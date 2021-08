Conforme a los criterios de Saber más

El peso de las individualidades soporta a nuestra selección peruana. La Bicolor se fortalece con el buen momento de André Carrillo, la tranquilidad de Christian Cueva, la jerarquía de Paolo Guerrero y el ímpetu de Gianluca Lapadula. Pero para que ellos lleguen en buena forma, necesitan de protagonismo en sus clubes.

Para la actual temporada existe más de una veintena de jugadores convocables jugando en el extranjero y durante la semana el país se emocionó con la clasificación a la Champions del Sheriff de Gustavo Dulanto y el Malmö de Sergio Peña.

Sabemos que estos equipos no están para ser protagonistas frente a equipos como el Real Madrid, Inter, Juventus, Chelsea, entre otros, sí tienen deberes que cumplir en el torneo continental como en sus ligas locales. El Sheriff buscará su séptimo título consecutivo -su récord es de diez seguidos-, mientras que el Malmö FF luchará por repetir el campeonato. Recordar que para estos países, solo el campeón clasifica a la primera ronda clasificatoria de la Champions.





Malmö FF de Sergio Peña se medirá ante el Chelsea. Mientras, Gustavo Dulanto enfrentará al Real Madrid con el Sheriff Tiraspol de Moldavia. ¿Recuerdas el último gol peruano en este torneo?

A partir de eso, hacemos un repaso de los retos que tienen algunos nacionales que militan en el fútbol extranjero.

EUROPA

Ser protagonistas en sus ligas

En España, la aparición de Alessandro Burlamaqui en una convocatoria del Valencia ha dado para pensar en que tiene un buen futuro , pero la actualidad del joven volante es que milita en el Mestalla, el equipo filial que milita en la división regional.

La figura a seguir en LaLiga es Renato Tapia con el Celta. El cuadro vasco necesita recuperar protagonismo. Desde su regreso a Primera en el 2012, llegó a una semifinal de la Europa League (2016-17), pero también estuvo comprometido con el descenso. La temporada pasada, ya con Tapia, quedó a un punto de clasificar a la Europa League, el reto para este año.

En Italia, todo indica que Gianluca Lapadula se quedará en el Benevento para disputar la Serie B, salvo que en estos días se concrete su pase al Hellas o al Udinese-. El atacante ya disputó la Segunda División y fue el goleador con 30 tantos con el Pescara, lo que le permitió llegar al AC Milan.

Tras cinco temporadas en Primera, Lapadula tendrá la responsabilidad de devolver al Benevento a la Primera División, y también la de recuperar la eficacia de goles. Solo en el 2019-20 llegó a las dos cifras (11) tras los 30 de hace cinco años.

Mientras, en Inglaterra hay que seguir el crecimiento de Rodrigo Vilca. El peruano ha jugado los tres partidos de la temporada con el Newcastle Sub 23 en la Premier League 2. Con 22 años, esta temporada debe ser la que de el salto, sea al primer equipo a uno donde tenga más exposición.

En Francia, Miguel Trauco necesita consolidarse en el primer equipo del Saint-Etienne. La temporada pasada jugó 26 de los 38 partidos de la Ligue 1. Pero en las primeras tres fechas de la presente campaña aún no ha tenido actividad -tres empates-. Felizmente, la Ligue 1 autorizó que los jugadores puedan viajar para disputar las Eliminatorias, aunque el cuadro del peruano solo quiere cederlo por 9 días y no por los once de la triple fecha.

ASIA

El Mundial de Clubes para Carrillo

Un poco más lejos nos queda Arabia Saudí, pero ya sabemos de la capacidad de André Carrillo. El Al Hilal es uno de los poderosos de esa liga y ha ganado cuatro títulos en los últimos cinco años y ha logrado la Champions de Asia en tres oportunidades, la última en el 2019. La del 2020 quedó fuera en la segunda fase porque no pudo completar la plantilla de 13 jugadores luego de varios casos de coronavirus que tuvo.

Este 2021 va por la revancha y está en octavos de final. Enfrentará en la quincena de setiembre al Esteghlal Terán de Irán. Como se recuerda, el título del 2019 lo llevó a disputar el Mundial de Clubes, en el que enfrentaron al Esperance de Tunis en cuartos (1-0) y a Flamengo en semifinales (1-3), duelo en el que André Carrillo fue expulsado. Finalmente, el Al Hilal quedó cuarto tras caer por penales en el partido por el podio ante Monterrey.

Mientras, Christian Cueva se ha convertido en una pieza clave del AL Fateh. Ha sido titular en los tres partidos disputados y ya lleva una asistencia. El cuadro del peruano logró su único título en el 2012-13 -jugaron la Champion de Asia 2014-, pero desde ahí solo se han mantenido en mitad de tabla, e incluso en el 2019-20 se salvaron del descenso por un punto. La apuesta con Cueva es recuperar ese protagonismo.

AMÉRICA

Dos peruanos más por el Mundial de Clubes

Si regresamos a esta parte del mundo, es Raúl Ruidíaz quien semana a semana genera noticias por la cuota goleadora en la MLS con el Seattle Sounders. Sin embargo, el peruano aún no ha podido ser el máximo anotador del torneo estadounidense, como sí lo fue en la Liga MX en el Apertura 2016 y Clausura 2017 con el Monarcas. La temporada pasada quedó a dos tantos de Diego Rossi. En la actual campaña está al tope de la tabla con 14 tantos, pero aún van a la mitad del torneo.

Además, el Seattle fue campeón en el 2019 y llegó a la final en el 2020 y el reto del nacional es volver a celebrar ese logro. El mismo reto para el New York City de Alexander Callens. La Franquicia del City no ha tenido éxitos desde que empezó a competir en el 2015. Mientras, el reto de Edison Flores y Yordy Reyna en el DC United es volver a sus épocas de gloria -inicios de la MLS cuando ganaron tres títulos-.

Mientras, en México la pelea seguirá entre el Cruz Azul y el América, con los peruanos Yoshimar Yotún y Pedro Aquino, respectivamente. Los “cementeros”, con Juan Reynoso al mando, rompieron la racha de no campeonato tras 23 años, pero empezaron la presente temporada de manera irregular y en seis partidos marchan sextos. ‘Las Águilas’ por su parte no ganan un título en las últimas cuatro campañas, pero son líderes de la actual.

Sin embargo, el gran reto de estos equipos es ganar la Concachampions para decir presente en el Mundial de Clubes . Los dos están en semifinales del certamen. El América tiene una ventaja de 2-0 sobre el Philadelphia Union de la MLS, mientras que el Cruz Azul tiene que remontar un 1-0 ante Monterrey.

Ya más cerca, esperamos la recuperación total de Paolo Guerrero en el Inter. La temporada pasada casi no tuvo participación por su lesión y su club quedó a un punto del título. En esta ha empezado mal, pero aún falta mucho para que pueda clasificar a la siguiente Libertadores.

Mientras, la tarea de Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Boca Juniors es darle solidez a este nuevo equipo que está armando Sebastián Battaglia. El cuadro ‘Xeneize’ ganó la Superliga 2017-18 y la 2019-20 y la Copa Diego Maradona 2020, pero a nivel continental ha quedado a un paso del título. Perdió la final ante River en el 2018 y se quedó en semifinales en el 2019 y 2020.

