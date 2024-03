La idea es clara: intentar ser equilibrados, proponer y no esperar, presionar, recuperar lejos del arco propio y estar más cerca del gol, controlar del juego por el centro del campo y explotar por las bandas. Para ejecutarla, el nuevo técnico de la selección peruana ha recurrido a su vieja confiable.

Fossati pensó primero en Cáceda como portero, detrás de una línea de tres defensores conformada por Miguel Araujo, Carlos Ascues y Alexander Callens. Con una segunda línea integrada por Martín Távara como volante central, Wilder Cartagena y Joao Grimaldo como interiores, más Andy Polo y Miguel Trauco en las bandas. Y adelante Paolo junto a Lapadula.

Así formó Perú ante Nicaragua.

Sociedades a medida

Por izquierda, Trauco cedió el ida y vuelta a Grimaldo por sus características de juego y presente. El atacante rimense fue una constante amenaza y sacó provecho a su velocidad abriéndose por su banda más cercana. El jugador del Criciúma se proyectó como interior cuando Joao eligió trepar cerca a la línea y buscó asociarse con su mayor potencial: el pase corto y los cambios de frente. Al otro extremo, en cambio, Polo tomó la lanza para desequilibrar cerca a la línea y contó con respaldo interior de Cartagena, quien hizo una buena tarea apoyando en los desmarques y en la búsqueda del área contraria, mostrándose como opción de pase por fuera cuando Andy pasaba en diagonal a toda máquina.

Control en el centro

En el nuevo 3-5-2 los mediocampistas protegen la posesión y buscan amplitud a través de pases cortos y aperturas por las bandas, y así lograr mayor salida al equipo. La selección redujo espacios con acumulación de jugadores y esto facilitó la presión tras pérdida lejos de nuestra portería. La intención es que el equipo gane solidez con la línea intermedia defendiendo cerca al centro, reduciendo los espacios para atacar al rival, poder recuperar sin que el rival llegue a zona de peligro y tener el camino más corto hacia el área contraria. Una de las cualidades de este sistema es que, al estar protegido por el centro en bloque, los carrileros pueden subir incluso al mismo tiempo, generando superioridad numérica en ataque.

Gianluca Lapadula y Andy Polo. (Foto: Selección Peruana)

Contragolpeador

La ubicación de jugadores en este sistema táctico promueve contragolpes elaborados con juego asociado desde atrás, permite llegar bien armado al área contraria y con volumen. Si los hombres por fuera consiguen abrir el campo, el equipo ganará amplitud y profundidad para buscar el gol. Pero una desventaja será el desgaste en el centro del campo por las transiciones defensa-ataque, que obliga a los suplentes a no desentonar en su ingreso.

Versatilidad

El sistema requiere jugadores técnicos con visión de juego que generen triangulaciones constantes, intérpretes capaces de decidir y ejecutar bien. Y futbolistas que se adapten a las distintas variantes, como el defensivo 5-3-2, aplicable ante ciertos rivales o determinadas situaciones; el 5-3-1-1, cuando baja un nueve evitar que se pierda la conexión con la delantera; con el propio 3-5-2, cuando se adelantan a los carrileros como extremos para atacar hasta con siete; o con el 3-1-4-2, cuando se retrasa un mediocampista y deja una especie de línea intermedia para la creación de juego, favoreciendo la fluidez cuando el oponente se niega a salir.

Nueva práctica de la Selección Peruana en la Videna pensando en Perú vs. República Dominicana. (Fotos: Selección Peruana)

¿Dónde entra el estilo peruano?

Será obligación de Fossati y de sus dirigidos no faltar a la esencia del fútbol peruano, se ejecute el sistema que sea, aunque este represente un mayor desafío por la dinámica que necesita. El toque debe convertirse en sello al conectar las líneas, pero lograr la fusión deseada podría tardar más de lo que reclamará el hincha. De no ser así, incluso clasificando al Mundial, los cuestionamientos no cesarán. No hay sistema que prohíba las paredes y el buen juego, una vez logrado el equilibrio.

República Dominicana, nueva oportunidad

Más suelto y ante un rival de menor jerarquía, la selección de Fossati no solo podría presentar variantes en cuanto a nombres en el Monumental. El técnico uruguayo ha utilizado antes la variante 3-4-1-2, con un mediocampista más adelantado, casi como 10, para conectar con la delantera y generar mayor poderío ofensivo. No sería raro ver a Sergio Peña o Piero Quispe en esa función. Siguiendo las propias palabras del charrúa, en busca de que “todos trabajen la idea”, Luis Abram, Anderson Santamaría y Aldo Corzo tendrían turno para estar en vitrina. También otros jugadores no ingresaron ante Nicaragua, como Bryan Reyna, Edison Flores, José Rivera y Marcos López. Y podría tener más minutos Erick Noriega, de buenas impresiones en su debut.