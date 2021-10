Conforme a los criterios de Saber más

Yoshimar Yotún sigue siendo el nombre más buscado en redes sociales. Es el dolor colectivo por otro penal fallado. Pero el curioso caso del volante de Cruz Azul va mucho más allá de un disparo estrellado en el poste. No debería ser tan simple como eso. Yotún fue parte de esa columna vertebral que nos llevó a Rusia 2018 y que cuatro años después, por diferentes razones, no está repitiendo esos rendimientos necesarios para sumar. “A Perú le falta recambio”, repiten los analistas de las principales cadenas internacionales. A dos semanas de su próxima convocatoria, esa es la principal misión de Ricardo Gareca: buscar el plan ‘B’ para respirar unos meses más en estas Eliminatorias.

El agradecimiento y admiración por todo lo que Gareca le ha dado a la selección no debería cambiar al margen del desenlace en estas Eliminatorias 2022. Sin embargo, toca reconocer que su largo proceso y su insistencia por la misma base de jugadores -en los últimos cinco años- ha despertado una lectura rápida de la mayoría de rivales en Sudamérica. Y allí, Yotún, es el mejor ejemplo de la urgencia por un plan de contingencia.

Cuando Yotún juega bien, todo en Perú está bien. Esa ecuación no ha fallado por varios años. Lo que pasa ahora no es que Yoshimar “juegue mal”, solo que en su condición de “eje” del equipo es uno de las fortalezas que los oponentes más buscan neutralizar. Y allí, no es irrespetuoso decirlo, la responsabilidad mayor es de Gareca.

En solo dos semanas, en una de sus horas más decisivas como técnico de la selección, el ‘Tigre’ está obligado a romper el molde para no comentar una eliminación prematura al cierre de este 2021. Gareca tiene que salir de su zona de comfort y arriesgar para sorprender a Bolivia y Venezuela.

Yoshimar Yotún en el segundo tiempo tuvo la chance de poner el 1-1 para la ‘Bicolor’ pero desperdició la ocasión desde el punto de penal. Argentina fue superior y con un gol de Lautaro Martínez se llevaron el triunfo.

Lo que es importante recordar es que el técnico de la selección peruana ya sabe de revoluciones en el plantel. El día que Perú clasificó al Mundial de Rusia 2018, no arrancó en el once Yoshimar Yotún. Ingresó Edison Flores al medio. Y no solo eso, el ‘Flaco’ sentó a André Carrillo y le dio la responsabilidad a Andy Polo. También podemos regresar al 2016, cuando la selección peruana dejó de lado a jugadores como Claudio Pizarro y Juan Vargas para darles paso a Edison Flores, Miguel Trauco y Aldo Corzo.

El reto para Gareca y Perú es buscar el factor sorpresa. No podemos lanzar la sentencia de que futbolistas como Yotún “estén jugando mal”. El rival es el que no los deja jugar también. Eso también está pasando con Gianluca Lapadula. El ‘9′ del Benevento ya no es una novedad, es un atacante que ya ha tenido varias semanas de seguimiento.

Lautaro Martínez anotó el solitario gol en la victoria de Argentina sobre Perú. (Foto: AFP)

Ya habrá tiempo de reflexionar sobre la ausencia del recambio y el eterno debate sobre nuestras débiles divisiones menores. Lo inmediato es intentar variar para sumar seis puntos en menos de un mes. No estará Yotún, ni Paolo y probablemente tampoco se recupere Tapia. Para llegar a Rusia, en el día “D”, Gareca tuvo sangre fría para sentar hasta a tres indiscutibles. Ese día “D” para Qatar ha llegado. Hay que cambiar.

