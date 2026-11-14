Fuimos a Matute a ver a Gallese, Yotún y Lapadula, y terminamos aplaudiendo a Maxloren, Erinson y Bassco. Al fin y al cabo, a ellos les pertenece el futuro. Ahora que se acabaron las caras largas y aparecieron las sonrisas por el 2-0 a Bolivia, es momento de respirar un poco de calma en la selección peruana tras un largo 2026 lleno de desventuras.

Así se construye un equipo. Con experimentados que se consolidan -ya vuelven Cueva y Tapia en marzo- y con nuevas caras que quieren mostrarse en los pocos minutos que los sueltan al campo.

Contra los bolivianos, ambos equipos habían acordado realizar hasta 8 cambios. A muchos nos quedó la sensación de que era hora de ver algunos minutos al capitán del Como Primavera, Francesco Andrealli, quien estuvo en el primer equipo en el partido de práctica del miércoles pasado, según reportó la periodista Fernanda Huapaya de DT El comercio.

Maxloren Castro puso el segundo gol de Perú ante Bolivia. (Foto : César Bueno @photo.gec)

Sin embargo, Mano tiró de la vieja escuela, de la paciencia y la mesura y eligió solo a seis cambios para ingresar al campo. ¿Andrealli? Su primera experiencia quedó resumida a tres días de entrenamiento en Videna y al calentamiento en la esquina entre occidente y sur del estadio Alejandro Villanueva.

Quienes si ingresaron y dejaron buenas sensaciones fueron otros. Maxloren, quien no es ajeno al proceso, volvió a jugar tras 5 meses con la selección peruana; Bascco Soyer volvió a recibir la confianza de Menezes y sumó minutos, mientras que el foco de los ingresantes puede enfocar a Erinson Ramírez, debutante en la selección peruana y quien quiso llenarle los ojos al técnico de Perú.

La nueva sangre

Entre los primeros en ingresar al campo de los “nuevos” fue Erinson Ramírez. ¿Cuáles fueron sus méritos? Mano Menezes mira el presente. El volante ofensivo del Juan Pablo II de Chongoyape suma 6 goles y 5 asistencias en el Torneo Clausura en 15 partidos. Mucho mejor participación que en el Apertura, donde apenas anotó una vez y dio solo un pase gol.

Ramírez pisó el campo de juego a los 67′ en lugar de Oslimg Mora. El marcador iba 1-0 a favor de Perú, y en el dibujo táctico debía jugar como volante de contención en la misma banda que Polo y Magallanes. No lo hizo mal. En 23′ dio 7 pases acertados en campo rival y recorrió 114 metros con el balón. Sofascore le dio una calificación de 7.2 en su debut

También a los 67 ingresó Maxloren Castro al campo. Se ubicó como extremo por izquierda en lugar de Jhonny Vidales. Pintó su mapa de calor por toda la banda, y aunque tocó el balón en ataque en apenas cinco ocasiones, cuatro acabaron en pases acertados. Eso sí, a los 87′ tuvo el atrevimiento de encarar a su marca y sacar un derechazo siendo zurdo para sentenciar el partido por 2-0.

Maxloren no es tan nuevo la era Mano. Disputó minutos en la victoria contra Haití y en la derrota frente a España. Su regreso a las convocatorias de Mano Menezes responden a que es parte del protagonismo de Cristal en el Clausura de la Liga 1. En el año suma 6 goles y 5 asistencias.

Finalmente, a los 83′ Bassco Soyer ingresó en lugar de Piero Magallanes. Con 20 años cumplidos el 17 de octubre pasado, Soyer vuelve a recibir la confianza de Mano Menezes para jugar en Perú. Por ahora, junto a Maxloren y Matías Lazo (ingresó por Polo a los 84′), son la sangre nueva en la selección peruana que cortó la mala racha de 5 partidos sin ganar en este 2026.

Perú mira el futuro con incertidumbre aún. A menos de un año de iniciar las Eliminatorias, el triunfo es un golpe anímico. Este equipo sigue en construcción, pero al menos hoy sonríe.

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