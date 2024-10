Inició la cuenta regresiva. A partir del último martes, la selección peruana abandonó Videna y se dispuso a entrenar en el Estadio Nacional a falta de tres días para el determinante partido ante Uruguay. El ánimo no era el mejor tras conocerse la ‘baja’ de Luis Advíncula por lesión; sin embargo, previo a iniciar los trabajos, los jugadores recibieron dos visitas que inyectaron ternura y esperanza alrededor de la ‘bicolor’. La primera fue de Colectivo 21, una asociación de niños con síndrome de down; y la segunda fue de los pequeños que participaron del último spot de la convocatoria. Tras esos emotivos encuentros, Fossati inició con los trabajos tratando de despejar sus dudas sobre el once inicialista que enfrentará a los ‘charrúas’. Entre tantas lesiones e inhabilitaciones, es una tarea complicada.

La Selección Peruana tiene su octavo entrenamiento como preparación para el partido ante Uruguay. (José Varela)

Baja tras baja: la situación de Luis Advíncula

El futbolista de Boca Juniors arribó a Lima y unas horas después apareció en la clínica para pasar por exámenes médicos y una resonancia magnética que pueda determinar si puede o no disputar la fecha doble de Eliminatorias. Según la información, el ‘Rayo’ presenta una molestia en el muslo derecho que no lo deja pisar bien y, por tanto, mucho menos entrenar a la par de sus compañeros. Está descartado ante Uruguay y es duda para el partido contra Brasil.

Sin duda, se trata de una dura baja para Jorge Fossati considerando que Luis Advíncula, usual carrilero por derecha, se perfilaba para hacer de carrilero por izquierda ante las bajas de Marcos López (inhabilitación) y Miguel Trauco (lesión). Sin embargo, esta lesión inesperada cambió la planificación y se deberá determinar si será Andy Polo u Oliver Sonne quien vaya por derecha y si quizá sea Edison Flores, Jean Pierre Archimbaud o José Rivera quien vaya por izquierda, tal como ha estado probando en los últimos entrenamientos.

Una vez que inició la charla inicial acostumbrada por Fossati previo a cada inicio de entrenamiento, Luis Advíncula se encontraba junto a sus compañeros pero un detalle delataba su indisposición: usaba zapatillas, mientras que el resto lucía chimpúnes. Una vez que el entrenador uruguayo culminó el mensaje, todos los convocados siguieron al preparador físico para trotar alrededor del campo, menos Advíncula. El ‘Rayo’ se quedó conversando con el asistente técnico mientras caminaba con una leve cojera hacia afuera del campo. Finalmente, se dirigió a los camerinos y no volvió a salir mientras duró el acceso a prensa.

Sin embargo, se pudo ver que se colocó una bicicleta estática en la pista atlética del Estadio Nacional y, considerando que el único futbolista ‘tocado’ es Luis Advíncula, todo hacía señalar que tras culminar algunos trabajos de rehabilitación en el camerín, luego se dirigiría a la bicicleta estática como parte de su trabajo de su recuperación con miras a Brasil.

Dos gratas visitas

Si bien la ‘bicolor’ parece estar rodeada de adversidades en los últimos días tras las ‘bajas’ sorpresivas de Renato Tapia, Gianluca Lapadula y Luis Advíncula, esta tarde tuvieron un acercamiento más esperanzador mediante la visita de dos grupos de niños. El primero de ellos estaba conformado por el Colectivo 21, una asociación de pequeños con síndrome de down que se mostraron muy emocionados de conocer de cerca a su selección. Por su parte, Fossati abrazó cariñosamente uno por uno, seguido por cada uno de los jugadores.

Unos minutos después, la segunda visita fue de los niños que participaron del reciente spot con el que se dio a conocer los nombres de los 28 convocados. Cada uno de ellos abrazaron a los jugadores y se vieron muy emocionados de poder conocerlos. A ras de campo, Juan Carlos Oblitas, Franco Navarro y Agustín Lozano observaban la escena mientras conversaban.

Una vez que ambos grupos de niños abandonaron el campo del Estadio Nacional y que Jorge Fossati se dispuso a dar la charla inicial, tanto Navarro, Lozano y Oblitas continuaron observando desde fuera y conversando, acaso, de la difícil situación que se viene viviendo en la ‘bicolor’ en tanto a su actualidad futbolística.

La duda de Fossati

Según pudo conocer El Comercio, si bien todo casi todo el once titular de Jorge Fossati parece ser una incógnita con miras al duelo ante Uruguay debido a las inhabilitaciones y lesiones, la principal duda del estratega está en la volante tanto en nombres como en parado táctico.

Por un lado, se maneja la posibilidad de que haya un volante central (que sería Jesús Castillo) acompañado de dos volantes interiores de corte más ofensivo (Piero Quispe, Sergio Peña o Edison Flores como principales opciones). Sin embargo, también se evalúa que haya un volante central (Jesús Castillo) acompañado de otro de corte más defensivo o mixto (Jean Pierre Archimbaud) y solo uno destinado a la elaboración de juego en ataque (Piero Quispe o Sergio Peña).

De momento todavía no se conoce la estrategia que piensa Fossati para enfrentarse a los ‘charrúas’; sin embargo, el hecho de utilizar a determinado jugador en cierta posición hace que cambie el resto del once titular, pues los nombres no sobran. Se tiene estimado que el once titular recién se definirá en la práctica de este jueves en el Estadio Nacional.