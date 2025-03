LEE:

No se hizo tanto ruido como se esperaba, pero para este partido la Conmebol programó un terna chilena liderada por Cristian Garay, el árbitro que en 2023 fue castigado con cuatro fechas por la Comisión de Árbitros de Chile al validar un gol polémico haciendo caso omiso a las recomendaciones del VAR. Aunque en la interna de la selección no se hablaba del juez chileno, lo atípico incrementaba.

El partido acabó 1-0 a favor de Venezuela con un gol de penal convertido por el histórico delantero Salomón Rondón. Una falta de Carlos Zambrano -que para algunos, como el estadístico español Mr. Chip, no debió ser cobrada- fue la que ocasionó que Garay decrete la infracción.

La decisión del juez chileno enfureció a la delegación peruana. El cúmulo de todo lo sucedido en la previa, el irrespetuoso silbido al himno nacional por parte de los hinchas venezolanos en el estadio y la forma en cómo llevaba el encuentro el árbitro principal terminó por desencadenar una constante queja por parte de Óscar Ibáñez y su comando técnico. De hecho, uno de sus asistentes fue expulsado por reclamar de manera airada dos jugadas en las que reclamaban penal.

El hincha peruano en las tribunas nunca paró de alentar, pero el entusiasmo se fue diluyendo por las constantes quejas. No había cabeza para entonar las canciones sino para reclamar las faltas o penales que algunos jugadores, entre ellos Paolo Guerrero, pedían dentro del campo de juego.

La furiosa respuesta de Paolo Guerrero sobre el arbitraje ante Venezuela:

Al término del partido fue el propio Paolo el encargado de mostrar lo que sentían los peruanos en el estadio de la ciudad de Maturín. “Cojudos somos, cojudos somos. No nos pueden poner una terna chilena. No me jo***”, declaró el capitán a los minutos de haber terminado el encuentro. El ‘9’ estuvo envuelto en los dos penales pedidos por Perú y, como líder del vestuario, no dudó en alzar su voz de protesta, lo que también puede ser un llamado de atención para la Federación Peruana de Fútbol por no pedir el cambio de árbitros para un partido tan importante.

Perú se quedó sin nada y se regresa de Venezuela con la sensación de haber sufrido un robo. Pero también con el golpe de estar casi sin chances de pelear un cupo para el Mundial del próximo año. La Bicolor tiene diez puntos, como menos que la Vinotinto, el equipo que está en el séptimo lugar que da un cupo al repechaje. La otra fecha visitará a Colombia, mientras que Venezuela -que celebró con lágrimas por tan importante paso- recibirá a Bolivia y podría ir asegurando su boleto.