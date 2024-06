El 1-0 ante El Salvador, un triunfo que aún sigue dejando muchas dudas en cuanto al funcionamiento de la Bicolor, dejó una certeza: Cartagena es el elegido. Fossati no probará más. Jugó los 90 minutos y añadidos en su “nuevo” puesto. Jesús Castillo, el otro mediocampista defensivo del plantel, se quedó en el banco.

Wilder es un jugador que siempre cumple. Correcto en el lugar que le toque estar. De hecho, una de las novedades del seleccionador fue su cambio de posición. El ‘Nono’ debutó con un 2-0 ante Nicaragua en marzo con Cartagena jugando de interior por derecha, delante de Martín Távara. Y fue una de las figuras junto a Andy Polo, carrilero por esa banda. El de Orlando City se movió con total naturalidad, llegó a línea de fondo, presionó, recuperó balones en campo rival, ganó los ocho duelos que tuvo y hasta dio dos pases clave.

Era, en ese momento, el hombre clave en el 3-5-2 de Fossati. El Martín Pérez Guedes, si nos remontamos al 2023 en el que el uruguayo sacó campeón de la Liga 1 a Universitario, un título que le valió para tomar las riendas de la Bicolor ante la aparatosa salida de Juan Reynoso.

En los tres partidos previos al de este viernes, Cartagena jugó como interior por derecha. Acompañó a Távara, Jesús Castillo y Renato Tapia. Fue titular en dos de los tres. Es decir, casi inamovible. Pero lo sucedido con el ‘Cabezón’ lo obligó a retroceder ante El Salvador y cumplir otras funciones (que las hizo bien). Dejó atrás la presión alta para manejar los tiempos y cubrir espaldas. Dejó de buscar espacios para intentar ser el pase conector entre defensa y ataque, aunque en este aspecto tiene mucho por mejorar.

Así vimos a Wilder Cartagena ante El Salvador

Cartagena se paró como ancla por detrás de Piero Quispe y Sergio Peña. Dio, según la web especializada en estadísticas, 82 toques al balón. Fue el tercer jugador que más pelotas tocó, solo por detrás de los defensores Miguel Araujo y Luis Abram. La explicación de por qué tres futbolistas defensivos interactuaron más con el esférico se encuentra en la poca movilidad de un equipo que carece de peso ofensivo.

Wilder, entonces, dio más pases hacia los costados (hacia Araujo por izquierda o Abram por derecha). Un total de 88% de acierto en sus pases. No arriesgó. Pero no lo hizo porque no encontró con quién hacerlo. Quispe sigue estando en deuda en la era Fossati, por eso quizá el estadio pidió la presencia de Christian Cueva en los minutos finales, pese a que ‘Aladino’ no juega desde hace ocho meses. Peña, por su parte, sigue siendo el jugador que quiere pero no puede. Lo mismo con André Carrillo, que ingresó en lugar de Peña y no mostró nada en ataque.

Wilder Cartagena sus números vs. El Salvador Minutos jugados: 90 Toques de balón: 82 Pases acertados: 64/73 (88%) Pases clave: 1 Pases largo (completados): 8 (6) Duelos (ganados): 12 (7) Intercepciones: 1

En defensa, Wilder no trabajó mucho: ganó siete de doce duelos. El Salvador no exigió casi nunca. Su único remate al arco llegó a través del balón parado. No fue un rival que exija, como sí lo será Chile, Canadá y, ni qué hablar, Argentina en la Copa América. Ahí se tendrá que ver el rendimiento del ex-Alianza Lima. Eso sí, ni Quispe ni Peña ayudaron en la marca, algo que sí hacía Cartagena jugando de interior.

Será difícil para Cartagena cubrir el vacío dejado por Tapia, pero probablemente cumpla con su función. Lo que sí está claro es que tampoco puede multiplicarse y hacer el trabajo, en defensiva u ofensiva, de un mediocampo que no asume riesgos, no genera fútbol y mucho menos marca.