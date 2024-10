La selección peruana sumó un nuevo día de entrenamiento en el Estadio Nacional a falta de dos días para enfrentarse a Uruguay y, por su parte, Pedro Gallese fue el elegido para hablar de conferencia de prensa. El arquero y referente de la ‘bicolor’ habló de la importancia del duelo de este viernes, se mostró inconforme con la reciente habilitación de Darwin Núñez y se refirió a la inédita posición que ocuparía Alexander Callens como carrilero por izquierda. En tanto al resto del plantel, Luis Advíncula sumó un nuevo día sin hacer los trabajos a la par y, si bien está descartado ante Uruguay, también sigue siendo duda contra Brasil.

Pedro Gallese habló en la previa del partido de Perú vs. Uruguay. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

La palabra del ‘Pulpo’

“Queremos darle una alegría al país, lamentablemente los resultados no se están dando, pero seguimos creyendo”, dijo Pedro Gallese respecto a cuál es la sensación que se tiene dentro del vestuario de la selección peruana. El histórico arquero y referente de la ‘bicolor’ también indicó que, si bien no se han venido sumando puntos, el equipo está bastante ilusionado con lograr su primera victoria ante los ‘charrúas’.

Al ser consultado por la reciente habilitación de Darwin Núñez, Gallese no dudó en mostrar su inconformidad y aseveró: “Sabemos que es un jugador importante para Uruguay. Seguro que porque juega con nosotros le levantaron el castigo, no se sabe por qué. De repente si por ahí jugaba con otra selección no se sabe si hacían lo mismo. Pero Uruguay no solamente es un jugador, Uruguay es una selección fuerte, nosotros lo sabemos y tenemos que estudiar a todos”.

Por otro lado, el portero confirmó la inédita posición en la que viene siendo probado Alexander Callens y que probablemente ocupe este viernes como carrilero por izquierda: “Es un jugador potente, rápido y para este sistema que tiene el comando técnico, creo que nos va a dar una mano, sobre todo considerando la suspensión de Marcos (López). Es el jugador por el que está apostando el ‘profe’ y estamos seguros de que lo va a hacer bien”.

La Selección Peruana entrenó en el Estadio Nacional. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Advíncula sigue apartado

Una vez que culminó la conferencia de prensa de Pedro Gallese, el equipo empezó con los trabajos de entrenamientos con la charla inicial de Jorge Fossati al centro del campo. Esta vez el ‘apanado’ no fue para ninguno de los convocados, sino para Andrés Lino, uno de los fotógrafos de la ‘bicolor’. Pese a la tensión que se vive a medida que se acerca la hora del partido, el buen clima en el Estadio Nacional no se pierde.

Tras el mensaje de Fossati, todos los convocados siguieron al preparador físico Sebastián Avellino para empezar a trotar alrededor del campo, a excepción de Luis Advíncula. El ‘Rayo’, quien todavía no logra recuperarse de una molestia en la pierna derecha, se acercó a uno de los asistentes de Jorge Fossati con quien empezó a caminar a paso lento alrededor de la cancha. Según se lograba ver, ambos mantenían una conversación bastante fluida en todas las vueltas que realizaban mientras el resto del plantel entrenaba en otro sector.

Los trabajos fueron, básicamente, de velocidad y potencia utilizando sogas, ligas, conos y circuitos. Si bien la prensa no pudo observar la práctica de fútbol, se conoce que el once que trabajó Jorge Fossati el último miércoles con miras al duelo ante Uruguay es con Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram; Andy Polo, Jesús Castillo, Sergio Peña, Olivar Sonne, Alexander Callens; Edison Flores y Alex Valera. Como se recuerda, el último martes fue Piero Quispe quien ocupó el lugar de Sonne en el mediocampo; sin embargo, en la última práctica no fue parte del equipo titular. El once inicialista será definido este jueves en el último entrenamiento en el Estadio Nacional.