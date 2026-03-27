Cada vez falta menos para el duelo amistoso entre Perú y Senegal que significará el debut de ‘Mano’ Menezes al mando de la ‘bicolor’. En su tercer día de entrenamiento en el Stade Louis Boury de París, la selección peruana continuó haciendo fútbol y el entrenador brasilero, como último trabajo, decidió colocar dos equipos de once y practicó, sobre todo, la ofensiva. En ese punto, fue crucial el enfoque le dio a Alex Valera, quien será el ’9’ titular este sábado.

La selección peruana entrenó por segunda vez en París. (Crédito: FPF).

Nueva posición de Inga

Algunas de las dudas a propósito de la desconvocatoria de Renzo Garcés por lesión giraban en torno a quiénes serían la pareja de centrales. En este punto, según información del periodista César Vivar, el entrenador brasilero decidió alternar con dos posibles parejas: Miguel Araujo y Alfonso Barco, y Fabio Grüber al lado de César Inga.

Como se sabe, el futbolista de Universitario de Deportes se ha destacado por ser bastante polifuncional, de hecho ha jugado de carrilero, lateral y volante. Sin embargo, esta vez también sorprendió al hacer las veces de central para el estratega de la ‘bicolor’.

La Selección Peruana comenzó a trabajar en París. (Foto: FPF)

El mensaje de Menezes a Valera

Asimismo, se sabe que el entrenador suele hablar mucho con sus jugadores y que, puntalmente, se detuvo varias veces para conversar con Alex Valera, quien apunta a ser su ‘9’ titular.

Las conversaciones breves tenían que ver con cómo se ubicaba el delantero en el campo, la manera de perfilarse, cómo conseguir mejores remates, entre otras cuestiones técnicas que Menezes pretende perfeccionar en el futbolista crema y esto lo deja en claro en las sesiones de entrenamiento mientras practican fútbol.

André Carrillo formó parte de primer entrenamiento de la selección peruana (Foto: EFE)

Tras el entreno, uno de los referentes de la primera convocatoria de Mano Menezes, Pedro Gallese, tuvo un mensaje hacia los más jóvenes: “Son partidos de preparación para conocer las ideas del nuevo comando técnico y reencontrarnos. Tienen que demostrarlo -los jóvenes- en los entrenamientos y partidos”.

De otro lado, cabe recordar que la selección peruana ya confirmó que tendrá un partido amistoso ante España en junio previo al Mundial 2026. Como se sabe, la ‘roja’ es un rival bastante retador al ser el vigente campeón de Europa y tendrá a la ‘bicolor’ como un rival de práctica previo a su debut en el Mundial; de hecho, el partido se disputará en Puebla, México.

😍 M É X I C O. ¡España disputará en 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗮 su último partido de preparación para la #CopaMundialFIFA!



🗓️ 8 de junio



🆚 @SeleccionPeru



ℹ️ https://t.co/CeD4JdUCm5 #VamosEspaña pic.twitter.com/uIl5hW2M9H — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 26, 2026

*****

SOBRE EL AUTOR