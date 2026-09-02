Tras los dos viajes previos a Puno, la delegación de la FPF encabezada por el técnico Mano Menezes y el director general de fútbol, Jean Ferrari, volverá a estar presente esta semana en la ciudad para afinar los detalles de uno de los proyectos más ambiciosos de la nueva gestión: convertir al estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) en una sede habitual de la selección durante las próximas Eliminatorias.

Las primeras evaluaciones fueron positivas. En X, Ferrari agradeció la predisposición del Dr. Paulino Machaca, rector de la UNA, en el último viaje realizado a mediados de agosto. Ahora, la visita que se realizará en los primeros días de setiembre será para cerrar una decisión clave. La FPF planea ponerle alumbrado del estadio de la UNA, la cual cuenta con una capacidad para 35 mil espectadores.

El otro paso importante en los próximos días será la reunión que sostendrán con el alcalde de Puno, Javier Ponce Roque. La Federación busca firmar un convenio en conjunto con la Municipalidad Provincial de Puno y la Universidad Nacional del Altiplano para ejecutar la obra de la construcción de una videnita en el distrito de Paucarcolla, que se encuentra ubicado a casi 15 kilómetros del centro de Puno, unos 23 minutos en recorrido en auto.

La Federación busca firmar un convenio en conjunto con la Municipalidad Provincial de Puno y la Universidad Nacional del Altiplano para ejecutar la obra de la construcción de una videnita en el distrito de Paucarcolla, que se encuentra ubicado a casi 15 kilómetros del centro de Puno, unos 23 minutos en recorrido en auto. | Foto: El Comercio

También se evaluaron los terrenos que actualmente ocupa la Liga Departamental de Puno como posible sede de entrenamiento, pero el espacio en Paucarcolla avanza como favorito para la FPF.

Si bien la intención nació en las oficinas de San Luis, también se buscaría que la construcción de la videnita puedar contar también con respaldo del Gobierno Central. La idea es que esta sede esté disponible desde el inicio de las próximas Eliminatorias, cuyo comienzo está previsto para septiembre del 2027.

El proyecto no ha estado libre de opiniones encontradas. Jugar en altura siempre genera debate: para algunos es una ventaja deportiva; para otros, una decisión que debe ser administrada con cuidado. Pero la FPF ya parece haber elegido el camino.

Puno quiere convertirse en una segunda casa de la selección. Una casa con menos oxígeno, más frío y una pelota que vuela distinto.

En Puno avanzando, gracias al rector de la UNA Dr. Paulino Machaca, además revisando lugares para entrenamiento. pic.twitter.com/M7Zz4TQAEn — Jean Ferrari (@jferrari5) August 18, 2026

El mapa de los rivales

El Comercio pudo conocer que con la idea de llevar a Perú a jugar en Puno ya existe una suerte de mapa de rivales que viene definiendo la FPF.

Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia aparecen como los principales candidatos a tener que subir hasta el Altiplano. Chile también podría entrar en esa lista. La lógica es sencilla: son selecciones que Perú considera especialmente peligrosas y ante las cuales el factor altura podría convertirse en un aliado.

No todos los rivales correrían la misma suerte. Los partidos frente a Bolivia, Paraguay, Ecuador y Venezuela se disputarían, por defecto, en otra sede.

La apuesta de Menezes es que la altura deje de ser una circunstancia para convertirse en una herramienta. Que Perú llegue preparado, aclimatado y con jugadores acostumbrados a respirar donde otros necesitan oxígeno.

Y si el plan prospera, las camisetas de Brasil, con Vinícius a la cabeza, y la Argentina de la era pos-Messi tendrán que hacer un viaje incómodo hacia el Altiplano. También Uruguay, Colombia y quizá Chile.

La Federación busca firmar un convenio en conjunto con la Municipalidad Provincial de Puno y la Universidad Nacional del Altiplano para ejecutar la obra de la construcción de una videnita en el distrito de Paucarcolla, que se encuentra ubicado a casi 15 kilómetros del centro de Puno, unos 23 minutos en recorrido en auto. | Foto: El Comercio

A 3.822 metros, la Bicolor quiere que la Eliminatoria empiece antes de que ruede la pelota. Porque en Puno no solo habrá que jugar. Habrá que estar a la altura.

La Lista “grande” de Mano

En su visita a Arequipa hace una semana para ver de cerca al Melgar-Alianza, Mano Menezes declaró frente a las cámaras de L1MAX sobre su próxima convocatoria, la cual se debe conocer a mediados de setiembre.

“Vamos a ampliar un poco la convocatoria, existe la posibilidad de usar más jugadores, así que vamos a ampliar un poco la lista para no correr el riesgo de perder jugadores y no mantener una constancia. Todos son grandes adversarios, vienen de jugar el mundial y llegar a octavos, y serán partidos importantísimos”, declaró Menezes.

Cuando se refiere a “ampliar”, Mano estaría pensando en 30 convocados para la siguiente fecha FIFA en la que enfrentará a México, Estados Unidos, Canadá y Colombia. Esta ampliación de convocados traería a los jugadores de altura en la lista. El llamado de futbolistas de Cienciano, hoy en cuartos de final de la Copa Sudamericana, y Melgar, animadores de la Liga 1, serán la base para el camino hacia el Mundial 2030.

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