Si hablamos de los mejores delanteros, arietes o ‘centro fordwards’ en la historia de la selección peruana, los primeros nombres que decimos son ‘Lolo’ Fernández, ‘Perico’ León, Franco Navarro o, más reciente, Paolo Guerrero. Algunos, más osados o con mejor memoria, agregan a Juan Seminario y ‘Campolo’ Alcalde. Muchos dejan pasar a Enrique Casaretto, quien en diez partidos con la bicolor anotó ocho goles.

El entonces atacante de Universitario fue convocado por primera vez a los 22 años. Didí, con un mes en el cargo, lo llamó para un par amistosos ante Argentina en 1968. El 29 de agosto, Casaretto arrancó en la zona izquierda de la delantera -puesto que, meses después, asumiría Teófilo Cubillas- junto a Julio Baylón, ‘Perico’ León y José del Castillo.

En el inicio del partido, que empezó con 20 minutos de retraso, Fuentes se proyectó en ofensiva, pero Rendo interceptó una clara acción de Casaretto. Era su primer aviso. Yazalde anotó para la visita a los 30′, pero -diez minutos después- empezaría el show del ‘Loco’.

Cuando parecía que perderíamos el primer tiempo, León le cedió el balón a Casaretto, quien dejó confundido al defensor Perfumo y remató fuerte desde la izquierda. El arquero Andrada no tuvo mucho qué hacer. En tan solo 40 minutos de su estreno, el atacante anotaba por primera vez con la bicolor. Un total de 29 mil 975 hinchas en el Estadio Nacional fueron los privilegiados testigos.

A los 63′, Baylón le dio un pase desde la media cancha a Casaretto. En carrera, el atacante disparó al ángulo y venció al arco albiceleste. Hubo polémica porque parecía estar en posición adelantada. Afectado por un cólico, Chale tomaría su lugar a los 86′. Finalmente, Savoy dejó el marcador 2-2. Casaretto ya sumaba un par de goles en una sola presencia en la bicolor.

LA CONSAGRACIÓN

Tan solo dos días después, Didí mandaría el mismo once para el segundo amistoso ante Argentina y Casaretto volvería a marcar. Una espectacular jugada colectiva entre Zegarra, Cubillas, Del Castillo y León, quienes burlaron a varios defensas argentino, finalizó con un remate del ‘Loco’ en solitario frente al arco. El partido acabó 1-1. El joven atacante tenía tres goles en un par de partidos.

Enrique Casaretto, autor de dos goles en la victoria 3-1 contra Brasil en 1975, se encuentra en UCI luchando contra una neumonía. (Foto: Edwin Zapata/GEC)

Perú jugaría el último amistoso de 1968 ante México el 20 de octubre. Ya con 23 años, Casaretto arrancó de titular otra vez junto a Baylón, León y Del Castillo. Tan solo a los ocho minutos, el delantero anotaría el primer gol del partido. ‘Perico’ envió un centro, que sería aprovechado por el atacante con un gran remate de cabeza.

Casaretto aumentó la cuenta a los 26′, en un calco del primer gol. Cinco minutos después, Peña erró en salida para los aztecas, el ‘Loco’ se quedó con el balón, burló al arquero Calderón y no tuvo problemas para marcar el tercer gol peruano, el tercero también de su cuenta personal.

La bicolor se relajó, Baylón fue expulsado, y el partido acabaría 3-3. Eso no evitaría que Casaretto acumule seis goles en su primeros tres partidos en la selección peruana. Con 264 minutos jugados a sus espaldas, el atacante cerró la temporada 1968 con un promedio de un gol prácticamente en cada tiempo.

FUERA DE MÉXICO 1970

La espectacular marca de gol de Cassaretto no se repitió en 1969, año que empezaría la Eliminatoria a México. El 9 de abril, fue titular en la derrota por 3-2 de visita ante Brasil, pese a estar 2-0 arriba en el marcador. Por primera vez, no anotó. Las alegrías en tierras brasileñas llegarían años después.

El 8 de mayo, Didí lograría su primer triunfo al mando de la bicolor, ganándole 3-1 a Colombia en Bogotá. Perú ya perdía 1-0, cuando el brasileño hizo un cambio clave para el futuro de ese equipo: sacó a Casaretto por Chale, quien jugó en la volante, subiendo al ‘Nene’ Cubillas a la delantera. Nuestro combinado patrio ganó 3-1 y no se movería más ese esquema.

Enrique Casaretto dejó de existir, se fue con el honor de haber anotado dos goles en el triunfo 3-1 contra Brasil en la Copa América 1975. (Foto: GEC)

Aún así, el 20 de mayo, Perú visitó a México con Casaretto de titular. Esta vez, ‘Cachito’ Ramírez tomaría el lugar de Del Castillo en el ataque. A los 57′, Didí repetiría el mismo replanteo que en Bogotá y sacó al ‘Loco’. Las buenas paredes entre Cubillas y León, que finalizó en un gol de ‘Perico’ a los 79′, convencieron al entrenador. Perú ganaría 1-0.

No habrían cambios dos días después, en otro amistoso ante México, esta vez con una dolorosa derrota por 3-0. Ya con los tres goles en contra, Didí volvió a cambiar a Casaretto por Chale, en tan solo 29 minutos de juego. El ‘Loco’ no volvería a ser llamado en ese proceso, quedando ausente del exitoso camino a México 1970 (Sí estuvo en la prelista mundialista). Hasta esa fecha, sumaba seis goles en siete partidos como seleccionado.

EL ‘SALTITO’

Enrique Casaretto no volvería a ponerse la camiseta bicolor hasta el 30 de setiembre de 1975. Ya con 30 años y futbolista de Sporting Cristal, el Loco’ fue titular en la difícil visita a Brasil en el Mineirao de Belo Horizonte, por la primera semifinal de la Copa América. Arrancó junto a Juan Carlos Oblitas y ‘Cachito’ Ramírez.

Un pase largo de Teófilo Cubillas no es rechazado por un defensa brasileño, quedando el balón a los pies de Casaretto. Frente a frente al arquero, no desaprovecha la oportunidad y marca el primero. Perú sorprendía en tan solo 18 minutos de juego.

El momento cumbre de su carrera sucedería a dos minutos del final de ese partido. Casaretto toma la pelota, rechazada en el medio del campo, avanza unos pasos y, antes de entrar al área, dispara con la zurda por abajo. Golazo y a festejar. Con la ’21′ en la espalda, corrió hacia la banca, pero algo lo detiene y da un extraño salto con los brazos arriba. Esta celebración fue más recordada que el gol mismo.

La Copa América 1975 en manos de uno de sus próceres: Enrique Casaretto Sono. (Foto: El Comercio)

“El responsable de la celebración fue Marcos Calderón. En el vestuario lo encaró: “Usted se prende a mí. Todo el partido me grita”. Al segundo tiempo empezó otra vez, no paraba. Por eso, cuando anoté, salí corriendo con los brazos en alto pensando, “ahora te lo grito en tu cara”. En eso veo que vienen mis compañeros, se me fue la rabia por alegría y me salió ese ‘saltito’”, reveló Casaretto a Trome.

Perú ganaría la primera semifinal por 3-1, quedando a un paso de llegar por primera vez a la final de la Copa América. Además, Casaretto sumaba ocho goles en ocho apariciones en la selección peruana, una cifra envidiable.

EL FINAL

Quizás en un premio a su buena actuación, Marcos Calderón decidió que Cassaretto arranque en la segunda semifinal en Lima. Con Percy Rojas también en el once, Santiago Ojeda se fue al banco y Perú jugó sin contención. Brasil ganó 2-0 en Matute y solo un sorteo permitió que la bicolor clasifique a la final.

La primera final se jugó el 16 de octubre de 1975 en Bogotá. Ponciano Castro adelantó a Colombia y, a falta de media hora, Marcos Calderón recurrió a Casaretto. En su único partido sin ser titular, el ‘Loco’ ingresó por ‘Cachito’ Ramírez, pero no pudo evitar la derrota por 1-0. Nunca más volvería a jugar por la selección peruana.

Desde afuera, Casaretto vio cómo Perú derrotaba a los ‘cafeteros’ por 2-0 en Lima y luego 1-0 en Venezuela, para quedarse con el título de la Copa América 1975. El atacante llegó a mitad de la campaña, pero fue clave con sus goles ante Brasil. Se retiró del fútbol un año después.

Cassaretto jugó diez partidos por la bicolor, tres en 1968, cuatro en 1969 y otros tres en 1975. Anotó ocho goles, tres a Argentina y México y dos a Brasil. En su corto paso, se dio el lujo de marcar un triplete y dos dobletes. Solo fue convocado por dos entrenadores. Su efectividad es irrepetible hasta el día de hoy.

El saltito de Enrique Casaretto tras anotar el tercer gol (Foto: Caputra de televisión)

Hace dos años, El Comercio le preguntó quién era el futbolista peruano que más admiraba. “Paolo Guerrero, aunque no deben hacerle tanta publicidad. Juegan once, pero por anotar goles resulta ser el más mentado. No debemos seguir esperanzados tanto en él”, fue su contundente respuesta.

