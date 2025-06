“Valoramos el debut de César Inga, en una posición que inicia de extremo en las divisiones menores, tenemos la ventaja de conocer a los chicos del medio. El debut de Noriega es para destacar también, y de Ramos intentó, nos quedamos con la sensación de que teníamos que llegar más en el segundo tiempo, pero hay cosas que valorar”, señaló el entrenador en conferencia de prensa tras el empate frente a Colombia.

El tiempo dirá si fue el punto de quiebre; pero ante Colombia, Ibáñez sacó del campo a Paolo Guerrero (41 años) por cansancio -“fue honesto en el entretiempo y me dijo que estaba fusilado”, comentó el DT sobre el ‘9’ de Alianza Lima-, además de Pedro Aquino que se acalambró tras estar varios meses fuera por una lesión. Y esa fue la oportunidad de los que vienen atrás, de los futbolistas que se quieren mostrar.

Con opciones casi nulas, Perú debe pensar en el Mundial de 2030. Y tiene una base importante para hacerlo. Empezando por Renzo Garcés (28) años, Marcos López, Oliver Sonne y César Inga en defensa; Erick Noriega, Bryan Reyna (26), Kevin Quevedo (27) y Luis Ramos en ataque, además de jugadores más jóvenes que tendrán que dar el salto como Joao Grimaldo (22), Catriel Cabellos (20) y Maxloren Castro (17).

A continuación, una mirada a los Sub 25 que tuvieron minutos ante Colombia. Los futbolistas que pueden ser la base de un nuevo Perú que quiere dejar Óscar Ibáñez antes que termine su contrato en septiembre de este año tras finalizar las Eliminatorias.

Una mirada al futuro Los Sub 25 de Ibáñez 1 Marcos López 25 años / lateral izquierdo Es, de los Sub 25, el que vivió de cerca la era Gareca: viajó a Rusia 2018 como ‘sparring’ y debutó con 18 años. Hoy, con casi 26 (los cumple en noviembre), es el lateral izquierdo consolidado. Ante Colombia fue titular y uno de los puntos más altos en defensa: cinco despejes y cuatro intercepciones. Le tocó enfrentar a Arias y Muñoz, y cumplió.

Campeón en Dinamarca con el Copenhague y con carrera sostenida en el exterior desde el 2019, será pieza clave en las próximas Eliminatorias. 2 César Inga 23 años / interior izquierdo En el 2019, meses después de que Perú jugara el Mundial, era delantero y debutaba en la Copa Perú, el torneo amateur del fútbol peruano. Seis años después, con un paso a Universitario en el medio, debutó con la selección peruana en las Eliminatorias: jugó 45 minutos en Barranquilla.

No pudo mostrar su calidad en ataque porque Colombia tuvo la posesión, pero sí su polifuncionalidad: jugó de volante por izquierda. Puede ser también lateral y extremo. 3 Erick Noriega 23 años / mediocampista Es el otro debutante en Eliminatorias (ya había jugado un amistoso con Jorge Fossati). Y lo hizo en su ‘nuevo’ puesto: entró por el acalambrado Pedro Aquino a los 53’ como volante de contención. En menores jugaba ahí, luego fue central y este año Néstor Gorosito dio en el clavo al regresarlo al mediocampo.

Es una de las revelaciones en el año y eso lo ha llevado a ser convocado por tercera vez tras ser figura en la Sub 20 y Sub 23. Y en un contexto muy complicado, mostró su juego: 67% de acierto en sus pases. 4 Oliver Sonne 24 años / Interior derecho A no ser que ocurra un fichaje importante, será el único futbolista peruano en las cinco grandes ligas de Europa; es decir, en la élite. Incorporado al Burnley que logró el ascenso a la Premier, Oliver busca la consolidación en el fútbol inglés y en la selección peruana.

En Barranquilla entró a los 78’ por Andy Polo, pero jugó más retrasado. En una banda derecha que se pelotea entre Advíncula (35 años) y Polo (30), Sonne surge como un nombre por tener en cuenta. 5 Luis Ramos 25 años / Delantero Su ingreso, al inicio del segundo tiempo, es la pista de lo que sucederá dentro de poco: reemplazó a Guerrero. Abocado más en defender, Ramos no pudo rematar a portería rival, pero intentó sostener los pelotazos largos aunque sin éxito. Con 1,86 m, es más un ‘9’ definidor, que se siente cómodo dentro del área.

Su presente en América de Cali es esperanzador: lleva cinco goles y una asistencia en el año, entre Sudamericana y torneo colombiano.

Ibáñez, los ‘sparrings’ y el legado que quiere dejar

Óscar Ibáñez trabajó con Ricardo Gareca -y con Sergio Markarián- y si algo hizo a su regreso a la Videna, además de recuperar la armonía en el vestuario y la confianza de los referentes, fue tomar lo que se hizo bien antes, mejorarlo y ponerlo en práctica. Es ahí donde nace su idea de convocar a 14 ‘sparrings’ de la Liga 1 con la diferencia de que el entrenador busca darle mayor relevancia a su presencia y no solo llenar el vacío de los primeros días de entrenamiento.

Ibáñez busca que los ‘nuevos’ vivan la experiencia de una convocatoria, caminen los pasos de los habitualmente llamados, reciban consejos y sepan cómo es una fecha FIFA, además de darle visibilidad a futbolistas que en su mayoría son relegados en sus equipos porque en la Liga 1 se permite seis extranjeros (sin contar a los nacionalizados). Por eso no solo nominó a los Sub20, sino a jugadores del torneo local que él y su equipo de trabajo vienen siguiendo. Y sobre todo, con jugadores de equipos de provincia, con el objetivo de descentralizar su labor.

“Hoy le decíamos a los muchachos que vinieron, chicos sparrings o invitados, no sé cómo llamarlos, pero son chicos que no están aquí de casualidad. Algunos han tenido ya paso por selecciones juveniles, otros están sobresaliendo, empezaron a encontrar su lugar en primera división, están alternando y bueno, son chicos que no están acá de casualidad. Cuando les toque irse de acá se lleven algo importante, que conversen mucho con los jugadores que ya transcurrieron el camino que ellos quieren transmitir y que nosotros estamos aquí a disposición para ayudarlos a crecer”, había comentado el DT en su primera conferencia en la que llamó, por ejemplo, a Juan Pablo Goicochea, delantero de 20 años que hoy juega en Platense de Argentina.

Selección peruana Los 14 'sparrings' convocados por Óscar Ibáñez 1.- D’ Alessandro Montenegro (ADT) 2-. Jussepi García (Alianza Lima) 3.- Mauricio Arrasco (Alianza Lima) 4.- Gilmar Paredes (Comerciantes Unidos) 5.- Pedro Díaz (Cusco FC) 6.- Álvaro Rojas (Juan Pablo II) 7.- Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas) 8.- Jeferson Nolasco (Sport Boys) 9.- Sebastián Aranda (Sport Boys) 10.- Diego Otoya (Sport Boys) 11.- Piero Magallanes (Sport Huancayo) 12.- Favio Quiroz (Sporting Cristal) 13.- Jems Tenorio (Universitario) 14.- Freddy Oncoy (UTC)

Para esta fecha FIFA, el entrenador llamó a 14 ‘sparrings’, entre los que están jugadores con experiencia en la Liga 1 como Piero Magallanes, hijo del exfutbolista Alex, quien acumula casi cien partidos entre Liga 2 y Liga 1, hoy milita en Sport Huancayo. También está Anderson Villacorta, capitán de la Sub 20 que juega en el Mineros de Zacatecas de México.

Quien repite una convocatoria, y es para Ibáñez un nombre a seguir, es el lateral de ADT D’Aleesandro Montenegro. Con 21 años, esta temporada ha disputado 14 partidos con el cuadro tarmeño y dio tres asistencias.

