Martín Hidalgo vuelve a ocupar un lugar protagónico en el fútbol peruano. El exlateral de la selección peruana, que desarrolló buena parte de su carrera en el extranjero y fue dirigido por el técnico brasileño Mano Menezes durante su paso por Gremio en 2007, es ahora gerente deportivo de CNI con el desafío de liderar la reestructuración del histórico club de Iquitos y devolverlo a la Liga 1.

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Con la experiencia de haber trabajado bajo las órdenes del actual seleccionador de Perú, Hidalgo analiza para El Comercio los primeros pasos de Mano Menezes al frente de la Blanquirroja, el proceso de renovación que atraviesa el equipo nacional y la importancia de darle tiempo a un proyecto que considera sólido. Además, detalla los objetivos inmediatos de CNI, los retos de su nueva gestión y reflexiona sobre los cambios que necesita el fútbol peruano para construir proyectos deportivos sostenibles y formar una nueva generación de futbolistas.

Usted conoce a Mano Menezes. Después de estos primeros partidos al frente de Perú, ¿qué evaluación hace de su trabajo y qué señales positivas ha visto en el equipo?

Si conozco a Mano Meneses. La evaluación de su trabajo es positiva, las señales que veo es que están apareciendo futbolistas jóvenes no solo que juegan en el fútbol peruano sino en el extranjero, y está trabajando para que el equipo tenga la identidad y idea de juego que él quiere.

¿Cree que Mano ya le está dando una identidad futbolística a la selección peruana o todavía es muy pronto para hablar de un estilo definido?

Él está trabajando para eso, creo que es muy pronto decir que el equipo ya tiene una idea de juego, eso se gana con trabajo y lamentablemente los tiempos no ayudan a que pueda trabajar seguido y el equipo pueda jugar como él quiere, pero está en el camino correcto.

¿Considera que el actual plantel tiene el nivel suficiente para pelear una clasificación al Mundial 2030, o el recambio generacional obliga a tener expectativas más moderadas?

No puedo responder esa pregunta.

¿Qué le ha parecido el manejo que ha hecho Mano Menezes de los jugadores de experiencia y de los futbolistas jóvenes en estos primeros encuentros?

Creo que está haciendo las cosas bien, y esta viendo opciones en las distintas posiciones teniendo en cuenta que hay varios jugadores de experiencia que seguramente serán considerados en el equipo en algún momento.

¿En qué aspecto cree que más ha mejorado Perú con Mano Menezes: el orden táctico, la intensidad, la confianza del grupo o el funcionamiento colectivo?

En todos los mencionados, solo falta que el equipo capte bien la idea de juego que él quiere tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, el busca un equipo sólido en todas sus líneas.

¿Cuál considera que debe ser la prioridad inmediata de Mano Menezes para que Perú vuelva a competir con posibilidades reales en las Eliminatorias?

Pienso que la prioridad de Mano Menezes es que el equipo capte rápido su idea de juego, no busquemos resultados inmediato, ese es el gran problema de nosotros los peruanos que queremos todo para ayer y no es así, es un proceso que toma tiempo (años), hay que tener paciencia y confianza en el trabajo que Mano está haciendo con todo su grupo de trabajo.

Si la Federación le pidiera una opinión sobre este proceso, ¿cree que Mano Menezes es el técnico indicado para liderar un proyecto a mediano plazo con la selección peruana?

Totalmente de acuerdo con la decisión que tomaron en contratar a Mano Meneses, es el técnico idóneo para nuestra selección.

Su presente en CNI

¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentara como gerente deportivo del Deportivo CNI?

El mayor desafío es profesionalizar todas las áreas del club y potenciar la marca CNI, darle el lugar que merece y que en algún momento lo tuvo, reorganizar y reestructurar el club a nivel deportivo e Institucional.

¿Cuál es el plan con el club inmediato?

Inmediato es pelear los puestos de arriba para poder tener la posibilidad de lograr el objetivo que es el ascenso a Liga 1, de no lograr ese primer objetivo es trabajar y pensar en el siguiente año, ya viendo opciones de futbolistas que puedan sumarse para la temporada 2027 con el objetivo principal y claro el ascenso a Liga 1.

Desde su etapa en CNI, ¿qué cree que le falta a los clubes peruanos para desarrollar proyectos deportivos sostenibles y competitivos?

Ser mucho más profesionales, no pensar en sus intereses personales , sino en un trabajo a largo plazo y sostenible con el tiempo, con un buena apoyo y respaldo económico para poder tener profesionales de nivel en las distintas áreas para poder ejecutar dicho proyecto y poder formar primero personas y despues futbolistas.

Después de haber sido jugador y ahora gerente deportivo, ¿qué cambios considera urgentes en la gestión del fútbol peruano para que los clubes y la selección tengan mejores resultados?

Trabajar mucho más desde las divisiones menores, para que puedan salir muchos chicos que puedan alimentar las distintas categorías de la FPF, que los clubes hagan gestión en conseguir recursos para poder entregarles a los chicos mejores herramientas para su formación, priorizar y darles más oportunidades a los futbolistas y técnicos Peruanos.

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