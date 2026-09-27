“Los golpes están para aguantarlos”: el mensaje de Jean Ferrari tras la derrota de Perú ante Estados Unidos. (Foto: GEC)
“Los golpes están para aguantarlos”: el mensaje de Jean Ferrari tras la derrota de Perú ante Estados Unidos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La selección peruana deberá pasar página rápidamente luego de caer 4-1 ante Estados Unidos en Orlando. Tras el duro resultado, Jean Ferrari utilizó sus redes sociales para referirse al partido y dejó un mensaje en el que respaldó la continuidad del proceso encabezado por Mano Menezes, pese al resultado adverso.

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