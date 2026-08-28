Por Jean Pierre Maraví Coppa

Martín Hidalgo vuelve a ocupar un lugar protagónico en el fútbol peruano. El exlateral de la selección peruana, que desarrolló buena parte de su carrera en el extranjero y fue dirigido por el técnico brasileño Mano Menezes durante su paso por Gremio en 2007, es ahora gerente deportivo de CNI con el desafío de liderar la reestructuración del histórico club de Iquitos y devolverlo a la Liga 1.

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