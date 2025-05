Una mañana soleada dió la bienvenida al primer día de entrenamiento de la selección peruana pensando en los decisivos -y muy complicados- partidos ante Colombia (viernes 6 de junio en Barranquilla) y Ecuador (martes 10 en Lima) por la fecha 15 y 16 de las Eliminatorias 2026, respectivamente. Y el ambiente, pese a la posición de Perú en la tabla de posiciones (noveno con 10 puntos, pero a cinco del séptimo puesto que da un cupo al repechaje), es otro, uno mejor, con más paz que tensión, más esperanzador. Es lo que ha rescatado el técnico Óscar Ibáñez.

De los 25 convocados, solo cuatro estuvieron en el primer día: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Pedro Aquino (Santos Laguna de México) y Sergio Peña (PAOK de Grecia). El León, expulsado en el último partido de los íntimos por la Copa, decidió quedarse con la selección pese a que el club llevó con la delegación a jugadores que no formarán parte de la lista final en el partido de este martes ante Libertad en Paraguay como Pablo Ceppelini (sancionado por Conmebol por insultos racistas) o Alan Cantero (lesionado).

Para Ibáñez, Zambrano es una pieza fundamental en su equipo y por eso lo quiere tener desde el día uno. Si no ocurre ninguna urgencia, el central aliancista será titular ante Colombia. Su liderazgo dentro del campo es muy importante para lo que quiere el seleccionador en esta fecha FIFA, la segunda para él al mando del equipo de todos.

En el primer día de trabajo, Ibáñez priorizó los trabajos tácticos de ataque con balón. “No estamos en una posición para especular, debemos pensar en proponer”, señaló el entrenador explicando su metodología de trabajo que busca “recuperar la esencia” del futbolista peruano, la misma que se perdió tras la salida de Ricardo Gareca.

El DT es consciente que si Perú quiere seguir soñando con el Mundial, por más difícil que esto parezca, necesita ganar. Y para ganar, hay que anotar goles. Por eso su trabajo se centró en diversas formas de atacar el arco rival, con combinaciones por el medio para terminar con centros desde las bandas buscando la llegada de los delanteros y los volantes. Una consigna es que los mediocampistas pisen en área sin miedo alguno.

Carlos Zambrano, Pedro Aquino, Sergio Peña y Bryan Reyna son los futbolistas convocados presentes en el primer día de trabajos en la Videna. (Foto: ITEA Media / FPF)

Cueva, el ausente más nombrado

Cinco goles y cuatro asistencias en el año. Los números en Cienciano del renacido Christian Cueva invitaban a pensar en una convocatoria. Sin embargo, y para sorpresa del mismo futbolista y su entorno, eso no ocurrió. Ibáñez decidió no llamarlo, aunque eso no quiere decir que no esté: ante una eventualidad, lo puede llamar.

“Somos admiradores de su juego, todo lo que le dio a la selección y todo lo que tiene todavía para dar a la selección. Está encontrando cierta regularidad con minutos en campo, esperamos que siga en ese proceso, lo queremos mucho. Es un jugador con una experiencia valiosa y seguramente va a tener la posibilidad, hay que dejarlo tranquilo, que siga encontrando la regularidad que le hace bien, la paz y la tranquilidad que necesita para ser el Cueva que todos queremos. Las puertas abiertas de la selección las tiene siempre”, indicó el estratega en conferencia de prensa.

Este Diario pudo conocer que Ibáñez está feliz con el rendimiento de Cueva en Cienciano. Y entiende también que ha hecho los méritos necesarios para estar en la lista. Pero hay una razón muy potente que equilibró la balanza en la decisión final: la armonía que ha logrado recuperar en el grupo.

Tener a Cueva suma, no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico para un vestuario que lo considera como un referente. Sin embargo, hoy el ‘10’ aún convive con el mundo del espectáculo, ya sea por su romance con la cantante de cumbia Pamela Franco o las declaraciones -casi siempre contando alguna intimidad- de su aún esposa Pamela López. Ibáñez quiere que la selección sea una burbuja que no tenga la atención de la prensa de espectáculos, aunque eso conlleve a no tener al volante ofensivo por ahora.

Los 'sparring' que trabajaron con los convocados 1.- D’ Alessandro Montenegro (ADT) 2-. Jussepi García (Alianza Lima) 3.- Mauricio Arrasco (Alianza Lima) 4.- Gilmar Paredes (Comerciantes Unidos) 5.- Pedro Díaz (Cusco FC) 6.- Álvaro Rojas (Juan Pablo II) 7.- Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas) 8.- Jeferson Nolasco (Sport Boys) 9.- Sebastián Aranda (Sport Boys) 10.- Diego Otoya (Sport Boys) 11.- Piero Magallanes (Sport Huancayo) 12.- Favio Quiroz (Sporting Cristal) 13.- Jems Tenorio (Universitario) 14.- Freddy Oncoy (UTC)

******

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Da click AQUÍ