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“No sabes lo que son”: El día que Daniel Peredo descubrió a Bassco Soyer y Matías Zegarra siendo niños. (Foto: FPF)
“No sabes lo que son”: El día que Daniel Peredo descubrió a Bassco Soyer y Matías Zegarra siendo niños. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

La historia de Bassco Soyer y Matías Zegarra en la selección peruana tiene un detalle especial que hoy vuelve a emocionar a muchos hinchas. Hace 10 años, el recordado periodista Daniel Peredo ya hablaba de ambos cuando apenas eran unos niños que destacaban en torneos de menores.

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