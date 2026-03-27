Por Fernanda Huapaya

Cada vez falta menos para el duelo amistoso entre Perú y Senegal que significará el debut de ‘Mano’ Menezes al mando de la ‘bicolor’. En su tercer día de entrenamiento en el Stade Louis Boury de París, la selección peruana continuó haciendo fútbol y el entrenador brasilero, como último trabajo, decidió colocar dos equipos de once y practicó, sobre todo, la ofensiva. En ese punto, fue crucial el enfoque le dio a Alex Valera, quien será el ’9’ titular este sábado.

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