“El partido de mañana es el más importante de las Clasificatorias”, dijo Jorge Fossati en conferencia de prensa el último jueves en el Estadio Nacional y a pocas horas de enfrentarse a Uruguay. Entre sus principales mensajes, el ‘Nono’ se refirió al estado de ánimo de la selección dentro de este mal momento deportivo y a la ilusión intacta que mantienen de poder sumar su primera victoria. Ya en la cancha, llenó de abrazos a Oliver Sonne y, entre gesto y gesto, dejó entrever la enorme confianza que ha depositado en él para que sea titular ante los ‘charrúas’ como volante interior por derecha. Asimismo, reafirmó a Alexander Callens como carrilero por izquierda y, a grandes rasgos, confía en que dispondrá del mejor equipo que tiene en las manos.

‘Mr Peet’ revela que un ex técnico campeón de Copa América podría reemplazar a Jorge Fossati si no suma 6 puntos de 12 en las Eliminatorias. (Foto: Selección peruana)

La palabra de Fossati

“La ansiedad por más que uno trate de manejarla, está presente. Sabemos de la importancia del partido de mañana, de la capacidad del rival. Sabemos en qué posición estamos, de la importancia de los puntos. Mañana es el partido más importante de la clasificatoria, sí será decisivo o no, solo Dios lo sabe”, dijo Jorge Fossati en conferencia de prensa el último jueves en el Estadio Nacional.

Sin embargo, el estratega uruguayo también indicó que, si bien hay urgencia y premura por conseguir una victoria, esto no significa que el equipo saldrá a “ganarlo como sea”, sino que vienen trabajando el partido de manera inteligente. Por otro lado, al ser consultado por la actualidad de Luis Advíncula, Fossati afirmó: “Si bien es cierto hay una pequeña lesión, no hay peligro de que esa lesión se agrave, es más el dolor que provoca por el lugar que es; día a día está mejorando. Por supuesto que las chances de que juegue mañana, son pocas, pero no está descartado totalmente”. Sin embargo, tal como adelantamos en El Comercio hace unos días, el ‘Rayo’ no está apto ante los ‘charrúas’.

Sondeo ¿Consideras que Perú puede clasificar al Mundial si gana contra Uruguay? Sí No

Para ver el resultado del sondeo, completa tus datos ¡Gracias! Género: Mujer Hombre Prefiero no informar Guardar

Sondeo ¡Gracias por participar! ¿Consideras que Perú puede clasificar al Mundial si gana contra Uruguay? Sí 43% 6 No 57% 8 Total: 14

Una de las grandes novedades del once inicialista que dispondrá ante Uruguay es Oliver Sonne, el futbolista peruano-danés que nunca ha ido desde la partida y que ha sido el elegido para ser el volante interior por derecha. Por su parte, Fossati no confirmó abiertamente que lo vaya a utilizar desde el arranque, pero sí reveló los motivos por los que es una buena opción: “Tiene carácter y entiende muy bien el juego. Lo he visto crecer en todo sentido, desde lo individual hasta lo colectivo. Nos hemos dado cuenta de que entiende el juego en varias posiciones”.

Si bien Jorge Fossati intentó poner paños fríos a lo determinante o no que puede ser el partido ante Uruguay, desde El Comercio pudimos conocer que el mensaje del entrenador al plantel ha sido bastante directo y enérgico en tanto al punto de quiebre que puede significar sumar de a tres en casa. En este contexto, ni siquiera el empate es alentador en las intenciones de la ‘bicolor’ de poder salir del hoyo en la tabla de posiciones de Eliminatorias. “Se juega como una final”, es el mensaje del estratega uruguayo.

‘Apapacho’ a Sonne y una visita

Una vez que culminó la conferencia de prensa, Jorge Fossati se dirigió al campo de juego donde ya se encontraban los convocados haciendo una dinámica de ‘camotito’ con la pelota, a excepción de Luis Advíncula, quien observaba desde el túnel. Previo a entrar a la cancha, el estratega se cruzó con Renato Solís, portero de Sporting Cristal, quien llegó a visitar al plantel durante los primeros minutos del entrenamiento.

Fossati y Solís continuaron conversando durante varios minutos hasta que era el momento de la charla inicial acostumbrada. Fue entonces cuando Luis Advíncula se acercó al resto del grupo y, aparentemente, continuaba rengueando la pierna derecha. Por su parte, el entrenador uruguayo invitó al portero ‘celeste’ a que también escuche la charla.

Luego de que Fossati terminó de dar su mensaje, Renato Solís se despidió del plantel y se retiró del estadio, mientras que Luis Advíncula también se dirigió a los vestuarios presuntamente a hacer trabajos de rehabilitación. Mientras el resto de los convocados continuó formado en círculo, Fossati fue caminando y se detuvo únicamente donde se encontraba Oliver Sonne, su carta ante Uruguay. Entre risas y algunos comentarios, se vio al ‘Nono’ abrazando y bromeando al peruano-danés. De alguna manera, aquel gesto era la ratificación de la confianza que ha depositado en él para este viernes.

Tras darse la orden, el plantel hizo trabajos de velocidad, fuerza y potencia bajo las órdenes de Sebastián Avellino y, al ser el día previo al partido, no fueron de tanta exigencia como otros días pero sí de mucha técnica con balón. Finalmente, quedaron listos para practicar fútbol y definir al once que se enfrentará a los dirigidos por Marcelo Bielsa este viernes.

El once ante Uruguay

Por segundo día consecutivo, Jorge Fossati probó el once conformado por Pedro Gallese en el arco; la línea de tres conformada por Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Luis Abram; Andy Polo como carrilero por derecha, Alexander Callens como carrilero por izquierda; Jesús Castillo como ancla, Oliver Sonne como volante interior por derecha, Sergio Peña como volante interior por izquierda; y Edison Flores y Alex Valera como la dupla de ataque. De no haber un cambio de último momento, ese será el once titular ante Uruguay.

Asimismo, se conoce que Carlos Zambrano será el encargado de portar la cinta de capitán este viernes. Cabe recordar que para este encuentro no se podrá contar con Wilder Cartagena ni Marcos López ya que se encuentran inhabilitados por acumulación de tarjetas amarillas.