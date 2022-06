El hincha toma baños de sol en las gradas y escucha en los parlantes las canciones de William Luna, el Grupo Cinco, el Zambo Cavero, mientras espera que la selección salga a la cancha. El hincha está feliz solo por estar aquí, en el estadio del Deportivo Espanyol, decorado esta tarde de junio con más de treinta mil camisetas peruanas repartidas en las cuatro tribunas. La gente ha venido de distintas ciudades de España, Granada, Murcia, Madrid, incluso de distintos países de Europa, Italia, Portugal, Francia, para ver a la blanquirroja. Por eso cuando los jugadores salen a la cancha, el hincha se levanta como si estuviera en la misa y corea los nombres, uno por uno, con una mezcla de júbilo, fe, orgullo y superstición. Uno no se cansa de atestiguarlo ni de subrayarlo: este equipo ya no solo moviliza a los peruanos, sino que los hace identificarse, reconocerse, abrazarse y comportarse como si esa unión entre regiones de la que habla el himno “Contigo Perú” fuera cierta y cotidiana. Al día de hoy solo la selección de Gareca es capaz de obrar el milagro de hacer que el Perú parezca un país. Al menos durante un par de horas.

Los peruanos colmaron el RCDE Stadium, como se preveía. FOTO: Daniel Apuy.

Al cabo de los noventa minutos, la sonrisa del hincha no se ha esfumado. Es cierto que le ganamos a Nueva Zelanda apenas por un gol, es cierto que el gol se obtuvo gracias a la torpeza del arquero (hábilmente aprovechada por Lapadula), es cierto que no generamos tantas ocasiones en el arco contrario y que, aunque dominamos, lo hicimos sin la agresividad que se esperaría de un equipo que aspira a llegar al mundial por segunda vez consecutiva; es cierto que faltó chocolate, que reinó la marca, que faltaron desbordes, pero a pesar de todo el hincha salió contento, optimista, esperanzado en que el próximo lunes 13, en la repesca, vuelvan la contundencia y la alegría que ayer solo aparecieron por ratitos. En rigor no puede decirse que fue un mal partido de Perú. Zambrano, Callens y Corzo cumplieron algo más que un buen papel, igual Aquino, también Carrillo mientras permaneció en la cancha; lo lamentable es que si la dupla Cueva-Yotún no está inspirada, la orfandad de ideas ofensivas es preocupantemente llamativa. Ni Peña ni Canchita González, con toda la calidad que tienen, llegan a cubrir el vacío creativo que dejan ‘Aladino’ y ‘Yoshi’ cuando están, como hoy, poco lúcidos de mente.

Lapadula se las ingenió para anotar el único gol del encuentro. FOTO: Daniel Apuy.

La buena noticia es que se llega a la instancia final sin lesionados. Renato Tapia y Luis Advíncula, titulares fijos, están totalmente recuperados. La resistencia física, bajo el calor de Doha, será clave.

Con gol de Gianluca Lapadula, la 'bicolor' selló su victoria frente a Nueva Zelanda en Barcelona. La reacción del hincha no se hizo esperar. Mira lo que dijeron aquí.

El triunfo de hoy tiene un valor moral indiscutible, ya no solo para la gente sino para el plantel. Lo otro, el funcionamiento, se tendrá que corregir en los días que quedan. Gareca remarcó en la conferencia que él trabaja para que los jugadores no reaccionen con ansiedad y apuro ante la falta de gol, sino con calma y paciencia: un mensaje crucial de cara al último partido de este proceso, que seguramente será tenso, cerrado.

Algunos hinchas llevaron instrumentos musicales para alentar a los seleccionados. Hubo fiesta en las graderías. FOTO: Daniel Apuy.

La estancia del equipo en Barcelona durará una semana más, pero el hincha regresa a casa, a la rutina de siempre, a contar los días para el repechaje. Solo entonces volverá a ponerse la camiseta, persignarse, y confiar en que llegará feliz a la segunda quincena de noviembre.