Fue un empate injusto ante Colombia. O, al menos, esa fue la percepción del hincha que nuevamente le quiere tomar la mano a una selección peruana alicaída en resultados. El último lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 aún genera zozobra, preocupación; pero lo mostrado en el campo por los dirigidos por Jorge Fossati han encendido la llama de la esperanza. Y este martes, en Quito, una ciudad amigable en la que Perú ganó en sus últimas dos visitas, la Bicolor buscará una nueva hazaña ante Ecuador.

La posición en la tabla obliga a ganar. Eso está claro. Pero también es necesario ver al reto de rivales, sobre todo a los que están cerca. En ese sentido, El Comercio conversó con cuatro destacados periodistas, quienes analizaron la previa de un encuentro crucial y determinante para el futuro de la selección.

1. Pese a la mejor en el rendimiento del equipo ante Colombia, ¿se puede señalar que Perú está eliminado del Mundial?

2. ¿Qué se debe corregir para ganar en Quito a Ecuador?

3. ¿Gianluca Lapadula y Alex Valera deben seguir siendo la dupla de ataque?

4. ¿Renato Tapia cumple con los requisitos para ser el capitán de Perú?

Tabla de posiciones, Eliminatorias 2026

Erick Osores - América TV

1. No creo que estemos eliminados, para nada. Pienso que los cuatro del fondo son muy irregulares, podría haber un jalón para Venezuela que se puede estar metiendo y comparándonos con la mitad de tabla para arriba uno piensa que estamos fuera. Pero claramente la Eliminatoria es otra y tenemos que buscar ese cupo peleando con Chile que no está muy lejos que nosotros. Paraguay tampoco está lejos. Bolivia fuera de la altura es un equipo más frágil y tenemos que meter esa primera victoria para comenzar a acércanos a ellos y no jugar a cinco o seis puntos de ese grupo. Lo ideal es meter un resultado no tan lejos que nos permita respirarles a la nuca.

2. Contra Ecuador seguramente va a ser un partido sufrido, vamos a defender incluso más que contra Colombia, el equipo peruano hoy está demostrando esa faceta, salvo errores puntuales es un equipo que se ha hecho difícil entrarle. Arriba necesitamos más profundidad, no hay ese tipo de jugadores. Hoy pongo mis fichas por Bryan Reyna, Ecuador tiene gente rápida y fuerte atrás, pero creo que arriba se necesita un cambio, pese a que Valera jugó bien, necesitamos tener más peligro.

3. Yo creo que ha funcionado bien, en el pedido de Fossati que todos deben de marcar y los primeros fueron ellos. A Colombia había que obligarlo a jugar mal, cuando Perú tenga partidos en donde necesite jugar bien y busque tener más asociación, esa dupla no corresponde. Ahí necesitamos que uno de los dos sea más hábil con la pelota, que salga, se retraiga con la pelota, juegue y haga jugar a los compañeros.

4. Tapia entró bien, no me parece que esté mal que sea capitán. No es que crea o que no deba ser capitán. Puede ser tranquilamente Zambrano, pero no es una decisión relevante.

Elejalder Godos - Best Cable

1. Mañana tendríamos que vencer a Ecuador para seguir vivos. De 21 puntos jugados hemos sumado tres. Seguimos en UCI, muy graves.

2. Es una dupla ansiosa, hay que tener calma.

3. Necesitamos mucha concentración para evitar un gol como el que anotó el colombiano Luis Díaz.

4. Si debe seguir siendo capitán, es una realidad.

Daniel Kanashiro - Direct TV

1.- A favor nuestro juega el formato. Dos resultados positivos consecutivos te meten en la pelea. El caso más palpable es Paraguay, al tercer técnico, empata y hoy está en repechaje. Falta mucho todavía. Para nada eliminados.

2.- Hay dos graves situaciones, la falta de definición y los goles de pelota parada que siempre nos terminamos haciendo, Brasil en Lima y Colombia ahora nos hacen goles similares.

3.- Es nuestra dupla ofensiva y se tiene que apostar a ellos. A más partidos juntos mejor el entendimiento, creo que esa dupla necesita sentirse titular jugando juntos.

4.- Tapia demostró que es un jugador de otra jerarquía, que entiende el juego distinto y potencia a los dé al lado. Cartagena levantó rendimiento por el respaldo de Tapia. La cinta le cae de maduro.

Rodrigo Morales - Direct TV

1. No, no estamos eliminados, falta mucha eliminatoria y esperemos este sea un punto de inflexión hacia lo que viene.

2. La definición, somos un equipo de pocas llegadas en ataque, así que debemos aprovechar las que tengamos.

3. Para el juego combativo que quiere proponer Fosatti, son las opciones más cargosas que tenemos, presionan mucho entre los dos, al punto que Valera terminó acalambrado del desgaste.

4. Sí, Tapia es el indicado, si no está él tendría que ser Advíncula.

Eddie Fleischman - Willax TV y Colaborador de El Comercio

1. Perú no está eliminado. Faltan 11 fechas por disputarse, es prematuro sentenciarlo, pero es serio candidato a quedar fuera.

2. Debe mejorar el manejo de la pelota y la búsqueda de caminos hacia el gol a través de sociedades y no de envíos frontales al área.

3. No lo hicieron mal, aunque Lapadula ha bajado su rendimiento. Me gustaría más que Perú juegue con extremos.

4. No hay motivo para que Tapia no sea capitán.