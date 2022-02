Conforme a los criterios de Saber más

Para los mayores de 35 años, la pregunta se debe responder con el recuerdo de los ‘chorrigolazos’ en la selección peruana. Para los menores, el debate se resuelve con las alegrías modernas del ‘chocolate’ de Cuevita. El periodista Jorge Barraza en la videocolumna “Vengan de a 1000″ respondió a la pregunta coyuntural previo al Perú vs. Ecuador por Eliminatorias Qatar 2022: ¿Quién es mejor? ¿Christian Cueva o el Chorri Palacios?

“Es una pregunta muy difícil. Son parejos. Son dos jugadores diferentes. El Chorri era un jugador con más gol, tenía más gol que Cueva. Mucho mejor remate. Él se sacaba un hombre y enseguida probaba desde afuera o pisando el área. Un jugador que, además, tenía liderazgo, se cargaba el equipo al hombro”, dijo Barraza sobre Roberto Palacios en la segunda entrega de “Vengan de a 1000″ en DT El Comercio.

"Vengan de a mil" es la videocolumna del periodista argentino Jorge Barraza y en la segunda entrega analiza el trascendental partido que disputará Perú ante Ecuador en Lima para seguir soñando con la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

Escuchar desde el minuto 4:06 al 5:48 minutos: ¿El Chorri o Cueva?

Por otro lado, destacó el estilo de juego de ‘Aladino’, que suma cinco goles camino al Mundial Qatar 2022. “Cueva es un jugador de mucho talento, de rapto, de inspiración, de último toque genial. Con esa dinámica natural que tiene. Si bien no tiene ese liderazgo que tenía el Chorri, es un jugador con miedo escénico cero. Muy desenvuelto, no le pesa para nada la camiseta”, afirmó.

Para Jorge Barraza, la discusión no debe centrarse solo en lo que lograron con la selección peruana. “Lamentablemente (para el Chorri Palacios) no le tocó una buena época de Perú. También jugó cinco Eliminatorias, no pudo clasificar al Mundial. Le faltó eso, pero no por culpa suya. No tuvo el contexto adecuado. Seguramente la gente lo va a valorar más (a Cueva) porque fue a un Mundial y es probable que vaya a otro más. La gente va a decir, éste fue a dos mundiales y el otro a ninguno, y ahí le inclina la balanza Cueva”, comentó.

Roberto ‘Chorri’ Palacios es el futbolista peruano con más presencias en la Blanquirroja: 128 partidos. Cueva se distingue, entonces, por ser el jugador que más veces jugó en la ‘Era Gareca’ en la selección: 82 duelos y contando. Hay una estadística en la que empatan con el equipo patrio. Ambos suman 9 goles en Eliminatorias.

“Vengan de a 1000″ es el nuevo contenido que ofrece El Comercio a sus lectores. Esta videocolumna se encarga de analizar y comentar la coyuntura del fútbol mundial.

