fue uno de los juveniles que realizó una gran pretemporada. Fue tan bueno su desempeño que se ganó la confianza del técnico José Bordalás quien pasó de darle algunos minutos en los partidos amistosos a ponerlo en el equipo titular. Es más, inició acciones en el duelo ante el Milan por la Copa Mestalla.

- ¿UN LUGAR EN LA SELECCIÓN? –

A pocas semanas de una nueva fecha de Eliminatorias, aun no se sabe si Alessandro Burlamaqui podría ser considerado en la lista final de Ricardo Gareca. Lo cierto es que el futbolista tiene todas las ganas de defender los colores de la selección peruana.

“Bueno yo tengo que estar agradecido con España porque al final es el país que me ha visto evolucionar como persona y futbolísticamente hablando. Tengo que estar agradecido por ello, pero yo me he comprometido por el Perú, quiero jugar por Perú. Siempre voy a estar agradecido con España, pero ahora mi prioridad es jugar por Perú”, declaró Burlamaqui a ESPN.

Alessandro Burlamaqui viene entrenando con la sub-20 de Perú | Foto: FPF

Alessandro Burlamaqui es un volante que tiene buen sentido de ubicación. Es de esos mediocampistas que recuperan y se la dan al jugador que está más cerca. Es un destructor de ataques. Aunque no es fue punto más fuerte, rompe líneas y arriesga cuando tiene alguna oportunidad. Tiene el temperamento de un jugador con varios partidos encima.

El estilo de juego de Burlamaqui se asemeja al de Renato Tapia en la selección peruana. De hecho, si busca ganarse un lugar en la blanquirroja tendría que competir con el volante del Celta de Vigo. Eso sí, también podría ser una buena pieza de recambio. Para refrescar el mediocampo peruano.

Los habituales volantes que son convocados por Ricardo Gareca, además de Tapia, son Pedro Aquino y Wilde Cartagena. Este último parte con desventaja porque se marchó a Emiratos Árabes. Alessandro Burlamaqui podría ocupar ese lugar porque está en una liga más competitiva y donde ha comenzado a sumar minutos.

Alessandro Burlamaqui con 19 años ha comenzado a escribir su propia historia en España. Tiene un largo camino por recorrer. Por lo pronto, ya se ganó la confianza en el equipo principal del Valencia. Dependerá del jugador ganarse un lugar en un platel muy competitivo. Ricardo Gareca lo viene observando.

