‘Orejas’ por izquierda y problemas en defensa

Una vez que los trabajos en la primera cancha culminaron, los futbolistas no pasaron al gimnasio como suelen hacer, sino que hicieron fútbol en la cancha alterna. Para esta práctica se tuvo como rival a la selección peruana sub 20 y como invitados a Maxloren Castro e Ian Wisdom. Como se recuerda, Castro formará parte de los entrenamientos de manera definitiva, mientras que la continuidad de Wisdom con la selección mayor se verá en los próximos días.

El once que paró Jorge Fossati fue bastante elocuente respecto a una posible variante ante la baja de Marcos López y la no convocatoria de Miguel Trauco, pues fue Edison Flores el que hizo las funciones de carrilero izquierdo. De esta forma, el esquema que se armó fue 3-5-2 con Carlos Cáceda y Diego Romero alternando en el arco, la línea de tres conformada por Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Renzo Garcés; Andy Polo por derecha, el mediocampo conformado por Ian Wisdom, Jean Pierre Archimbaud y Maxloren Castro, Edison Flores por izquierda; y la dupla de ataque con Alex Valera y José Rivera.

En el arranque del partido de práctica, la Sub 20, que tuvo como delantero a Mateo Rodríguez (hijo del ‘Mudo’), abrió la cuenta y, más allá de tratarse de un entrenamiento, fue del gusto de Jorge Fossati. “Esa pelota no puede entrar”, gritó el estratega uruguayo. En una de las tantas pausas que suele hacer para darle apuntes a sus jugadores, decidió juntar únicamente a Aldo Corzo, Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Si bien no se logró escuchar cuál fue su indicación, sí se mostró una molestia sobre el trabajo defensivo que se venía viendo. Una vez que se reanudó el juego y en el resto de salidas, los tres defensores iniciaron formados muy cerca al arco por orden de Fossati.

Los goles de la selección mayor, en el tiempo que hubo acceso a la prensa, llegaron también con Alex Valera y Andy Polo, mientras que por breves minutos se intercambió a Maxloren Castro y Edison Flores en los roles de volante interior y carrilero izquierdo. Sin embargo, hubo una pausa larga para hacer cambio de cancha y cuando regresaron al campo de juego, Flores volvió a hacer las veces de carrilero, siendo la posición en la que Fossati lo ha probado en la mayoría del entrenamiento.

Como se recuerda, Horacio Calcaterra es el gran ausente de los entrenamientos con los jugadores del torneo local debido a que pidió permiso para viajar a Argentina por una emergencia familiar y se incorporará este jueves. Por su parte, los jugadores que militan en el exterior empezarán a arribar desde este sábado.

La era Fossati en números Amistosos Partidos: 4 Victorias: 3 (2-0 vs. Nicaragua, 4-1 vs. R. Dominicana y 1-0 vs. El Salvador) Empates: 1 (0-0 vs. Paraguay) Derrotas: 0 Goles a favor: 7 Goles en contra: 1

Copa América Partidos: 3 Victorias: 0 Empates: 1 (0-0 vs. Chile) Derrotas: 2 (1-0 vs. Canadá y 2-0 vs. Argentina) Goles a favor: 0 Goles en contra: 3

Eliminatorias Partidos: 2 Victorias: 0 Empates: 1 (1-1 vs. Colombia) Derrotas: 1 (1-0 vs. Ecuador) Goles a favor: 1 Goles en contra: 1