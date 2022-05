Desde el cariño y el agradecimiento por tanto fútbol, el hincha quería a Paolo Guerrero en la nómina de la Selección Peruana para el repechaje del 13 de junio, desde lo futbolístico no era aconsejable. Paolo ha jugado poquísimo en los últimos años a causa de las lesiones, viene de una larga inactividad y ya tiene treinta y ocho eneros. Ahora le es más difícil tomar ritmo de alta competencia.

No es sorpresa que no figurara entre los 28 convocados el viernes por Gareca. Lo mismo acontece con Farfán. De 2019 para acá tiene incluso menos partidos que Guerrero. Lo de Ruidíaz da para debatirlo, por su buen presente, porque no le sobran delanteros al DT y por ser un atacante con más de 200 goles en clubes, aunque sus números en selección son escuálidos: 4 goles en 50 partidos: 0,08 gol por partido. Nada.

Aparte, Gareca nos ha enseñado a no discutir sus decisiones, su grado de acierto es aplastante y cada determinación suya tiene un motivo valedero. Cuando confía en un jugador, sabe por qué, y cuando no, igual. Sus convocatorias contienen un mensaje. ¿Por qué sí entró Carrillo en la lista…? Faltando 24 días, Ricardo cree que este sí llega. Y Carrillo es de los fijos.

El técnico ya tiene el equipo, el plantel y el grupo humano, no va a hacer experimentos en un partido crucial, que no da revancha: es hola Qatar o adiós Qatar. Con sus históricos va a la guerra si es preciso. Hasta un chico de diez años sabe que, si no hay lesiones, Perú debe jugar la repesca con Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens y Trauco, Tapia y Yotún, Carrillo, Peña y Cueva, Lapadula adelante. Y el Oreja en la recámara. Tampoco el dibujo cambiará: 4-2-3-1. El equipo es un relojito que siempre da la hora exacta, ¿para qué cambiar?

Casi con los mismos actores, esta versión 2022 es más sólida que la del 2018, tiene mayor armonía y confiabilidad. Hay una evolución evidente en diversos elementos: Advíncula y Zambrano son más hoy que hace cinco años, Zambrano pega mucho menos, está más serio y eficiente. Ambos son titulares inamovibles en Boca. Callens entró, se afirmó y no sale más. Yotún pasó de lateral a centrocampista cerebral, una función más importante; si él juega bien, Perú juega bien. Tapia ya no es simplemente un infatigable volante de corte, ahora distribuye con precisión e inteligencia, hasta se lo ve más dúctil con la bola; Cueva fue de los chispazos de talento a una inspiración más regular y continuada. Y ahora es un 10 de los grandes. Esos saltos de calidad mejoraron el conjunto. Además, estos lograron llegar al repechaje, ellos merecen jugarlo. La lista está perfecta, no hay que tocar ningún botón.

¿Qué rival conviene más…? Emiratos, sin duda. Pero eso es motivo de otra conversa.