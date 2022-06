En medio del dolor por no conseguir la clasificación al Mundial Qatar 2022, fueron pocos los integrantes de la selección peruana que pudieron expresarse frente a los micrófonos o las redes sociales. Luego de la caída en penales contra Australia (5-4), Edison Flores subió en su cuenta oficial en Instagram una historia.

“Gracias por todo”, dice en la parte superior del posteo en el que el ‘Orejas’ aparece levantando el pulgar. Asimismo, en el lado inferior, el jugador añadió la etiqueta “revancha”. Todo ello fue acompañado por una parte de la canción “Adiós” del cantante Sebastián Yatra. “Y esto duele, me debo ir, no me quiero ir, me tengo que ir, no quiero partir…”, dice la extracto que eligió.

Flores ingresó a la cancha del estadio Ahmad bin Ali en el minuto 65 del compromiso por André Carrillo. El ‘Orejas’, durante el tiempo suplementario, tuvo una gran oportunidad para hacer la diferencia, pero su remate se estrelló en el poste. Luego, en la tanda de los penales, anotó el cuarto y último gol de la Blanquirroja.

El posteo de Edison Flores luego del repechaje. (Foto: Instagram)

Tras este duro revés, el extremo tendrá que volver a DC United, su actual club, para cerrar los detalles finales antes de incorporarse a Atlas de México. Según la prensa internacional, el hombre de la selección peruana debe cumplir con los exámenes médicos para firmar contrato con el actual campeón de la Liga MX.

El mensaje de Lapadula en Catar

En silencio. Así abandonó la selección peruana el hotel de concentración la madrugada de este martes en Catar. Los jugadores, vestidos con una de las indumentarias oficiales, cruzaron la puerta uno a uno hasta llegar al bus que trasladó a la delegación rumbo aeropuerto. De todos, el único que se animó a pronunciar unas palabras fue Gianluca Lapadula.

El ‘Bambino de los Andes’, todavía dolido por la perder la oportunidad de jugar el Mundial Qatar 2022, se dirigió a los hinchas que llegaron hasta Doha para alentar en el compromiso frente a Australia en el repechaje intercontinental: “Buen viaje, muchachos”. Para cerrar, el ‘9′ intentó levantar los ánimos y cerró con un “arriba, Perú”.

Luego, la delegación arribó al aeropuerto local para iniciar el retorno con dirección a Lima que está pactada para las próximas horas. Eso sí, hay un grupo de futbolistas que debe retornar a sus respectivos clubes para cumplir con sus compromisos, otros iniciarán una etapa de vacaciones por terminar sus temporadas y los que militan en la Liga 1 cerrarán el Apertura.

La selección peruana abandonó Catar después de caer en el repechaje. (Video: América Televisión)