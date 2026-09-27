La selección peruana deberá pasar página rápidamente luego de caer 4-1 ante Estados Unidos en Orlando. Tras el duro resultado, Jean Ferrari utilizó sus redes sociales para referirse al partido y dejó un mensaje en el que respaldó la continuidad del proceso encabezado por Mano Menezes, pese al resultado adverso.

El director general de fútbol de la FPF también hizo referencia a una de las acciones que marcó el desarrollo del encuentro: el penal sancionado a favor del conjunto estadounidense terminó en el 2-1 y generó reclamos desde el lado peruano.

“Se perdió contra USA, un penal mal cobrado que desconcertó, a pensar en el siguiente amistoso el día martes”, escribió Ferrari en sus redes sociales. La pena máxima fue cobrada a los 66 minutos por el árbitro jamaiquino Steffon Dewar y Malik Tillman se encargó de convertirla en gol.

Se perdió contra USA, un penal mal cobrado que desconcertó, ya a pensar en el siguiente amistoso el día martes, la construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción. — Jean Ferrari (@jferrari5) September 27, 2026

Más allá de la caída, Ferrari dejó claro que en la Federación Peruana de Fútbol existe la intención de continuar con el trabajo iniciado junto al técnico brasileño. “La construcción continúa, los golpes están para aguantarlos y luego disfrutaremos de esa construcción”, sostuvo el directivo.

Perú tendrá ahora una nueva oportunidad para mostrar una reacción y seguir con su preparación internacional. La ‘Bicolor’ enfrentará a México este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en el segundo amistoso de la gira por Norteamérica y el próximo desafío para el equipo de Mano Menezes.

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