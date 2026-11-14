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Resumen

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Maxloren respondió con un gol, Ramírez debutó con la selección y Soyer volvió a sumar minutos con Mano Menezes. | Foto: César Bueno / GEC
Maxloren respondió con un gol, Ramírez debutó con la selección y Soyer volvió a sumar minutos con Mano Menezes. | Foto: César Bueno / GEC
Por Jasson Curi Chang

Fuimos a Matute a ver a Gallese, Yotún y Lapadula, y terminamos aplaudiendo a Maxloren, Erinson y Bassco. Al fin y al cabo, a ellos les pertenece el futuro. Ahora que se acabaron las caras largas y aparecieron las sonrisas por el 2-0 a Bolivia, es momento de respirar un poco de calma en la selección peruana tras un largo 2026 lleno de desventuras.

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