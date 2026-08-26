Por Jasson Curi Chang

Las fotografías, a veces, guardan más ruidos que silencios. Estas, aunque son en blanco y negro, cargan además con emociones: el murmullo de una mesa, las conversaciones cruzadas, el tintinear de los cubiertos y, quizás, alguna carcajada de esos futbolistas que habían conseguido lo que parecía imposible. La selección peruana era campeón de América y sus héroes estaban sentados frente a un pollo a la brasa.

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