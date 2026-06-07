La historia de Bassco Soyer y Matías Zegarra en la selección peruana tiene un detalle especial que hoy vuelve a emocionar a muchos hinchas. Hace 10 años, el recordado periodista Daniel Peredo ya hablaba de ambos cuando apenas eran unos niños que destacaban en torneos de menores.

En un video que hoy circula en redes sociales, Peredo quedó impresionado con el talento de los pequeños futbolistas. Aquellos comentarios, que en ese momento parecía solo una anécdota curiosa, terminó convirtiéndose en una especie de predicción sobre el futuro de ambos jugadores.

“Tenían un 10. Jugaba como un viejo, recibía de espaldas, se apoyaba. Lo que decimos nosotros: entender el juego a los 10 años. Se llama Bassco Soyer... Arriba tenían un enano. El nombre no lo sé, pero se apellida Zegarra. Es nieto de Dimas Zegarra. Bassco Soyer y Zegarra. No sabes lo que son. Impresionante”, sostuvo Peredo.

Hoy, una década después, esos nombres aparecen dentro del nuevo proceso de la selección peruana encabezado por Mano Menezes. Ambos futbolistas representan parte del recambio generacional que busca consolidar la ‘Bicolor’ pensando en el futuro y en el próximo proceso mundialista.

La propia Federación Peruana de Fútbol (FPF) recordó recientemente la historia compartida entre ambos jugadores con un mensaje emotivo en redes sociales. “Dos niños, un mismo sueño”, publicó la FPF, resaltando cómo aquellos chicos que alguna vez brillaron en campeonatos infantiles hoy comparten vestuario en la selección absoluta del Perú.

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