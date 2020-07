Roberto Palacios jugó más de cien partidos por la selección. Debe ser el futbolista de la bicolor con mayor aceptación en las última décadas. Más allá de su centenar de presencias y cinco Eliminatorias a la espalda, el ‘Chorri’ nunca jugó en una Copa del Mundo. Al otro extremo tenemos, por ejemplo, a Luis de Souza Ferreira, delantero que solo un par de veces dijo presente con la Bicolor, ambas solo en un Mundial.

Hace 90 años, Perú viajó a la primera edición en la historia de los Mundiales con doce debutantes absolutos en su lista de 22 convocados. De los diez que ya habían jugado, seis lo hicieron en la Copa América 1927 y los cuatro restantes recién se pusieron la camiseta bicolor siete meses antes de Uruguay 1930.

Perú se presentó ante Rumanía, el 14 de julio, con seis futbolistas que jugaban por primera vez por la bicolor, que vestía de blanco en aquella época: Mario de las Casas, Luis de Souza Ferreira, Domingo García, Julio Lores Colán, Alberto Soria y Juan Valdivieso. Pese a los cambios, todos los que se vieron las caras ante Uruguay, en el segundo partido, ya sumaban, al menos, una presencia.

Julio Lores Colán.

De este grupo, De Souza Ferreira y Lores nunca antes ni después jugaron por la selección. Es decir, sus dos únicas intervenciones fueron por la Copa del Mundo de 1930. Es más, el huaralino años después aceptó la oferta de México para ser seleccionable por dicho equipo, sumando más partidos (7) que por Perú. Por otro lado, Mario de las Casas jugó más minutos después del Mundial: 45 minutos en la Copa América de 1935.

Javier Gonzales ingresó en el debut, por el lesionado Eloy Campos, y Eladio Reyes pisó la cancha durante 29 minutos, en la derrota ante Brasil, por el Mundial de México 1970. Estos fueron los únicos partidos oficiales de cada uno por la bicolor, pues no fueron convocados en Copa América así como Reyes no fue llamado para las Eliminatorias (Gonzales no jugó). A diferencia de los casos de 1930, ambos sí llegaron a jugar diversos amistosos.

Teófilo Cubillas es, sin dudas, uno de los futbolistas más históricos de la selección peruana. El ‘Nene’ anotó diez goles en trece partidos por Mundiales, de lejos, muchos más de los que jugó por Eliminatorias (11) y Copa América (6). Algo similar vivieron Ramón Mifflin y Nicolás Fuentes, titulares en los cuatro partidos de México 1970, pero con menos presencias en procesos clasificatorios. El ‘Cabezón’, incluso, solo sumó tres encuentros en un par de ediciones. Nunca los consideraron en el campeonato sudamericano.

Es más, Perú llevó a tierras aztecas al portero Jesús Goyzueta, de Universitario, quien nunca había jugado siquiera algún amistoso por la selección. El ‘1′ recién hizo su estreno al año siguiente, con Alejandro Heredia como entrenador. El ‘Cholo’ Sotil hizo su debut oficial por la bicolor en el triunfo ante Bulgaria por la Copa del Mundo.

Rodulfo Manzo fue titular en los seis partidos de Perú en Argentina 1978, y le bastó para superar largamente sus apariciones por Eliminatorias, que fueron dos en el camino al Mundial anterior. Tampoco fue convocado a alguna Copa América. No volvió a ponerse la camiseta nacional luego del 6-0 ante la albiceleste.

Manzo, parado a la izquierda de Cueto. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Germán Leguía jugó un partido en el Mundial de 1978 y tres en España 1982, pero nunca fue convocado por Eliminatorias, pero sí dijo presente más veces en Copa América (7). Raúl Gorriti pasó por un caso similar (estuvo 22 minutos en la dolorosa derrota ante Argentina hace 42 años), sin ser llamado nunca en las clasificatorias, pero también tuvo una presencia en el torneo continental.

El último caso similar lo tiene Ánderson Santamaría. El defensor enfrentó a Francia y Australia en Rusia 2018, pero por Eliminatorias solo jugó ante Ecuador, un año antes. No ingresó a la cancha en toda la Copa América de 2019. El retraso del inicio del camino a Qatar 2022 hace que el huanuqueño siga en esta curiosa lista.

Anderson Santamaria jugó ante Francia y Australia. (Foto: AFP)

Solo jugaron por la selección peruana en un Mundial

Jugadores Partidos Luis de Souza Ferreira 2 presencias Julio Lores 2 presencias Javier Gonzales* 1 presencia Eladio Reyes* 1 presencia * Llegaron a jugar amistosos

Jugaron más partidos por Mundial que en otros torneos oficiales (Copa América y Eliminatorias)

Jugador PJ Mundial PJ Eliminatorias PJ Copa América Nicolás Fuentes 4 (1970) 2 0 Ramón Mifflin 4 (1970) 3 0 Rodulfo Manzo 6 (1978) 2 0 Anderson Santamaría 2 (2018) 1 0

