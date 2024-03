Que Fossati es un amante del 3-5-2 no es noticia, por lo que no sorprende que haya declarado que será su dibujo preferido para los próximos amistosos. Si bien esta disposición no es nueva para la selección peruana, hace tiempo no se la utilizaba con la Blanquirroja, tradicionalmente cómoda con la línea de 4. Pero tampoco hay que hacer mucha memoria: los compatriotas de Fossati (Markarián, Bengoechea) la prefirieron cuando tuvieron oportunidad. ¡Cómo gusta el 3-5-2 en Uruguay!

¿Cómo Fossati incorporará el sistema? Gradualmente. Quizás esa sea la razón por la que el DT prefirió declinar el amistoso contra Italia, por más que le irrite la mención. Exponer al plantel ante un rival europeo de primera línea con esquema nuevo hubiera sido suicida e inconveniente en términos motivacionales. Nicaragua y República Dominicana producirán una resistencia menor, lo que permitirá iniciar el proceso con menos presión en las líneas y más holgura táctica. El temor es fundado. El 3-5-2 es un esquema muy competitivo, pero a la vez muy demandante, sobre todo para los carrileros, quienes se ven sometidos a una exigencia extrema. En los ochenta, cuando Bilardo popularizó el esquema, Olarticoechea y Giusti podían, mal que bien, cumplir el rol en la Argentina del 86. Décadas después, sin embargo, se consideraba que el ritmo de primer nivel impedía que los laterales-volantes pudiesen hacer la doble labor ofensiva y defensiva de manera cabal. Sin embargo, en el último lustro Guardiola y Mourinho utilizaron la estrategia sin problemas, así como el Napoli de Mazzarri, el Lyon de Rudy García, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso o la Juve de Conte y Allegri, por citar solo algunos ejemplos.



