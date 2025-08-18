Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso

Será la primera vez que la Bicolor se enfrente al combinado ruso en su historia, aunque en los últimos años hubo choques ante países europeos, como los amistosos frente a Alemania en 2023. En cuanto a Chile, un seleccionado conocido, el último encuentro data de junio del año pasado, en el 0-0 en el estadio Monumental por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026.

La selección peruana enfrentará a Rusia y Chile en amistosos en noviembre. (Foto: FPF)

Los amistosos no tendrán mucha variación en la selección peruana. Este Diario conoció de fuentes confiables que existen muchas posibilidades que Óscar Ibáñez continúe al mando del equipo en dichos encuentros. Aunque su contrato vence en septiembre, una vez finalizada las Eliminatorias, en la Videna están muy contentos con el trabajo del entrenador, por lo que no hay apuro en buscar al posible reemplazante.

“No es momento de generar ningún tipo de desestabilidad con relación a lo que viene en estas dos últimas fechas de Eliminatorias, así que en ese sentido Óscar tiene toda la confianza para sacar adelante esos dos partidos, y luego hacer el análisis si nos alcanzó, si no nos alcanzó, qué pasó para que nos alcance, qué pasó para que no nos alcance, el análisis correspondiente para luego hacer un diagnóstico”, fue lo que comentó Jean Ferrari en conferencia de prensa.

Eso sí, Ibáñez siente que la única manera de quedarse en la Videna es al mando de un seleccionado que conoce y del que goza de confianza plena por parte de los jugadores. Otro puesto, como conformar el comando técnico de un nuevo seleccionador, estaría descartado por el momento, ya que el exportero solo piensa en seguir dirigiendo.

Ibáñez sus números como técnico de la selección peruana Partidos dirigidos: 4 Victorias: 1 (3-1 vs. Bolivia) Empates: 2 (0-0 ante Colombia y Ecuador) Derrotas: 1 (1-0 vs. Venezuela)

Una convocatoria con caras nuevas

Aunque su estancia en la Videna parece -por ahora- tener fecha de caducidad, Óscar Ibáñez sigue con la intención de dejar un legado en la selección. Sus primeras convocatorias han dado espacio a ‘nuevos’ rostros como César Inga, Erick Noriega, Catriel Cabellos, Kenji Cabrera o Kevin Quevedo; y esa línea continuaría.

En septiembre, Perú enfrentará a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima para cerrar las Eliminatorias. A seis puntos del repechaje mundialista, y con seis en juego, la Bicolor buscará el milagro. Aunque todo hace indicar que el objetivo es cerrar el proceso con la frente en alto.

En ese sentido, Ibáñez volvería a convocar a la base conocida, entre los que está Paolo Guerrero, quien estaría jugando sus últimos partidos con la Blanquirroja. Además, se podría dar el regreso de Yoshimar Yotún. El técnico tiene mucha consideración por el volante de Sporting Cristal y está siguiendo de cerca su mejora física tras recuperarse de una larga lesión en la rodilla.

Con la base intacta -sin el lesionado André Carrillo, seguramente-, Ibáñez también llamaría a Joao Grimaldo, quien viene jugando y rindiendo bien en el Riga de Letonia. El extremo lleva siete goles y dos asistencias con su equipo y viene disputando las fases previas de la Conference League.

