Ha pasado más de un mes desde que Manuel Barreto fue anunciado como nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Desde entonces, su obsesión por reconocer absolutamente todos los recursos con que cuenta para lo que el llama una “revolución cultural” del fútbol peruano lo han llevado a tomar sus primeras decisiones que incluyen la elección de quienes encabezarán el proyecto. Una de sus apuestas es Renzo Revoredo, quien ha sido asignado como nuevo entrenador de la selección peruana Sub 17. ¿Cuáles son los siguientes pasos de quien tiene la misión de salvar el Proyecto Bicolor de Chemo del Solar, en qué se diferencia para evitar el fracaso de su antecesor y a qué se refiere cuando habla de “revolución”?

Los primeros días en Videna

La revolución de Manuel empieza muy temprano y acaba muy tarde en la Videna. Ya lo había confesado alguna vez Jean Ferrari en modo de broma, cuando contó que Barreto dedicaba parte de sus horas de sueño coordinando con el entonces técnico de la ‘U’, Fabián Bustos, los posibles fichajes de temporada. Pues bien, en Videna esa autoexigencia por entenderlo y analizarlo todo se ha hecho ya notoria.

Sus primeras semanas en San Luis han apuntado al reconocimiento de los recursos, tanto humanos como tecnológicos, como el entendimiento de los proyectos de gestión que ya se estaban ejecutando. Cabe señalar que aunque José Guillermo del Solar renunció a fines de febrero, el trabajo en menores no se detuvo del todo y el equipo de trabajo que rodeaba a Chemo se mantuvo en su mayoría.

Luego del reconocimiento empezó el segundo paso: la optimización. Barreto ha ido liderando cada área y evaluando las posibilidades de mejora. Esto ha sido posible pese a tener el tiempo en contra: el famoso Proyecto Bicolor debía empezar ya. ¿Qué es el Proyecto Bicolor? El ambicioso plan de la FPF para la búsqueda de nuevos talentos a través de visorias en las 25 regiones del Perú.

Manuel Barreto tiene un vínculo a largo plazo con la Federación Peruana de Fútbol. En principio cuatro años. (Foto: ITEA Media / FPF)

Los pilares de la revolución

Este 2025 el Proyecto Bicolor empezó su tercera edición tras dos años a cargo de Del Solar en las etapas 2023 y 2024. La mirada de Barreto sin embargo es distinta de varias formas:

A diferencia de Chemo, Barreto entiende el Proyecto Bicolor no como el plan mayor, sino como una arista más de un proyecto aún mayor que busca el desarrollo del trabajo en menores.

Aunque su prioridad es el planeamiento de la estrategia, Barreto también se hará tiempo para participar de las visorias en el interior del país como parte del Proyecto Bicolor que dio inicio en este mes de junio.

Si Chemo “invitaba” a los clubes a participar del proyecto, Barreto asegura que “los clubes son la selección” y que por lo tanto son los clubes los grandes protagonistas del cambio.

Mientras que en los dos primeros años del Proyecto Bicolor no hubo ninguna reglamentación desde la FPF para empujar a los clubes a la participación activa en el desarrollo de menores, Barreto es un convencido que desde la FPF se ejecutarán cambios en el reglamento para que los clubes sean exigidos a invertir en el trabajo formativo.

Barreto advierte que “la federación no le puede hacer el trabajo a los clubes”, por lo que en su mirada es fundamental que los clubes participen activamente en la búsqueda de nuevo talento. Eso sí, entiende que este cambio en el funcionamiento de los clubes debe ser progresivo.

Renzo Revoredo era el entrenador de la Sub 17 de Sporting Cristal. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Revoredo y la elección de su equipo

Barreto tiene hasta julio para definir la conformación de su equipo de trabajo y la elección de quienes dirigirán las selecciones menores. Recientemente se anunció la llegada de Renzo Revoredo como nuevo entrenador de la selección peruana Sub 17. A esto se suma la oficialización de Fernando del Solar como técnico de la Sub 15. Aunque en el caso del hermano menor de Chemo no se hizo un anuncio público como en la llegada de Revoredo. En parte quizá porque Fernando ya trabaja en menores desde los tiempos de Chemo.

La elección de Revoredo para la categoría Sub 17 es una de las grandes apuestas de Barreto. Este 2025 la Conmebol decidió eliminar las competencias nivel Sub 15, razón por la que el Sudamericano Sub 15 programado para noviembre fue cancelado. ¿Por qué? A partir del 2026 se establecerá el Sudamericano Sub 17 como una competencia anual. Lo mismo pasaría con la categoría Sub 20.

La FPF inició las visorias en provincias para detectar nuevos talentos.

“Ya la orden de Manuel [Barreto] ha sido empezar con la categoría 2010 pensando en el Sudamericano Sub 17 del 2027″, explica Fernando del Solar en un video oficial de la FPF. Del Solar ya empezó con los primeros microciclos de la Sub 15 con lo que el proyecto en menores ya está en marcha.

“Estoy un absolutamente convencido de que tenemos que poner foco en el desarrollo de los clubes, porque son los clubes que también tienen que buscar ese talento. O sea, la federación no le puede hacer el trabajo a los clubes. Tenemos que convencerlos a través de la reglamentación también de que se animen a formalizarse, a crecer, a profesionalizarse”, dijo Barreto en una entrevista de hace unas semanas a El Comercio.

Los próximos pasos

Queda pendiente la elección del entrenador para la categoría Sub 20. Y aunque ya empezaron las visorias como parte de la tercera etapa del Proyecto Bicolor, quedaría pendiente también la exposición del plan general en las selecciones de menores para el desarrollo del fútbol formativo en el Perú.

Así era el Proyecto Bicolor que liderado por Chemo del Solar entre el 2023 y 2024. (Diseño: El Comercio)

“Yo no tengo ninguna duda que vamos a trabajar en equipo con el director general de selecciones y es absolutamente indispensable que exista una sola política de selecciones o deportiva en la federación”, avisó Barreto, quien es un convencido de que el estilo y la forma de juego de la selección mayor debe ser replicada en las selecciones menores. Por ahora, está pendiente también que la FPF anuncie al nuevo director general y al nuevo entrenador de la selección mayor para las Eliminatorias 2030.

Entre los siguientes pasos queda también las inminentes reuniones de la UTM (Unidad Técnica de Menores) con los clubes profesionales con el fin de coordinar la ejecución conjunta del nuevo plan de desarrollo de las divisiones de menores.

Finalmente, aunque no ha descartado asumir la dirección de una categoría (probablemente la Sub 20), Barreto tiene como prioridad por ahora la planificación y gestión del nuevo proyecto en menores. “No quiero dobletear, por así decirlo, no quiero tener una doble función que signifique que pierda el foco de lo que ahorita es urgente o primordial”, le dijo Barreto a este Diario.

La elección de Bellina

Recientemente José Bellina dejó de ser el gerente deportivo de Alianza Lima y según conoció este Diario, en los próximos días asumirá el cargo de Secretario Técnico de Menores de la Federación Peruana de Fútbol como parte del proyecto que liderará Manuel Barreto como director de la Unidad Técnica de Menores. Bellina tiene experiencia en el trabajo en menores en Alianza Lima y anteriormente en Sporting Cristal.

El fichaje de Bellina se suma al de Renzo Revoredo para la Sub 17, que llega a Videna Marco Ciurlizza y Pier Larrauri como asistentes deportivos de categorías inferiores.

***

