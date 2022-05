En la semana del partido amistoso contra Nueva Zelanda (5 de junio) y a días del repechaje para Qatar 2022 (13 de junio), la selección peruana continúa con los trabajos en la ciudad de Barcelona. Tras el primer día de trabajo con el grupo completo, el segundo en España, ya se pueden percibir las primeras sensaciones de lo que vive el plantel. De ello, Edison Flores dio algunos alcances.

Este martes, el ‘Orejas’ Flores atendió a los medios de comunicación desde el interior del Hotel Hesperia Sant Just. En la charla, el volante del DC United otorgó un valor importante al compromiso ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, el atacante comentó sobre la presión, la experiencia y el duelo de preparación para la Bicolor.

El momento de Edison Flores: “Mayo ha sido bueno para mí. He tenido minutos, estuve trabajando al máximo en la liga, hubo fechas a mitad de semana. Estoy dispuesto a lo que pide el club, he trabajado a conciencia, me he preparado para lo que viene y esperando con ansias lo que selección quiere. El partido del 13 será vital para nosotros, el más importante del año”.

La importancia del repechaje: “Es un partido fundamental para nosotros. Puede ser un final o un comienzo para nosotros. Queremos que sea un comienzo para lo que viene y obviamente sea un resultado positivo. Vamos a buscarlo, trabajarlo para dar una alegría”.

La experiencia en la selección peruana: “Es muy importante para lo que viene, pero no es imprescindible. Hay jugadores que están y otros que no, pero los que estamos debemos estar confiados en que tenemos la oportunidad de jugar. Alex Valera, Santiago Ormeño o Jairo Concha juegan su primera eliminatoria, pero para ellos también recae la oportunidad. Necesitamos gente concentrada como la que tenemos ahora, el grupo ha estado fuerte. Queremos llegar bien y finos al 13″.

El amistoso ante Nueva Zelanda: “Ahora es partido único y no te da chance de nada, es un partido vital y eso lo sabemos desde que se dio. Estamos preparados para eso ahora, pensamos solamente en ese partido. Pensamos en que este amistoso va a ser muy importante, obviamente el partido del 13 es el más importante pero este partido nos va a dar muchas respuestas”.

La presión en la selección peruana: “Presión en la selección siempre hay, presión en ganar, en darle una alegría al país, a nuestras familias, a nosotros mismos. La selección juega una final en cada partido y este es el partido más importante de nuestras vidas”.